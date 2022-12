Őrizetben marad az Európai Parlament volt alelnöke

Az illetékes brüsszeli bíróság meghosszabbította a gyanúsított Eva Kaili fogva tartását: az Európai Parlament leváltott szocialista alelnökének legalább még egy hónapig előzetes letartóztatásban kell maradnia.

Utoljára frissítve: 2022. december 22. 21:25

2022. december 22. 21:14

Ártatlannak vallotta magát a korrupciós ügyben és szabadon bocsátását kérte az előzetes letartóztatásból Eva Kaili, az Európai Parlament volt alelnöke az illetékes brüsszeli bíróság zárt ajtók mögött tartott csütörtöki meghallgatásán - tájékoztatták a sajtót ügyvédei a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap jelentése szerint.

A két ügyvéd, Andre Risopoulos és a Michalis Dimitrakopoulos közölte: védencük tagadja, hogy pénzt kapott Katartól azért cserébe, hogy befolyásolja az Európai Parlamentnek az Arab-(Perzsa-)öböl menti országgal kapcsolatos döntéseit.



Azt mondták: "nagyon erős jogi érveik vannak amellett, hogy szabadon engedjék" a korábbi EP-alelnököt, aki -fogalmazásuk szerint - aktívan hozzájárul a nyomozás sikeréhez.



Arról is tájékoztattak, hogy kérték a levezető bírót: Eva Kailit lássák el elektromos nyomkövetővel, majd engedjék szabadon, mivel nincs esély arra, hogy megszökjön, illetve nincs abban a helyzetben, hogy bizonyítékokat tudna megsemmisíteni. Esti közlés szerint azonban a bíróság elutasította a kérelmet, és meghosszabbította a gyanúsított fogva tartását: az EP leváltott szocialista alelnökének legalább még egy hónapig előzetes letartóztatásban kell maradnia.



Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. A rendőrség közlése szerint csaknem 1,5 millió eurót foglaltak le a brüsszeli régióban az ügyben végrehajtott házkutatások során.



Eva Kaili őrizetbe vett élettársa, az olasz Francesco Giorgi egy belga szocialista EP-képviselő, Maria Arena asszisztenseként dolgozott. Giorgi a múlt héten tett vallomásában beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelyet Marokkó és Katar is arra használt, hogy beavatkozzon az Európai Parlament döntéseibe.



A vádlottak között van továbbá Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, valamint egy volt olasz szocialista EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke.



A vád ellenük: bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció. Az Európai Ügyészség csütörtökön kérte a volt EP-alelnök mentelmi jogának felfüggesztését.



Kaili egy keddi rendőrségi kihallgatáson elmondta, tudott élettársa Panzerivel folytatott tevékenységéről és arról, hogy néha pénzzel teli bőröndöket tartottak a lakásán. Elismerte továbbá, hogy arra utasította apját: rejtse el az otthonában a későbbi házkutatások során megtalált készpénz nagy részét. A volt EP-alelnök apját két napig tartották őrizetben a rendőrségi kutatások után, majd szabadon engedték.



Eva Kaili csütörtöki meghallgatását a másik három gyanúsítottól elkülönítve tartották, ők december 14-én jelentek meg a belga bíróság előtt. Meghallgatásukat követően a bíróság mindhármuk fogva tartásának meghosszabbítása mellett döntött.



Kaili védői pénteken még fellebbezhetnek az őrizetben tartási határozat ellen. Ez esetben Kailinak két héten belül ismét a bírók elé kell állnia.

MTI