Putyin: a FÁK-országok az együttműködést folytatják

"Sajnos el kell ismerni, hogy a közösség tagállamai között is vannak nézeteltérések. A lényeg azonban az, hogy készen állunk az együttműködésre és így is teszünk" - mondta az orosz elnök.

Utoljára frissítve: 2022. december 26. 16:30

2022. december 26. 16:17

A szentpétervári találkozó – TASS/Peter Kovatyev

A Független Államok Közösségének (FÁK) tagállamai a növekvő fenyegetések és a nézeteltéréseik ellenére is készek az együttműködésre - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn Szentpéterváron, a FÁK-országok vezetőinek kétnapos informális csúcstalálkozóját megnyitva.

"A FÁK-országok közötti együttműködés kulcsfontosságú területe a biztonság és a stabilitás fenntartása közös eurázsiai térségünkben. Sajnos a kihívások és fenyegetések ezen a területen, elsősorban kívülről, évről évre csak nőnek" - Putyin.



"Sajnos el kell ismerni, hogy a közösség tagállamai között is vannak nézeteltérések. A lényeg azonban az, hogy készen állunk az együttműködésre és így is teszünk" - mondta az orosz elnök.



Putyin azt hangoztatta, hogy a FÁK-országok vezetői "még ha fel is merülnek problémás kérdések, igyekeznek maguk megoldani őket, közösen, együttműködve, baráti segítséget és közvetítői segítséget nyújtva egymásnak. Az orosz vezető szerint a közösség országai ilyen konstruktív módon működnek együtt a terrorizmus és a szélsőségesség, a nemzetközi bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem és a korrupció elleni küzdelemben. Kitért arra is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közrend és a belső stabilitás biztosításáért felelős egyéb szervek operatív kapcsolatokat tartottak fenn az elmúlt év folyamán.

Putyin első helyettesévé nevezte ki Medvegyevet a hadiipari bizottságban

Új, első elnökhelyettesi tisztséget hozott létre Vlagyimir Putyin elnök az orosz hadiipari bizottságban, amelyre Dmitrij Medvegyevet, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettesét nevezte ki.

Az erről szóló rendeletet, amely aláírásának napján lépett hatályba, hétfőn tették közzé a jogi portálon. Putyin Alekszandr Kurenkovot, a rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetőjét is kooptáltatta a hadiipari bizottság tagjai közé.



Dmitrij Medvegyev egy ciklus erejéig, 2008. május 7. és 2012. május 7. között Oroszország elnöke volt, mivel az orosz alkotmány megtiltotta, hogy az államfő - adott esetben Vlagyimir Putyin - két mandátum letöltését követően újra jelöltethesse magát. Putyinnak az elnöki tisztségbe való visszatérése után Medvegyev 2012. május 8. és 2020. január 15. között a miniszterelnöki posztot töltötte be.



A politikust Putyin, aki az orosz nemzetbiztonsági bizottság elnöke is, 2020. január 15-től a saját helyettesének nevezte ki a testület élén.





MTI