Átadták az UTE új jégkorongcsarnokát

Átadták csütörtökön az UTE Jégkorong Utánpótlás Akadémiájának új edzőközpontját, amelyet Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Őze István klubelnök kezdőlövésével nyitott meg.

2022. december 22. 20:38

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár (középen, b) és Őze István, az UTE klubigazgatója (középen, j) felavatja az Újpesti Torna Egylet (UTE) IV. kerületi Szilágyi utcai jégkorongpályáját 2022. december 22-én. A háttérben Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője, miniszteri biztos (k) és Trippon Norbert, a IV. kerület gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős DK-s alpolgármestere (hátul, j3). MTI/Szigetváry Zsolt

Az ünnepélyes megnyitón részt vett még a Magyar Olimpiai Bizottság részéről Fábián László főtitkár, továbbá Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő és az UTE elnökségi tagja, valamint Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke is.



"Az elmúlt száz évben Újpest neve összeforrt a sporttal" - kezdte köszöntőjét Schmidt Ádám, majd hozzátette, "a Szilágyi utcai létesítmény átadásával egy 60x30 méteres, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő jégpályát használhatnak a sportolók, akik így a legmodernebb körülmények között készülhetnek és versenyezhetnek".



Az ünnepélyes átadó után a vendégek bejárták a nyolc öltözővel, korszerű konditeremmel és több emeleti irodával ellátott csarnokot, amely egy délutáni rendezvénysorozattal nyílt meg a nagyközönségnek. A fiatalok találkozhattak a jégen az UTE felnőtt játékosaival, majd ügyességi versenyeken vetélkedhettek egymással, este pedig jégdiszkóval zárul a program.



A magyar kormány jelentős támogatásával nagyszabású sport- és rekreációs fejlesztés valósult meg az elmúlt hat évben a Szilágyi-Tábor utcai sporttelepen, ahol a jégkorongcsarnok mellett atlétikai pálya, futófolyosó, röplabdacsarnok, több labdarúgópálya és kültéri teqball-asztalok is megtalálhatók.



MTI