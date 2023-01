A Nyugat hazudott: aláaknázta saját hitelességét

A Nyugat hazudott, és ez mindenek előtt az erkölcsi fölényét rendíti meg. A két európai politikus megerősítette Putyin érvelését, miszerint a háború megindítása elkerülhetetlen volt. Ez egyben végképp megerősíti a Nyugattal szembeni orosz bizalmatlanságot – világít rá Stier Gábor.

2023. január 1. 10:57

A leköszönő év a "nehéz, szükséges döntések, nagy lépések" éve volt Oroszország teljes függetlensége felé, és most az ország a jövőjéért küzd - mondta Vlagyimir Putyin elnök szombaton orosz állampolgárokhoz intézett újévi beszédében. Stier Gábornak, a moszkvater.com főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, az orosz elnök még mindig nem háborúról, hanem – egy nyelvbotlástól eltekintve – különleges hadműveletről beszél. Ugyanakkor nem a szokásos Kreml-háttérrel, hanem a Déli Katonai Körzet főhadiszállásán szólt az országhoz. Ez önkéntelen leleplezése-e annak, hogy a baj nagy, vagy átgondolt sugallást jelez, miért?

- Baj az van, hiszen Oroszország nem akart ilyen hosszú háborúba keveredni, ám nem áll vesztésre, még akkor sem, ha a sokak által vártnál lassabban halad a céljai elérése felé. Az orosz politikai vezetés még mindig különleges katonai műveletben gondolkodik, miközben a katonák háborúban. Annyira legalábbis, amennyire ezt a politika megengedi. Egy szó, mint száz, az orosz hadsereg minden botladozása ellenére lassan, de biztosan őrli fel az ukrán haderőt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Ukrajnát. Ezért aztán nincs mit leleplezni, lelkesíteni azonban kell, mert a társadalomban egyre meghatározóbb érzés a szorongás. Ez érthető, hiszen a háborút senki sem szereti. Oroszországot viszont nagynak és erősnek szeretné látni a többség. Az ország most tényleg a jövőjéért küzd. Azért, hogy az új világrendben minél jobb pozíciói legyenek. Ehhez pedig Ukrajnában bizonyítania kell, méghozzá az egész nyugati világgal szemben. Ha ugyanis csupán az ukrán hadsereggel állna szemben, akkor a háborúnak már rég vége lenne. Így viszont kemény és keserves küzdelem vár Oroszországra, ám ha győz, az új világban megkérdőjelezhetetlen a súlya. Putyin újévi köszöntőjének így a fő üzenete annak sulykolása, hogy az ország a békét hazudó és háborút kereső Nyugattal áll szemben. Putyin lelkesít is, hiszen azt üzeni a népének, hogy Oroszország győzni fog, az orosz nép legyőzhetetlen, az orosz katona pedig bátor.



– „Nehéz, szükséges döntések éve volt, jelentős lépések történtek Oroszország teljes szuverenitásának megszerzése és társadalmunk erőteljes megszilárdítása felé” – fogalmazott az orosz elnök. A külső szemlélőt ez meglepi, hiszen nem Oroszország vív nagy honvédő háborút, hanem egy szomszédos testvérnép. Mennyiben ijesztheti meg a Köngisbergtől Vlagyivisztokig mintegy tíz időzónán áthúzódó ország népét, hogy most a szuverenitásáért kell küzdenie?

- A Kreml olvasata arról szól, hogy Oroszország a szuverenitását védi az őt meggyengíteni, elpusztítani akaró Nyugattal. Mint most is elmondta, szerencsétlen dolog, tragédia, hogy két szláv nép vére folyik, de Ukrajnát, az ukránokat a Nyugat csak felhasználja Oroszország ellen. Az oroszok többsége nem akart háborút, mint ahogy a Kreml sem, ám e tekintetben nem az orosz forgatókönyv érvényesül. Így bármennyire is szorong a társadalom a háború miatt, azzal tisztában van, hogy Oroszország már nem veszíthet, mert akkor a léte lesz a tét. Ezért aztán az orosz népet ez a tét inkább megkeményíti, nem pedig ijeszti. Még akkor sem, tényleg békében akar inkább élni. Ezért a békéért, a nagyságért azonban már háborúzni kell.

– A Nyugat évek óta hazudik a békéről, valójában azonban agresszióra készült – állította Putyin. S valóban: Merkel elismerte, hogy a minszki megállapodást csak az időhúzás kedvéért ütötték nyélbe. A volt kancellár mondta: akkor nem tudtak volna akkora segítséget adni Ukrajnának, mint amekkorát most. Eszerint a napi több száz katonahalott „belefér" Merkel értékrendjébe. Ez az erkölcsi mélyrepülés mennyiben rendítheti meg a nemzetközi politikát túl Ukrajnán: Los Angelestől Tokióig, Pekingtől Bogotáig?

- Merkel szavait már Francois Holland akkori francia elnök is megerősítette. A Nyugat hazudott, és ez mindenek előtt az erkölcsi fölényét rendíti meg. A két európai politikus megerősítette Putyin érvelését, miszerint a háború megindítása elkerülhetetlen volt. Ez egyben végképp megerősíti a Nyugattal szembeni orosz bizalmatlanságot, ezzel gyengíti a tárgyalásos megoldás esélyét. Moszkva ugyanis még inkább tisztában van azzal, hogy a Nyugat ígéreteiben nem bízhat, és a frontokon kell kivívni a győzelmet, amelyet aztán majd a tárgyaló asztalnál megerősíthet. Nem lehet erre mást mondani, mint azt, hogy a Nyugat önteltsége visszaütött. Ez az beismerés ugyanis nemcsak az oroszokban, hanem az egész nem nyugati világban erősíti másik pólussal szemben a bizalmatlanságot. Nagy kérdés, hogy az ukránok mikor jönnek rá, hogy ők igazából csak ágyútöltelékek a Nyugat és Oroszország geopolitikai szembenállásában, és egyik oldalról az orosz agresszióval, míg a másikról a Nyugat cinizmusával állnak szemben.

