Botránykönyv készül Biden elnökségéről

Januárban jelenik meg Chris Whipple díjnyertes író új könyve, amely részletesen mutatja be, hogyan is vezeti az országot Joe Biden, emellett több, korábban nem ismert részlet is kiderül, például, hogy milyen viszonyt ápol alelnökével, Kamala Harris-szel. Joe Biden egy egészen új arcát ismerhetik meg így az olvasók.

2022. december 26. 10:07

amazon.com

Joe Biden egyre kevesebb beosztottjával jön ki, a legapróbb hibáért tud veszekedni, minisztereivel és alelnökével sem bánik kesztyűs kézzel.

Chris Whipple – tv.cuny.eu

Már a könyv címe is sokat elárul: „The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House”, azaz Élete harca: Joe Biden Fehér háza belülről.

Chris Whipple a könyvben részletesen írt arról, hogy Biden elnökségének első évében az elnöki rezidencia hangosan zengett az elnök káromkodásáról, amit az váltott ki, hogy az Egyesült Államok déli határán feltorlódtak az illegális bevándorlók, ami miatt többen is kritizálták az új washingtoni vezetést.

A szerző számos forrással rendelkezik a Fehér házon és az amerikai adminisztráció egyéb területén is, ezek alapján mutatja be, milyen is Joe Biden. Felidéz egy esetet, mikor az amerikai elnök azért gerjedt haragra, mert egy témában több választási lehetősége is volt, ám egyiket sem tartotta megfelelőnek, mert azok újabb problémákat gerjesztenének.

Theodore's Books

Whipple szerint Biden elnöksége első felében a migrációs helyzet és a koronavírus-elleni vakcinákkal kapcsolatos fake newsok miatt volt ingerült, ám az utóbbi időkben egyre több olyan téma van, aminek következtében felmegy az amerikai elnök vérnyomása.

Feszült légkör, pocsék munkakapcsolat



Joe Bidennek korántsem sima a munkakapcsolata Kamala Harris alelnökkel, az első komoly nézeteltérés közöttük amiatt volt, hogy míg a tavalyi pénzügyi évben 1,7 millió, addig az ideiben már 2,5 millió határsértést kellett kezelnie a határőrségnek. Biden Kamala Harrist bízta meg, hogy kezelje a helyzetet, aki bár felvette a kapcsolatot a közép-amerikai államokkal, ahonnan a legtöbb bevándorló érkezik, megoldást nem talált a helyzetre az alelnök.

A könyvben megjegyzik, Kamala Harris számos szavazót nyert meg azzal, hogy színes bőrű.

Ám a politikai teljesítménye alapján alkalmatlan a betöltött pozíciójára.

A Fox News egyik kommentátora, Jesse Watters szerint bár nem ritka, hogy a mindenkori elnök és alelnöke között feszültség és nézeteltérés alakul ki, azonban azok általában jóval később jelennek meg, mint Biden és Harris között.

Jesse Waters – fox

A minisztereknek sem könnyű



A New York Times korábban már beszámolt arról, hogy Xavier Becerra miniszterrel is rossz viszonyt ápol az amerikai elnök: kettejük között akkor volt komoly nézeteltérés, mikor Joe Biden indulatosan ráförmedt miniszterére, mert az nem tudta megválaszolni azt a kérdést, mi a helyzet a déli határon tartózkodó kiskorú migránsokkal kapcsolatban.

Xavier Bacerra – cnn

Chris Whipple könyvében beszámolt arról is, hogy a pletykák szerint az alkalmazottakkal is arrogáns az elnök, akiket egy apró hiba esetén is képes leszidni, ám olyan is volt többször, hogy maga az elnök feledkezett meg fontos dolgokról.

A Fehér Házból senki sem távozik önszántából és ebben Biden sem kivétel. Küzdeni fog a maradásáért” – mondta a szerző egy podcastműsorban, melyet a Magyar Nemzet is szemlézett.

mandiner.hu