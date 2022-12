III. Károly brit király elhunyt édesanyját idézte

Károly király elmondta: a karácsony különösen szívbemarkoló időszak azok számára, akik a közelmúltban szeretteiket veszítették el. Úgy fogalmazott: a karácsony soha ki nem hunyó fényességének ereje édesanyja istenhitének meghatározó eleme volt, de ugyanígy meghatározta az emberekbe vetett hitét is.

2022. december 25. 17:48

Néhány hónapja elhunyt édesanyjáról, II. Erzsébet királynőről emlékezett meg vasárnap közvetített, királyként elmondott első karácsonyi üzenetében III. Károly, az Egyesült Királyság és több nemzetközösségi ország uralkodója. A király hangsúlyosan szólt a megélhetési nehézségekkel küszködőkről és a háborús övezetekben élőkről is.

II. Erzsébetet életének 97., uralkodásának 71. esztendejében, szeptember 8-án érte a halál skóciai rezidenciáján, Balmoral kastélyában.



Halálának pillanatától elsőszülött fia, Károly egykori trónörökös a brit uralkodó III. Károly néven.



A király a brit uralkodócsalád legnagyobb rezidenciáján, a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban mondta el az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népeihez intézett első karácsonyi üzenetét.



A beszédet a kastély Szent György-kápolnájában rögzítették, ott, ahol II. Erzsébet királynőt és néhai férjét, III. Károly édesapját, az életének 100. esztendejében tavaly elhunyt Fülöp edinburghi herceget végső nyugalomra helyezték.



III. Károly megemlékezett mindazokról is, akik világszerte háborús konfliktusokkal, éhínséggel, természeti katasztrófákkal kénytelenek szembesülni, vagy azt számolgatják, hogy miként tudják kifizetni számláikat, miként tudnak élelmet és meleg otthont biztosítani családjuknak.



A brit uralkodó hangsúlyt helyezett arra, hogy a kereszténység mellett más nagy vallások követőit is megszólítsa első karácsonyi televíziós beszédében.



Kijelentette: az elmúlt évben a templomok, a zsinagógák, a mecsetek és a szikh imaházak erejüket egyesítve gondoskodtak az éhezők élelmezéséről és nyújtottak szeretet, támogatást a rászorulóknak.



III. Károly király a több évszázados hagyományoknak megfelelően az anglikán egyház első számú világi vezetője. Régóta hangoztatott és közismert törekvése azonban az, hogy az Egyesült Királyságban honos egyházak, vallások híveit a monarchia ugyanolyan kiemelt, befogadó figyelemben részesítse, mint a kereszténység követőit.



Vasárnap közvetített karácsonyi üzenetében az uralkodó hangsúlyozta: a karácsony mindenekelőtt a kereszténység ünnepe, a sötétséget legyőző fény ünneplése azonban túlterjed a vallásokat, hiteket elválasztó határokon.



III. Károly éppen kilencven évre visszanyúló hagyományt folytatott vasárnap közvetített karácsonyi beszédével. Elsőként ugyanis dédnagyapja, V. György király szólt az Egyesült Királyság és az akkori brit birodalom népeihez 1932. december 25-én; üzenetét a BBC Világszolgálat elődje, a BBC Empire Radio közvetítette.



III. Károly édesanyja, II. Erzsébet királynő volt az első brit uralkodó, akinek karácsonyi üzenetét a televízió is közvetítette.



Ez a hagyomány 1957-ben kezdődött, öt évvel II. Erzsébet trónra lépése után, így III. Károly mindössze a második olyan brit uralkodó, aki karácsonykor a televízión keresztül szól népeihez.

