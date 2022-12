Innováció az elrettentésért

„Nagyon sokat hallani a védelmi ipar fejlődéséről, amikor egyik bejelentés a másikat éri, viszont kevesebbet hallani az innovációról. Ezt azt jelenti, hogyan tudjuk másfajta módon, újszerű módon felhasználni ezeket az eszközöket” – magyarázta a dandártábornok.

2022. december 28.

Dr. Porkoláb Imre dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Innovációért felelős miniszteri biztos volt az M1, Ma reggel című műsorának és a Kossuth Rádió műsorának vendége. A műsorban a Védelmi Innovációs Kutatóintézet működéséről, céljáról és az innováció fontosságáról beszélgettek.

Magyarország a NATO azon országai között van, amelyek elérik a GDP 2 százalékát a védelmi kiadások tekintetében. Az ukrajnai háború miatt még ennél is több fejlesztésre van szükség, ezért a Honvédelmi Minisztérium létrehozta Védelmi Innovációs Kutatóintézetet.

Nagyon fontos, hogy olyan kutatóhelyeket, laborokat vagy kisvállalkozásokat találjanak, akik csatlakozni tudnak ehhez a folyamathoz. Ha ez sikerül, akkor megpróbálhatják nagyobb mértékben hazai fejlesztésű és gyártású eszközökkel felszerelni a magyar katonákat. A haderőfejlesztés állapotára vonatkozó kérdésre dr. Porkoláb Imre elmondta: „Időarányosan nagyon jól állunk, a jelenlegi gyártókapacitás teljes mértékben ki van használva, mivel korábban indult ez a folyamat úgy érzem, hogy megelőzve másokat, már kicsit előrébb vagyunk.”

A kutatóintézet célja, hogy a meglévő üzemekben az összeszerelés mellett a fejlesztés is megvalósuljon, ami a jelenlegi technikák továbbfejlesztését jelentené. „Így lehetne modernebb, high-tech eszközöket létrehozni, amiben van már magyar know-how is.”

Rengeteg ötlet születik Magyarországon, de a megvalósítás, technologizálás és gyártás külföldön történik, most ezen szeretnének változtatni. Azokat a vállalkozásokat kell megkeresni, akik ezeket a kihívásokat képesek teljesíteni, olyan technológiákat tudnak gyártani, amelyek kettős felhasználásúak. Ez azt jelenti, hogy civil területen alkalmazható egy adott technológia, de kevés anyagi befektetéssel és kisebb változtatásokkal a katonaságban is használható lesz. Például a dróntechnológia erre kiváló példa, hiszen a mezőgazdaságban egyre elterjedtebbek a permetező drónok, a honvédségen belül pedig a vegyi mentesítés során alkalmazhatóak ugyanezek az eszközök.

A munka következő lépéseként inkubátorokat kell létrehozni, ahol az embereknek segítenek az ötletek alapján megvalósítani a prototípusokat, ez az innováció első lépése. Akik már rendelkeznek prototípussal, nekik segíteni kell a technologizálásban, meg kell próbálni itthon tartani a gyártást.

A NATO által létrehozott Diana szervezet részeként, nemzetközi szinten is el tudják majd helyezni a hazai tervezésű és kivitelezésű technológiákat. Itt megosztják a tapasztalatokat és közös kihívásokat is, továbbá kihívásokat hirdetnek. „Előfordulhat, hogy egy NATO kihívást hirdetünk meg Magyarországon nemsokára, amihez magyar startupok, vagy kisvállalkozások is csatlakozhatnak és bekerülhetnek a NATO rendszerébe” – mondta el a miniszteri biztos.

