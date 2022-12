Azok a nemzetek élnek túl, melyek büszkék történelmükre

Magyarország azért élt túl ezerszáz nehéz esztendőt, mert mindig voltak bátor férfiak és asszonyok, akik megvédték ezt a földet – mutat rá az egykori kémelhárító parancsnok.

Nemrég egy adventi baráti összejövetelen jártam. Úgy alakult, hogy húszas éveik végén, harmincas éveik elején járó, okos, világlátott fiatalokkal beszélgettem. A sikeres, már egzisztenciát teremtett ifjak látszólagos lazasággal, harsánysággal múlatták az időt.

A szokásos, viccesnek gondolt poénok elpufogtatása, néhány pohár bor és pezsgő elfogyasztása után azonban váratlanul komoly irányt vett a beszélgetésünk. Természetesen az orosz–ukrán háború volt a téma. Szinte mindannyian arra voltak kíváncsiak, hogy a pusztító gazdasági, embargós hatások mellett szerintem kell-e még több problémától tartaniuk. Mert a többségüknek már felesége, kisgyermeke van.

Elillant a jókedv, és maradt a tétova félelem, ami kiült az arcukra is. Rossz volt látni, hogy olyan dologtól tartanak, amit nem ismernek, amiről azt gondolták, hogy az ő életükben itt Európában már nem történhet meg.

Ez a háború azonban a maga brutális valóságában nem bolygónk egy távoli zugában tombol, hanem a szomszédban. Mert bizony a távoli földrészeken eddig is zajló gyilkos háborúk messze vannak, nem fenyegetnek bennünket. Szolidárisak, együttérzők vagyunk ilyenkor, küldünk némi pénzt valamelyik humanitárius szervezetnek, és ezzel meg is nyugszunk, mert tudjuk, elég messze van ahhoz, hogy ne befolyásolja életünket. Esetleg még a közösségi médiában a profilunk mellé teszünk valami együttérző, sajnálkozó képet.

De ez a háború most más.

Túl közel van, és felforgatja az életünket. Először az egzisztenciánkat fenyegeti, a rezsiszámláinkon látjuk, a bolti fizetéskor érezzük, hogy valami nagyon nincs rendben. Aztán olyan városok képeit látjuk, amelyekben akár mi is élhetnénk. Csak éppen víz, fűtés és áram nélkül, romos épületek pincéiben.

Ráadásul olyan katonák harcolnak egymással, akikben könnyen megláthatjuk önmagunkat, rokonainkat, barátainkat. Ez pedig nyilvánvalóan sokkolja ezeket a fiatalokat is.

Túl közeli, túl hasonló, túl reális ez a fenyegetés, nehéz kellő távolságból szemlélni.

Ezek a fiatalok ezzel a riadt félelemmel néztek rám, és várták tőlem, a „szakértőtől” a biztató és megnyugtató szavakat, amiket sajnos nem tudtam megadni. Mert én magam sem látom, hogy ebben a háborúban hol – és főleg mikor – lehet megtalálni a kiutat a pusztítás őrületéből.

Azt mondtam, hogy nekünk, magyaroknak mindenáron ki kell maradnunk a háborúból. Amihez az kell, hogy a megfontolt kormányzás és okos diplomácia mellett meg is tudjuk védeni magunkat. El tudjuk riasztani a fenyegetést, jöjjön az bármilyen irányból.

Ez pedig csak erős, modern hadsereggel lehetséges.

Mindezek mellett pedig az is kell, hogy mellénk álljon a Jóisten vagy a jószerencse, ki miben reménykedik.

A fiatalok lelkesen bólogattak, oldódott bennük a feszültség, és én megnyugodtam. Amikor is egyikük azt kezdte el magyarázni, hogy ő azért biztos, ami biztos, kitalálta már, hogyan tud a családjával elmenekülni, ha mégis veszélyesebbre fordulna nálunk a helyzet. Sorolta az utazás-menekülés állomásait, módozatait, amelynek a végén a világ túlsó felén találnak majd békés otthont, új egzisztenciát maguknak.

Ez az elképzelés egyik pillanatról a másikra beindította a többi fiatal fantáziáját is. Egyre vadregényesebb módon jutottak el képzeletben az áhított úti célok felé. Abban mindegyikük egyetértett, hogy menekülni kell, csak a célállomásokról volt vita közöttük. Előbb csodálkozva, majd egyre értetlenebbül hallgattam őket.

Végül feltettem a kínzó kérdést: jó, ti elmenekültök, de ki fogja megvédeni a hazát?

Mert Magyarország azért élt túl ezerszáz nehéz esztendőt, mert mindig voltak bátor férfiak és asszonyok, akik megvédték ezt a földet.

Hirtelen kínos csend támadt.

Hogy miért mondtam el karácsony előtt ezt a történetet? Nem azért, hogy elrontsam az ünnepi hangulatot. Hanem hogy szenteste, amikor együtt a család, adjunk hálát a békés életünkért, egyben gondoljunk azokra, akik a szomszédunkban próbálnak élni, túlélni.

Másrészt azért, mert az ünnep fényei mellett látnunk kell azt is, hogy felelősek vagyunk a hazánkért. Ebbe a felelősségbe pedig az is beletartozik, hogy a gyermekeinknek, unokáinknak adjuk tovább a hagyományokat, családi szokásokat. Mert a karácsonyi ünnep erről is szól. A fenyőfa állítása, díszítése, a családi receptek alapján elkészült ételek íze, illata. A család összetartsa, biztonsága. Az újszülött Jézus történetének ismerete, a hit megtartó ereje.

Persze tudom, hogy veszély esetén az ember első gondolata a menekülés, a biztonság keresése. Ami teljesen természetes, rendben lévő dolog. Ám ezután fel kellene ébredni a védelem érzésének is. Hogy meg kell védeni a családunkat, országunkat.

Mert nem lehet mindig menekülni.

Tudomásul kell vennünk: nem biztos, hogy a világ távoli zugaiban ránk várnak. Lehetnek nálunk sokkal gazdagabbak, gyorsabbak, akik meg tudják fizetni ideig-óráig a biztonságukat.

Ám sajnos egy idő után ezek a helyek is elfogynak, megtelnek.

Ezért sokkal egyszerűbb, még ha veszélyesebb is, ha azt védjük, óvjuk, ami a miénk. Fontos, hogy rendet tartsunk a fejünkben, szívünkben. Ezért nem szabad megengedni, hogy a gyerekeink az iskolában angolszász sikerkönyveket olvassanak kötelező olvasmányként az Egri csillagok vagy a Kőszívű ember fiai helyett az olvasás megszerettetésére hivatkozva.

Ez a háború arra is meg kell tanítson mindannyiunkat, hogy milyen fontos a nevelés, a példamutatás a családban és az iskolában. Nem lehet értékek vállalt közvetítése nélkül mindezt megvalósítani.

Mert az orosz–ukrán háborút úgy is látnunk kell, mint az értékek nélküli, multikulturálisnak hazudott, valójában sosem volt világ végét. Csak azok a nemzetek élnek túl a XXI. században, amelyek ismerik történelmüket és büszkék rá, őrzik nagyszüleik, szüleik szokásait. Most, karácsony ünnepén is őrizzük meg mindezt, fogjuk meg szeretteink kezét, és bízzunk abban, hogy közösen, összetartva túl fogunk jutni ezen a nehéz időszakon is.

Áldott, boldog és leginkább békés karácsonyt kívánok mindenkinek!

Horváth József, az Alapjogokért Központ nemzetbiztonsági tanácsadója

