Schwab bejelentette a világ rendszerszintű átalakítását

Vajon milyen demokratikus felhatalmazás, választás, legitimáció alapján fogalmazza meg ezeket a mondatokat? A fejlett nyugati világ eddigi ismereteink szerint a demokráciáról, a népszuverenitásról, a jogállamiságról és az emberi jogokról szólt. Most akkor ezt úgy kell tekintenünk, hogy a nyugati világ vezető, globális urai végleg és deklaráltan szakítanak azokkal az alapelvekkel, amelyekre az általunk eddig ismert nyugati társadalmak felépültek?

2022. december 26. 00:04

Klaus Schwab német közgazdász, a Világgazdasági Fórum alapító ügyvezető elnöke beszél az 51. Világgazdasági Fórum megnyitóján Davosban –MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron

Egy kicsit elkerülte a figyelmünket, hogy Klaus Schwab, az önjelölt világmegváltó november végén érdekes interjút adott a kínai televíziónak.

Már ez is önmagában figyelemre méltó, hogy Schwab, a Világgazdasági Fórum (WEF) elnöke a kínai állami tévében mondja el világátalakító terveit. De nem is vitás, hogy Kína a mindenhol elhelyezett megfigyelőkamerákkal, a szociális kreditkártyákkal, a Covid elleni védekezés ürügyén a totális lezárásokkal, az emberek átfogó megfigyelésével nagyon hatékonyan építgeti az a szép új világot, amely Schwab terveiben is ott szerepel. Hát hol is adna interjút, ha nem éppen a kínai tévében?

De érdemes néhány részletet kiemelni a rendkívül ünnepélyes hangulatú beszélgetésből.

Először is ellentmondást nem tűrően bejelenti, hogy ő és a WEF elindítja a világ rendszerszintű átalakítását. Schwab szerint a WEF és globális partnereik meghatározzák, hogyan kell kinéznie a világnak. Sőt: „Meg kell határoznunk a globális rendszer konkrét elemeit.”

Remek.

Csak annyi kérdésem volna ezek után, hogy vajon milyen demokratikus felhatalmazás, választás, legitimáció alapján fogalmazza meg ezeket a mondatokat? A fejlett nyugati világ eddigi ismereteink szerint a demokráciáról, a népszuverenitásról, a jogállamiságról és az emberi jogokról szólt.

Most akkor ezt úgy kell tekintenünk, hogy a nyugati világ vezető, globális urai végleg és deklaráltan szakítanak azokkal az alapelvekkel, amelyekre az általunk eddig ismert nyugati társadalmak felépültek?

Ez valójában annak a bejelentése Schwab részéről, hogy szabad választások helyett a hatalom szimplán önkényes megragadásával kinevezi magát egyfajta „világcsászárnak”, aki eldönti, hogy a Föld nevű bolygón a továbbiakban milyen irányba menjenek a dolgok?

Minden látszat szerint erről van szó.

Persze tudjuk, hogy természetesen kiválasztották őt erre a szerepre, csak éppen nem a démosz, a nép, hanem a globális pénzügyi elit, többek között a legnagyobb bankárdinasztiák, illetve az a WEF-hez kapcsolódó mintegy 1500 multinacionális gigacég, techóriások és pénzintézetek, vagyonkezelők, a globális technokrácia.

Amelyek számára Schwab a legalkalmasabb jelölt arra, hogy rajta keresztül átvegyék a glóbusz irányítását a nemzetállamok vezetőitől.

De ez már egy teljesen más világ, mint amiben mi, közép- és kelet-európaiak hittünk, amikor a kommunizmustól megszabadulva a nyugati szövetségi rendszer tagjaivá váltunk.

A másik fontos megállapítása arról szólt, hogy céljaik elérése érdekében fel fogják használni a baloldal kedvenc témáját is, az éghajlatváltozást, s ezzel felgyorsítják a globalista menetrendet. Így fogalmaz Schwab: „Például a természet és a környezet, az éghajlatváltozás mind olyan területek, ahol valódi előrelépést érhetünk el, ahol valódi hatást gyakorolhatunk” – egyben üdvözölte a kommunista Kína részvételét a WEF klímaprogramjában.

Igen, a klímaprogram.

Ez a másik nagy téma a pandémia mellett, amelyet a WEF láthatóan fel kíván használni az emberek, a társadalmak életformájának átalakítása érdekében. Az ember által okozott globális klímaváltozás tézise, amely egyébként is ezer sebből vérzik, megint csak jó alkalom arra, hogy rákényszerítsenek társadalmakat, nemzeteket olyan kötelező életformákra, amelyeket azok nem akarnak és nem szeretnének. Ilyen a hagyományos ipar tudatos tönkretétele mellett az étkezési szokásaink átalakítása, a marha- és disznóhústól a műhúsok, a rovarok és a lárvák vonzó irányába, a közlekedésben az elektromos hajtású autók kikényszerítése, az egyének klíma-lábnyomának ellenőrzése stb.

Feltűnő, hogy Schwab itteni és más nyilatkozataiban is mennyire eszközszerűen merül fel akár a pandémia, akár a klímaváltozás elleni fellépés, nem véletlenül.

Ezek valóban nem mások, mint hatásos eszközök egy neokommunista világ megteremtésének az érdekében.

S végül Klaus Schwab világossá teszi: halesznek, akik ellen akarnak állni a változásoknak, azokat majd a globális hatalmaknak kell „mentorálniuk” (milyen szépen hangzik!), hogy megértsék, a WEF képére átformált világ nagyon előnyös lesz a számukra is.

„Mentorálnunk kell a lakosságot, jó példáinkon keresztül meg kell mutatnunk, hogy a jövő megköveteli ezt a változást, ami végső soron számukra is előnyös lesz” – mondta Schwab a kínai tévében.

Erről A tanú című film jut eszembe.

Amikor a börtönben ülő Pelikánnak mondja a lánya, hogy valószínűleg kivégzik.

„Apuka, a statuálás a lényeg” – magyarázza a meghökkent gátőrnek a lánya.

Vagy a mentorálás.

Az a lényeg.

Igaz, Schwab úr?

Fricz Tamás

magyarnemzet.hu