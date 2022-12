Putyin: a Nyugat meg akarja osztani Oroszországot

2022. december 25. 14:42

Az orosz elnök – TASS

A Nyugat meg akarja osztani a történelmi Oroszországot - jelentette ki vasárnap Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az orosz közszolgálati televízióban sugárzott interjúban Putyin kijelentette: "Minden a geopolitikai ellenfeleink politikáján alapul, akik meg akarják osztani Oroszországot, a történelmi Oroszországot".



"Oszd meg, és uralkodj. Mindig erre törekedtek, most is ezt próbálják tenni, de a mi célunk más: az orosz nép egyesítése" - jelentette ki Putyin.



Putyin szerint "jó irányba halad" az orosz hadsereg. "Nemzeti érdekeinket, állampolgáraink érdekeit és a népünket védelmezzük" - mondta egy nappal azután, hogy 11. hónapjába lépett az ukrajnai orosz invázió.



Az orosz elnök ismételten bírálta Kijevet és nyugati szövetségeseit, akik "elutasítják a tárgyalásokat". Ő viszont - mint mondta - "kész tárgyalni a folyamat valamennyi résztvevőjével az elfogadható eredmények érdekében".



"Mindig is arra törekedtünk, hogy minden nézetkülönbséget békés eszközökkel oldjunk meg, tárgyalások útján" - tette hozzá.



Az amerikai Patriot rakétavédelmi rendszer Ukrajnába történő szállításával - amelyről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatásán született megállapodás - kapcsolatos kérdésre válaszolva az orosz elnök kijelentette, hogy "száz százalékban" bizonyos abban, hogy az orosz erők megsemmisítik az ukrán hadsereg által amerikai szövetségesétől hónapok óta kért fegyverzetet.



"Moszkva és Minszk, a két közeli szövetséges kapcsolataitól senkinek sem kell tartania, nem valaki ellen irányulnak, hanem a közös érdekeket szolgálják" - mondta vasárnap szintén az orosz állami televízióban vasárnap Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője arra reagálva, hogy Berlinben aggodalmuknak adtak hangok Putyin elnök december 19-i minszki látogatása kapcsán.



Putyin a tárgyalások utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy "az orosz-fehérorosz gazdasági, kulturális, humanitárius, biztonsági és védelmi kapcsolatokat vitatták meg".

MTI