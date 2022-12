Katonás szerep a Fehér Házban, a Kongresszusban

Az amerikaiak ebben a katonai fazonírozásban sokat tanultak a kubaiaktól: Castróék egy egész világra hatást gyakoroltak az olajzöld egyenruhájukkal. Fidel Castrón, Che Guevarán persze jobban állt a „gerillaöltöny”, macsósabbak voltak, mint Zelenszkij – fogalmaz Galló Béla.

2022. december 22. 19:47

khaleejtimes.com/reuters

Joe Biden a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt. Galló Béla politológusnak tett föl kérdéseket a Gondola.



– Zelenszkijt csereszabatos figurának gondoltuk, ám most a Fehér Házban fényképezkedett az USA-elnökkel, sőt a Kongresszusban is mondott beszédet. Lehet, hogy egy luftballonként felfújtnak gondolt színészből politikust gyúrnak?

– A Fehér Ház-i fotó csak azt jelenti, hogy az amerikaiak egyelőre folytatni és nem befejezni akarják a háborút, s ehhez nekik, minden heveskedése ellenére, még mindig Zelenszkij a legjobb figura. (Ámbár netán Vitalij Klicsko is szóba jöhetne.) Zelenszkij csereszabatossága akkor bizonyosodhat be, ha egyszer majd a békésebb megoldások kerülnek szóba, mert ahhoz más alakítás kell, nem az övé. Nota bene, az USA politikája mindig a saját éppen aktuális igényeihez szabja az általa favorizált szereplőket. Bin Ladent emlékeim szerint ugyan nem fogadták a Fehér Házban, de őt is fölfegyverezték, és amíg a szovjetek ellen használták, ő is amerikai libling volt. Tudjuk, aztán mi lett ebből a viszonyból. Hangsúlyozom, ezzel nem vonok párhuzamot kettőjük között, ám abból a funkcionális szempontból mégiscsak hasonlatosak, hogy az amerikaiak mindkettejüket használták, illetve használják, addig ameddig. Utána már eldobhatók a szó politikai értelmében.

– Amerikai stylist öltöztette Zelenszkijt: most is katonai jellegű ruhában volt, alig borotváltan. Ez a látványtervezettség a világpolitika tényleges elitjét is hatás alá vonhatja?

– Olyan világban élünk, amelyben a média hathatós segítségével bármely kis lufiból nagy Zeppelint lehet csinálni. Technológia kérdése. Szerintem az amerikaiak ebben a katonai fazonírozásban sokat tanultak a kubaiaktól: Castróék egy egész világra hatást gyakoroltak az olajzöld egyenruhájukkal. Fidel Castrón, Che Guevarán persze jobban állt a „gerillaöltöny”, macsósabbak voltak, mint Zelenszkij, de valamennyire talán ez most is működik. Bár Zelenszkij imázsán sokat ront, hogy felesége gyakran feltűnik a nyugati divatlapok oldalain, olykor egyik-másik címoldalán is, és ez nem igazán illik a borostás katona figurájához. Ámbár, ki tudja… Azt azonban nem hiszem, hogy az ilyesmi hatna a világpolitika elitjére. Ők az önös érdekeiket követik, s az általuk generált manipulációkat nem önmaguknak, hanem a tömegeknek szánják. Zelenszkij katonai szerelése pedig egyelőre hasznos nekik.



– Zelenszkij USA-repülőgéppel utazott, s újabb amerikai fegyverekre kapott ígéretet, amelyek az amerikai elnök szerint nem lesznek „eszkalatív" hatással, hiszen nem támadó, hanem „csak védő" eszközök. Mindezekkel az USA szinte harsogva fejezi ki, hogy Ukrajnában proxy háború zajlik, melyben ukrán és orosz fiatelemberek naponta százával, néha ezrével halnak meg. Vélhető, hogy kifejezetten cél a Kreml provokálása extrém válaszlépésre?

– Az amerikai fegyverrendszereket mindenképp el kell adni, gondosan ügyelve rá, hogy ezek „csak védő” eszközöknek minősüljenek, úgy ingereljenek, hogy egyben jelezzék is az oroszoknak: amerikai segítséggel Ukrajna nem fog orosz területeket támadni. Ez éppúgy nem érdeke Washingtonnak, ahogy Moszkvának sem érdeke úgymond az egész Európát megrohanni. Mindkettő civilizációs esztelenség volna, bár a sajtójuk mindkét oldalon kölcsönösen ezt az esztelenséget sejteti a másikról. Cinikus számítás ez, s az egészben az a tragikus, hogy ezt a korlátozott háborút csakis az ukrán nép totális szenvedéseinek, meg persze jobb sorsra érdemes orosz fiatalok életének árán folytathatják, ki tudja meddig. Karácsony jön, de a felek egyike se fog őszintén magába nézni, s főleg nem az emberi élet megbecsülése, szeretete felé fordulni.

Molnár Pál

gondola