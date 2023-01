A futball meggyilkolására készül a FIFA

2023. január 6. 19:58

Infantino – football365.com

A katari labdarúgó-világbajnokság elképesztő kereskedelmi sikere láttán a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino forradalmi újításokat akar bevezetni a futballvilágban. Az már korábban eldőlt, hogy a 2026-os vb 32 helyett 48 csapatos lesz, de ez még csak a jéghegy csúcsa. A FIFA a klubvilágbajnokságot drasztikusan megemelt létszámmal, az eddigi 7 helyett 32 csapattal tervezi a jövőben, és a foci-vb-t négy helyett háromévente akarja megrendezni. Az eleve sűrű versenynaptár miatt túlhajszolt futballklubok kizsigerelt játékosai és az edzők őrjöngenek a tervezett változtatások miatt, de a FIFA hajthatatlannak tűnik.

Vajon hová vezetnek Infantinóék újabb és újabb őrült ötletei?

Az argentin válogatott győzelmével záruló 2022-es labdarúgó-vb elképesztő rekordokat döntött. Nemzetközi szinten a katari tornáról 236 televíziós csatorna közvetített és a nézettség több országban is felülmúlta a korábbi csúcsot. A tizenegyesekkel véget érő, elképesztő fordulatokat hozó argentin-francia döntőt az Egyesüt Államokban 26 millióan nézték meg, és Franciaországban is 24 millióan követték figyelemmel a finálét, majdnem ötmillióval többen, mint négy évvel korábban a Horvátország ellenit. A közösségi médiában is tarolt a világbajnokság, Lionel Messi vb-győzelemről közzétett Instagram-posztja brutális rekordot döntött, ahogyan az is, hogy a döntő folyamán Kylian Mbappé második gólja után másodpercenként 24 400 bejegyzés született a Twitteren a franciák egyenlítéséről.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino nem győzte dicsérni a télen megrendezett tornát, és már a csoportkör után áradozott a látottakról.

Az összes meccset láttam, nagyon leegyszerűsítve és nagyon világosan fogalmazva ez volt a valaha rendezett legjobb csoportkör a vb-k történetében" -

mondta a svájci-olasz sportvezető. Infantinóhoz hasonlóan minden idők legjobb labdarúgó-világbajnokságának nevezte a katari tornát Hasszan al-Tavadi, a szervezőbizottság főtitkára is.

Hasszan al-Tavadi – goal.com

Tanultunk Oroszországtól, Dél-Afrikától, Brazíliától és Németországtól. Ez volt a futballtörténelem legjobbja" - mondta az argentin-francia döntő után al-Tavadi.

Természetesen kiváló mérkőzéseket - köztük egy szenzációs döntőt - láthattunk a futballtörténelem első téli világbajnokságán, de óriási túlzás lenne azt állítani, hogy valóban ez volt minden idők legjobb vb-je. A FIFA által agyondicsért csoportmeccsekkel kapcsolatban beszédes adat, hogy a 48 mérkőzés felének, azaz 24 találkozónak az első félidejében nem esett egyetlen gól sem.

A bíráskodás az egyik, ha nem a legrosszabb volt, amit vb-n láthattunk eddig: a videóbíró szinte többet ártott a játéknak, mint segített, és rengeteg játékvezető nyújtott pocsék teljesítményt, befolyásolt sorsdöntő meccseket súlyos hibákkal.

Infantinót mindez persze egyáltalán nem érdekli.

A helyszínnek és az időpontnak szóló önigazolásnak lehet tekinteni a szavait, bár akkor még nem is ő, hanem Joseph Blatter volt a szövetség elnöke, amikor Katarnak ítélték a vb-rendezést.

Blatter 2010-ben – skysports.com

Ha a FIFA-n múlik, könnyen lehet, hogy nem a 2022-es volt az első és utolsó téli világbajnokság, arról is lehetett már hallani, hogy 2030-ban egy görög-egyiptomi-szaúdi rendezésre kerülhet sor, szintén téli időpontban, a nemzetközi klubszezon kellős közepén. Bár ne is szaladjunk még ennyire előre, hiszen már a 2026-os világbajnokság is rengeteg furcsa újítást hoz, igaz, egyelőre rengeteg bizonytalanság övezi a négy év múlva esedékes tornát.

Az biztos, hogy a korábbi 32 helyett 48 csapatos lesz a következő vb, amely nem csak ebben lesz egyedülálló, hanem abban is, hogy három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezik meg.

A létszámemelés azonban nem jelenti azt, hogy például a magyar válogatottnak sokkal több esélye van kijutni a tornára, ugyanis Európából csupán hárommal több nemzeti együttes lehet ott a világbajnokságon, míg az óceániai térségből egy csapat garantált helyet kap, valamint a dél-amerikai és az afrikai csapatok száma is jelentősen megemelkedik. A tavalyi vb csoportköre is számos unalomba fulladó, gyenge színvonalú, vagy éppen az erőviszonyok közötti különbségek miatt teljesen egyoldalú meccset hozott, ezért a létszámemelés miatt mindez még többször előfordulhat a következő tornán. A katari vb csoportkörének harmadik fordulójában a már biztos továbbjutó Franciaország és Brazília is tartalékos csapattal állt ki az utolsó meccsén, előbbi Tunéziának, utóbbi Kamerunnak "dobta oda" a győzelmet, tehát négy év múlva az ilyen jellegű, teljesen izgalommentes mérkőzésekből is valószínűleg többet láthatunk majd.

Természetesen a FIFA-t ez sem fogja érdekelni, hiszen a több mérkőzés még több bevételt hoz, valamint újabb nézettségi rekordok dőlhetnek meg,

amivel aztán büszkén lehet dicsekedni. 48 csapat helyett akár vissza lehetne térni a 24 csapatos elgondoláshoz, ami lényegesen izgalmasabb mérkőzéséket vetítene elő már a csoportkörben is, de persze ez a mai profitorientált világban már egy teljesen ördögtől való gondolat.

A 48 csapatos rendezés miatt a 2026-os világbajnokság lebonyolítása változni fog, de még kérdéses, melyik megoldást választja a FIFA.

Tizenhattal több indulóval más felépítésre van szükség, jelenleg a legesélyesebbnek a tizenhat háromcsapatos blokk tűnik, csoportonként két-két továbbjutóval, amelyet az egyenes kieséses szakasz követ. Ez még nem végleges, ehelyett akár négy tizenkettes vagy két külön huszonnégyes blokkot is készíthetnek, és annak az ötlete is felmerült, hogy a csoportkörben tizenegyesekkel dőljenek el a döntetlennel záruló meccsek.

A FIFA indokolatlan létszámemelése egyébként nem csak a következő világbajnokságot érinti, a klub-vb-t is alaposan át akarják alakítani Infantinóék. Az idén február 1. és 11. között Marokkóban sorra kerülő torna még a megszokott formátumban zajlik, hét csapat részvételével. A BL-győztes (Real Madrid) mellett a másik öt konföderáció Bajnokok Ligájával azonos nemzetközi kupasorozatának nyertese, valamint a házigazda város egy együttese lesz ott.

Infantino viszont hajmeresztő ötlettel állt elő decemberben: 2025-től az a cél, hogy a klub-vb a válogatottak világbajnokságához hasonlóan egy hónapos legyen, ráadásul az eddigi 7 helyett 32 csapat vegyen részt rajta.

Korábban is változtatni akartak már a sorozaton, eredetileg az volt a terv, hogy 2021 nyarán 24 csapatos klub-vb-t rendeznek Kínában, ez azonban a koronavírus-járvány miatt az arra az évre halasztott 2020-as Európa-bajnokság és Copa America miatt nem valósulhatott meg.

devdiscourse

Egy 32 csapatos, egy hónapos torna teljesen felborítaná az eleve túlterhelt klubszezont, a klub-vb-n résztvevő európai sztárcsapatoknak (vélhetően nem csak a BL-címvédő szerepelne rajta, bár még semmi konkrétum nincs a részletekről) elképesztően sok mérkőzést kellene lejátszaniuk így a teljes idényben. A nemzeti bajnokságok vezetőivel erről még nem egyeztetett a FIFA, de óriási ellenállásra számíthat a radikális újítási szándéka kapcsán.

A Premier League elkötelezett amellett, hogy megakadályozzon minden olyan radikális változást a naptárban, amely hátrányosan érintené a játékosok jólétét,

és veszélyeztetné a hazai futball versenyképességét, naptárát, struktúráit és hagyományait" - mondta a Premier League vezérigazgatója, Richard Masters.

Richard Masters – theathletic.com

Visszatérve a labdarúgó-világbajnokságokra, Infantinóék szerint ennek rendszerességét is jelentősen át kellene alakítani és nem négyévente kellene vb-t rendezni, hanem sűrűbben. 2021-ben felmerült már annak az ötlete, hogy kétévente legyen foci-vb, de a játékosok és a vezetőedzők szinte egyhangúlag visszautasították ezt a javaslatot.

Infantino decemberben azt nyilatkozta, hogy akkor ne kettő, hanem háromévente rendezzenek világbajnokságot, arra hivatkozva, hogy a katari vb sikeressége miatt muszáj forradalmasítani a labdarúgást. A FIFA meg van győződve arról, hogy az európai tél kellős közepén megrendezett vb elképesztően jó döntésnek bizonyult, ami azt mutatja, hogy a sportág tovább fejlődhet és globalizálódhat.

A szövetség hosszú távú célja egy radikálisan új versenyciklus létrehozása, amelyben a világbajnokságot háromévente rendezik meg, a többi évben pedig klubvilágbajnokságot és kontinensviadalokat, például Európa-bajnokságot tartanak.

Korábban a kétévenkénti vb rendezésének ötlete is nagy ellenállásba ütközött, ezért a háromévenkénti rendezéstől is minden bizonnyal elhatárolódnak majd a futballisták és a klubok. Maga Infantino önmagának ellentmondva beszélt az első lehetőségről, eleinte gyávának nevezte azokat, akik féltek a változástól, később pedig gyakorlatilag letagadta saját ötletét.

Hadd legyek teljesen világos: a FIFA sosem kezdeményezte a kétévenkénti vb-rendezést. A megvalósíthatóságot vizsgáltuk, és nem kezdeményeztük a változtatást.

Végül arra jutottunk, hogy a terv megvalósítható, aminek majd lesznek bizonyos következményei" - nyilatkozta áprilisban az 52 éves sportvezető.

"Nincs ínyemre az ötlet. Eddig négyévente zajlottak a vb-k, ami nagyon jó volt. Megszoktuk" - mondta Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya.

Didier Deschamps – eurosport

Kétévente játszani világbajnokságot? Nos, ha már itt tartunk, legyen egy vb minden évben" - jegyezte meg cinikusan Carlo Ancelotti. "Nincs még egy ilyen sportág, amely ilyen kegyetlen versenynaptárral rendelkezik. Mindannyian tudjuk, miért történik ez."

Carlo Ancelotti – goal.com

Bármit is mondanak arról, hogy lehetőségeket kell adni a különböző országoknak, végül minden a pénzről szól. Ez a mozgatórugó" - hangzott a Liverpool edzőjének, Jürgen Kloppnak a véleménye a FIFA őrült ötletéről.

Jürgen Klopp – liverpool.com

A nemzetközi szakszervezet, a FIFPro februárban több mint ezer futballistát kérdezett meg hat kontinens mintegy 70 országából, és 75 százalékuk elutasította a kétévenkéti vb-rendezés javaslatát, és valószínűleg a háromévenkénti verzió is hasonló fogadtatásban részesül majd.

A FIFA, az Európai Szuperliga ötletét - ami egy húszcsapatosra tervezett elitbajnokság lenne a legnagyobb európai topklubok részvételével -, az UEFA-val egytemben azonnal elutasította és fegyelmi eljárást is indított a Real Madrid, Barcelona, Juventus trió ellen, viszont a saját eszement elképzeléseit mindenáron véghez akarja vinni. Sokan a 48 csapatos vb-re is legyintettek régebben, mégis biztossá vált, hogy 2026-ban három ország közösen egy ilyen tornát fog megrendezni. Amíg egy olyan ember vezeti a szervezetet, aki Pelé temetésén vidáman szelfizik és elképesztő nyilatkozatokkal sokkol, addig újabb és újabb hajmeresztő ötletekre lehet számítani a FIFA-tól, amelyek teljesen tönkre tehetik a futballt.

Klár Bence

