Hazánk sikeresen bocsátott ki devizakötvényeket

2023. január 5. 11:19

Varga Mihály – archív

Magyarország sikeresen bocsátott ki devizakötvényeket 4,25 milliárd dollár értékben. A befektetők érdeklődése háromszorosan haladta meg a kínált mennyiséget, több mint 12 milliárd dollárnyi ajánlatot tettek - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Hozzátette, a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy továbbra is erős a befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt. Ehhez alapot ad, hogy tavaly a vártnál jobban csökkent az államadósság, a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya 76,8 százalékról 73,5 százalékra javult.



Hangsúlyozta, a befektetők értékelik, hogy a költségvetési hiány az eredetileg tervezett 5,9 százalék helyett a választási év és a háborús válság ellenére is 4,9 százalékon teljesült.



Ismertette, hogy 2010 óta a külföldiek kezében lévő államadósság aránya kétharmadról egyharmadra csökkent, a devizaadósság aránya 50 százalékról 30 százalék alá javult. A devizaadósság aránya a mostani kibocsátással is 30 százalék alatt marad.



Közölte, a bevont források egy részét rövid lejáratú dollárkötvények előtörlesztésére fordítja Magyarország.



Varga Mihály kijelentette: a kormány folytatja az egyensúlyi mutatók javítását, tovább csökkenő államadóssággal és alacsonyabb hiánnyal számolnak idén is.



MTI