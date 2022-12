Támogatja a kormány a kis- és közepes vállalatokat

2022. december 27. 12:49

A miniszter – origo/Szabó Gábor

A stabil gazdasághoz jól működő vállalkozásokra van szükség, ennek érdekében a kormány jövőre is támogatja a kis- és közepes vállalatokat, hogy megvédje azokat a szankciók okozta nehézségektől - hangsúlyozta a gazdaságfejlesztési miniszter a kormány Facebook-oldalán kedden.

Nagy Márton elmondta: 2022-ben a háború és a szankciók felforgatták a gazdaságot, így a vállalkozások élete sem a szokásos mederben zajlik.



A brüsszeli szankciók miatt az energiaárak, az alapanyagárak és az infláció is az "egekben vannak", mindezek pedig soha nem látott nehézségek elé állították a vállalkozásokat - fejtette ki.



A kormány ebben a nehéz helyzetben is mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje a recessziót, megvédje ne csak a családokat, hanem a vállalkozásokat és a teljes foglalkoztatottságot is - emelte ki.



"Ennek érdekében erős védvonalakat állítottunk fel a vállalkozások számára is, hogy megvédjük őket a brüsszeli szankciók káros hatásától" - fogalmazott a miniszter.



A gazdasági visszaesés elkerüléséhez, a stabil gazdasághoz életképes és jól működő vállalkozásra van szükség - hangsúlyozta.



Felidézte, hogy kiterjesztik a kamatstopot a kis- és középvállalkozásokra, rendkívül kedvező kamatokat biztosítanak a Széchenyi Kártya programon keresztül, gyármentő programokat, valamint az ezt kiegészítő garancia- és hitelprogramot indítottak.



Támogatást biztosít a kormány az energiaintenzív kkv-knak, tovább csökkenti az adóterheket, megvédi Európa legalacsonyabb tásasági adóját, és ha szükséges, további intézkedéseket is hoz - hívta fel a figyelmet.



Az igazi megoldást azonban a béke és a káros szankciók megszüntetése jelenti, csak így kerülhetünk vissza a normál kerékvásásba - tette hozzá Nagy Márton.



MTI