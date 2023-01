„Európai demokráciát” nem lehet megmérgezni, mert nincs

„Európai demokráciát” nem lehet megmérgezni, mert ilyen nem is létezik. A Nyugat öntelt, gőgös ostobasága, hogy azt hiszik, PÉNZZEL mindent meg lehet oldani, mindenkit meg lehet venni – fogalmaz dr. Somogyi János.

2023. január 7. 10:18

„Márki-Zay Péter elismerte, hogy a guruló dollárokból, amit még a tavalyi országgyűlési választások előtt kaptak az amerikai Action for Democracy nevű szervezet közvetítésével a tengerentúlról, most is támogatnak egy helyi választási kampányt, ezúttal Jászberényben” – írja a Magyar Nemzet. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, ha egy idegen hatalom pénzt pumpál be egy ország politikai hálózatába avégből, hogy neki tetsző személyt válasszanak meg közéleti posztra, akkor ez hogyan egyeztethető össze a választás rendjét szabályozó paragrafusokkal?

– A konkrét kérdésre a tömör válasz az, hogy sehogyan sem! Hozzá kell azonban tenni, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések rosszhiszemű értelmezései lehetővé teszik a törvényes előírások kijátszását. Nagyon könnyű egyesületnek, mozgalomnak álcázni egy olyan alakulatot, amely magyarországi politikai választási kampányokat külföldről juttatott pénzekkel finanszíroz.

De nem csak a pártok külföldi pénzügyi támogatása tilos a választási kampányban, hanem joggal felmerül az alkotmányos rend elleni szervezkedés bűncselekménye, csakúgy, mint a törvényes társadalmi rend ellenséges hatalmak, szervezetek segítségével való megdöntésének kísérlete is, amik már az effektív hazaárulás fogalmát is kimeríthetik.

– Ha egy személy nyilvánosan dicsekszik azzal, hogy ő külföldről kap feladatot és ahhoz pénzt a belpolitika eltorzítására, akkor hogyan állítható helyre a jogállamiság?

– A jogállamiság fogalma az EU-ban már egy pejoratív jelzőnek számít. Ezt a jogi fogalmat – az eredeti értelmével ellentétesen – már kizáróan politikai bunkósbotként használja a brüsszeli bürokrata elit. Igazából az a kérdés, hogy a hazai dollárbaloldal ellenzéknek meddig kifizetődő, meddig lehetséges büntetlenül, külföldi zsoldban hazát árulni. Amíg ezt kockázat nélkül megtehetik és ebből jómódban, megélhetési politikusként élhetnek, bizonyára megéri, akár örök ellenzékben is. Ezt mutatja a több milliárdos vagyonú hazugrágrém, aki kifejezetten szórakozásból politizál, legújabban szabad versben gyalázkodva. Vagy a narcisztikusan önimádó, feltűnési viszketegségben szenvedő, az országos politikai színpadról csúfos miniszterelnök-jelölti bukása után sem eltűnő tanítvány, aki cinizmusban, gátlástalanságban már hovatovább felülmúlja szellemi tanítómesterét, Gyurcsány-Cippolát.

– Egy atlanti nagyhatalom az elnökválasztást sem tudta csalás nélkül lebonyolítani, azaz mint demokrácia megbukott, de erről nem szóltak neki, így továbbra is a demokrácia bajnokaként ünnepli magát. Ha ez a nagyhatalom a saját úgynevezett „demokráciáját” akarja exportálni, és ehhez ügynökeinek jelentős pénzt ajándékoz, ez hogyan mérgezheti meg az európai demokráciákat?

– „Európai demokráciát” nem lehet megmérgezni, mert ilyen nem is létezik. A Nyugat öntelt, gőgös ostobasága, hogy azt hiszik, PÉNZZEL mindent meg lehet oldani, mindenkit meg lehet venni. Azt hiszik, hogy egy politikai választási kampány során a hatalmas anyagi ráfordítással minden választópolgárt el tudnak érni és meg tudnak győzni a silány propagandájukkal. Mit ért a DataNat milliónyi SMS üzenete, vagy a Márki-Zaynak juttatott 3 milliárd forint pénzügyi támogatás? Ezek az ócska kampányszövegek nem érhették el a céljukat, mert ellentétesek voltak a józan ésszel gondolkodó emberek személyes TAPASZTALATÁVAL, ami sokkal többet jelent, mint a bármilyen rafinált hazugság. A magyarok a „létező szocializmus” idején már megtanultak a sorok között olvasni, és nem dőlnek be átlátszó trükkök százainak sem. Például 1990-ben a diktatúrából a magát ügyesen átmenteni igyekvő utódpárt MSZP a választási kampányban féláron árult mosóport egyes üzletekben. Az emberek megvették az olcsón kínált mosóport és azután a szavazófülkében a Fideszre, vagy az SZDSZ-re, az MDF-re vagy a Kisgazdákra voksoltak.

Molnár Pál

gondola