Bűnözőkkel is üzleteltek a baloldali politikusok?

2023. január 3. 10:22

Készpénzben az alvilág szokott fizetni... – origo/archív

Bár sajtóértesülések szerint a korrupciós botránya miatt előzetes letartóztatásban lévő Eva Kaili kizárólag katari és marokkói utalásokból gyűjtött össze 20 millió eurót a panamai bankszámlájára, ez meglehetősen valószínűtlen. Ugyanis akkora összegről van szó, hogy nehezen hihető, hogy ez a két ország annyit fizetett azért, amit Kaili tenni tudott. Éppen ezért az ügy egyik kulcskérdése, hogy rajtuk kívül kik és miért utaltak a korrupt brüsszeli politikus számlájára.

Szintén fontos körülmény a Kailinál talált másfél millió eurónyi készpénz, ami sehogy sem illik a képbe. Készpénzzel bűnözők szoktak fizetni, nem államok, és most kiderült, hogy az arab országok valóban utalták a pénzt. Lehet, hogy Guy Verhofstadt szövetségese köztörvényes bűnözőkkel is üzletelt? Rengeteg a tisztázatlan részlet a nagy vihart kavart ügyben, amely napról napra egyre szövevényesebb.

December közepén robbant az elmúlt évtized legsúlyosabb korrupciós botránya, miután őrizetbe vették Eva Kailit, az Európai Parlament volt szocialista alelnökét és másik három embert. A hírek szerint a brüsszeli korrupcióban legalább hatvan uniós politikus lehet érintett, többségük szocialista vagy néppárti. Kaili a brüsszeli rendszer egyik közepesen ismert, szürke bürokratája, aki elsősorban luxuséletmódjával, és a hírhedt magyarellenes liberális politikus, Guy Vehofstadtal való szövetségével hívta fel magára a figyelmet.

A brüsszeli bürokraták több mint egy évtizede támadják azzal Magyarországot, amit a valóságban ők követtek el. A brüsszeli mocsár ellep mindent, mostanra már az Európai Unió egészének működését veszélyezteti.

Kailinál és más, hozzá közel álló személyeknél a rendőrök több alkalommal is házkutatást tartottak, három különböző helyen foglaltak le nagy mennyiségű készpénzt. Az egykori görög EP-képviselőnél összesen több mint másfél millió eurót (600 millió forint) találtak.

A vagyon egy részét a politikus édesapja próbálta kimenteni lánya utasítására, sikertelenül. A férfit ugyanis éppen akkor állították elő, amikor egy pénzel teli bőrönddel próbált meg távozni az egyik brüsszeli szállodából. A letartóztatásokról és az euróhalmokról készült képek bejárták a világsajtót, szimbolizálva Brüsszel erkölcsi válságát.

Önmagában véve már ez is meglehetősen erős a korrupciós botrányokkal terhelt brüsszeli elittől.

De pénteken kiderült, hogy egészen Panamáig érhet a Kaili-ügy.

A legújabb hírek szerint a szocialista politikus 20 millió eurót tartott panamai bankszámlákon, amelyeket saját maga vagy családtagjai nyithattak, a görög hatóságok erről érdeklődtek Panamánál. Az utalások papíron Katarból érkeztek, de érdemes ezen a pontos felidézni, hogy Kaili férje beismerő vallomásában azt állította, hogy a marokkói titkosszolgálatnak is dolgoztak, így jó eséllyel az észak-afrikai országból is érkeztek pénzek a panamai számlákra.

Mindez azt jelenti, hogy Kaili készpénzben és banki átutalással is részesült a korrupciós pénzből, ami számos kérdést felvet. Az ügy legizgalmasabb része, hogy kik és miért utalhattak ekkora pénzt.

Mert 20 millió euró elképesztően nagy összeg, teljességgel kizárt, hogy a korrupciós pénzek kizárólag Katarból és Marokkóból érkeztek.

Másrészt azt is fontos hangsúlyozni, hogy ha Katar utalt erre a számlára, tehát nem ragaszkodott a készpénzes fizetéshez, akkor mégis honnan volt a rendőrök által lefoglalt másfél millió euró készpénz?

Lehet, hogy a brüsszeli „elit" köztörvényes bűnözőkkel üzletel?

Egyelőre erre még nincs pontos válasz, csak annyi biztos, hogy sokkal csavarosabb az ügy, mint elsőre tűnhetett.

Kiterjedt korrupciós hálózat

A Kailit soraiban tudó Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége megpróbálta menteni a menthetőt, és felfüggesztette Kaili tagságát. Ezt jelentette be a politikus anyapártja, a görög PASZOK is. Később az Európai Parlament megszüntette alelnökének tisztségét is.

Egyébként a letartóztatottak között találjuk továbbá Pier Antonio Panzeri korábbi szocialista európai parlamenti képviselőt is. A politikusnak az egész családja érintett lehet, az olasz bíróság arról döntött, hogy feleségét és lányát – akik jelenleg is őrizetben vannak – kiadják a belga hatóságoknak. A Politico szerint ő és civil szervezete áll a korrupciós botrány középpontjában. Panzeri azután alapította civil szervezetnek álcázott lobbi ügynökségét, hogy 2019-ben elveszítette Európai Parlamenti tagságát. Ezután jött létre a Fight Impunity, vagyis a "Harcolj a büntetlenség ellen" nevű NGO.

Ehhez a szervezethez köthető személyek közül már sokakat vizsgálati fogságba helyeztek, például egyik parlamenti alkalmazottjukat, Francesco Giorgit, aki Eva Kaili élettársa és aki – a hírek szerint – nemrég beismerő vallomást tett.

A Fight Impunity – a törvényi kötelezettség ellenére – nem regisztráltatta magát az EP-nél mint lobbi szervezet, ennek ellenére befolyásos támogatói voltak, mint például Federica Mogherini, az Unió korábbi kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Bernard Cazeneuve (KEZNÖV) volt francia miniszterelnök, valamint Dimitrisz Avramopulosz volt migrációs biztos is.

Az ügy súlyosságát mutatja, hogy a belga ügyészek egy hónappal meghosszabbították Kaili előzetes letartóztatását.

Így tovább folytatódik a nyomozás a korrupciós vádak ügyében.

