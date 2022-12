Jézus szeretetével legyőzte a világot

2022. december 25. 10:27

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi éjféli szentmisét celebrál a Szent István-bazilikában 2022. december 25-én. MTI/Mónus Márton

Jézus, a gyönge gyermek szeretetével legyőzte a világot - mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Budapesten, a Szent István-bazilikában a karácsonyi éjféli szentmisén.

A zsúfolásig telt székesegyházban a bíboros arról beszélt, hogy a Betlehemi Gyermek nem földi harcban és fegyverekkel vívta meg csatáját, hanem puszta létével és szeretetével. "Azzal a mélységgel és rendíthetetlen valósággal, aki ő maga".



Erdő Péter megfogalmazása szerint Jézus születése a földre hozta az eget, a teremtő Istent egyetlen személyben összekapcsolta a teremtett világgal.



Nem udvarias köszöntés tehát az angyal örömhíre a betlehemi éjszakában: "dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakarat embereinek".

A békesség itt "mélységes és rendíthetetlen valóság" - hangoztatta a bíboros.



Erdő Péter rámutatott: "a béke itt van velünk, csak nem vesszük észre. Itt rejlik bennünk és köztünk, csak nem ismerjük el". "Képesek vagyunk haragudni egymásra és a világra, a körülményekre, és akár a tárgyakra is, ha utunkba állnak, vagy nem engedelmeskednek akaratunknak. És rosszkedvünkben sokszor egymást marjuk és hibáztatjuk" - figyelmeztetett.



Hozzátette, a harag mélyén néha félelem rejtőzik. Szorongás a jövőtől, attól, hogy holnap "nem lesz meleg szobánk, hogy talán a pénzünk nem lesz elég a legszükségesebbre sem (...), ha megbicsaklik körülöttünk a fél világ" - fogalmazott.



Kitért arra: hallva a háborúról szóló híreket, látva a következményeit a menekültek arcán vagy az árcédulákon, az ember szorongva tapasztalja, hogy sorsát nála nagyobb erők alakítják.



A bíboros kijelentette: a háború mindig az ember csődje. Az ember által végzett pusztítás mögött pedig gyakran érezni, hogy ott rejlik a gonosz.



Krisztus születésének ünnepe mindezek ellenére örömünnep - mondta Erdő Péter, és arra kérte a híveket, legyenek hálásak, és együttműködve a jézusi valósággal győzzék le idegességünket és önzésünket, legyenek nagylelkűek és kedvesek.



"Töltsön el minket a bizonyosság, hogy Krisztussal együtt már mi is győztesek vagyunk" - fűzte hozzá.



A szentmise elején a bíboros emlékeztetett: Krisztus személyében Isten szolidaritást vállalt az emberiséggel. "Kérjük, hogy kísérje ma is gondoskodó szeretettel az emberiséget, minket, családjainkat, népünket és az egész fáradt, szomorú, beteg világot. Adjon nekünk reményt, békét és jövőt!" - fogalmazott Erdő Péter.

MTI