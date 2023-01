Bidennel szembejött a valóság a mexikói határon

A legnagyobb nyomás alatt El Paso határszakasza áll, ahol 2022. október eleje és december vége között már 168 ezer illegális határátlépőt jegyeztek fel, és a hatóság további csaknem 80 ezer migránst tart nyilván, aki regisztráció nélkül jutott be az Egyesült Államok területére. Biden most kénytelen volt szembesülni a valósággal.

2023. január 9. 00:04

Biden köszönti az amerikai határőrség tagjait az amerikai-mexikói El Paso-határszakaszon Texasban, 2023. január 8-án, vasárnap – cnn/AP/Andrew Harnik

Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépése óta első alkalommal látogatott az Egyesült Államok Mexikóval szomszédos határszakaszára, ahol az elmúlt két évben egyre növekvő számú illegális bevándorlót regisztrálnak a hatóságok.

Az elnök vasárnap délután érkezett az illegális migráció miatt hatalmas nyomás alatt álló El Paso texasi határvárosba. Joe Biden találkozott a határvédelmi hatóságok tisztségviselőivel és vezetőivel is. El Paso repülőterén Gregg Abbott, Texas kormányzója fogadta az elnököt, és átadta neki a bevándorláspolitika átalakítására vonatkozó javaslatait tartalmazó levelét. A kormányzó az elnöki látogatás előtt úgy fogalmazott, hogy Joe Biden az úttal két évet késett.



Az elnök néhány órás texasi programjának részeként felkereste El Paso határátkelőt, tájékoztatót hallgatott meg a kábítószer-csempészetről, valamint a tervek szerint később egy migránstáborba is ellátogat. Texasból az elnök Mexikóvárosba utazik tovább, ahol hétfőn és kedden részt vesz az észak-amerikai országok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján.



Az elnökre az elmúlt hónapokban egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy felkeresse a migrációs válságtól sújtott országrészt. Kevin McCarthy, a republikánus többségű Képviselőház szombat hajnalban megválasztott új elnöke, az új törvényhozás első intézkedései között említette, hogy a határőrizet kérdése ügyében lépéseket tegyen.



Az elnök csütörtökön jelentette be, hogy vasárnap felkeresi a texasi határszakaszt. A tájékoztatón Joe Biden új - és részben szigorító - intézkedést is bejelentett, amely szerint kiterjesztik a jelenleg venezuelai állampolgárokra érvényben lévő amnesztia-rendelkezést a kubai, nicaraguai és haiti bevándorlókra.

Hozzátette, hogy aki törvénytelenül kíséreli meg a határátlépést, jogosulatlanná válik az új programban való részvételre. Az elnök ugyanakkor elismerte, hogy a bevándorlási rendszer hibáira ezek az intézkedések nem jelentenek megoldást.



Joe Biden a sajtótájékoztatón egy kérdésre reagálva az amerikai határon kialakult helyzetet a holokauszt időszakához hasonlította. Arra a kérdésre, hogy emberi jognak gondolja-e a migrációt, kijelentette: ha az ember családja üldöztetésnek van kitéve, akkor emberi jog, ahogy a nácik által üldözött zsidóság számára is emberi jog volt, hogy elmenekülhessenek.



A megjegyzésre Andy Biggs, a kongresszus egyik republikánus képviselője azzal reagált csütörtökön, hogy az "ilyen gondolkodásmód akadályozza az ország határának biztosítását". A politikus kifejtette, hogy távolról sem ugyanaz a két helyzet, az illegális határsértőké, akik között terroristák, kábítószercsempészek és egyéb bűnözők is lehetnek, valamint a nácik elől menekülő zsidóságé.



Az amerikai határvédelmi hatóság, az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmének adatai szerint az október 1-jén kezdődött 2023-as pénzügyi év első negyedében, december 31-ig már 718 ezer illegális határátlépést regisztráltak az ország mexikói határszakaszán, ami 200 ezerrel haladja meg az egy évvel korábbi adatot.



A 718 ezer érkezőből mintegy 200 ezret tudtak a hatóságok visszafordítani közegészségügyi indokokra hivatkozva, a járvány idején hozott 42-es rendelkezés alapján, a többi migránst regisztráció után beengedték az országba.



A legnagyobb nyomás alatt El Paso határszakasza áll, ahol 2022. október eleje és december vége között már 168 ezer illegális határátlépőt jegyeztek fel, és a hatóság további csaknem 80 ezer migránst tart nyilván, aki regisztráció nélkül jutott be az Egyesült Államok területére.

Az elnöki delegáció tagja az El Paso-i látogatáson Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter, aki vasárnap egy interjúban azt hangoztatta, hogy a határválság nem újdonság az Egyesült Államok számára. A miniszter a munkáját ért kritikákra reagálva az ABC televízióban arról beszélt, hogy elébe áll a republikánusok vezette képviselőház vizsgálatának, nem fog lemondani, hanem végzi tovább napi munkáját.

Alejandro Mayorkas még szerdán a Washington Post napilapnak adott interjúban elismerte, hogy az illegális bevándorlás mértéke komoly terhet ró az Egyesült Államok hatóságaira és bevándorlási rendszerére, amely megfogalmazása szerint "alapvetően összeomlott". Ugyanebben az interjúban a miniszter sürgette a kongresszust, hogy fogadja el az új bevándorlási törvényt, amelynek része az amnesztia, és ezzel a legális tartózkodás megadása illegális bevándorlók milliói számára.

MTI