Orbán Balázs: Magyarországot nem adjuk!

A következő évtized magyar stratégiájával kapcsolatos, nemrég a Mandineren megjelent elemzés komoly érdeklődést váltott ki – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán hétfőn.

2023. január 9. 12:02

Orbán Balázs emlékeztetett: az írásban amellett érvel, hogy Magyarországnak jó esélye van a következő évtized megnyerésére akkor, ha az ország módszeresen épít az elmúlt évtizedben elért eredményekre, valamint a megváltozott és elnehezült nemzetközi környezetben sem a gazdasági kapcsolatok szétbontására, hanem az összekapcsolódásra helyezi a hangsúlyt.

Az ellenzéki politikai kommentárokat olvasva ehhez most csak egy dolgot tennék hozzá – írta. Nem szabad a külföldről finanszírozott baloldalra bízni az országot, akik – ahogy az írásra adott reakciókból is a napnál világosabban látszik – idegen érdekek mentén akarnák hazánk stratégiáját megalkotni – fogalmazott. Magyarország földrajzi fekvése, kulturális önazonossága, történelme mind arra tesz minket alkalmassá, hogy a Nyugat és Kelet közötti béke és élénk kereskedelem a magyarok hasznára váljon, miközben a blokkosodás, a hidegháborús logika és a kereskedelmi útvonalak felszámolása csak kárt okoz nekünk. Aki ezt nem látja be, az nem magyar szemüvegen keresztül nézi a világot.

Hova tartozunk, és kinek az oldalán állunk? Magyarország mindig a történelem magyar oldalán áll. Több mint ezeréves ország, amely az európai kontinens és a keresztény civilizáció középpontjában helyezkedik el, a nyugati katonai szövetség és az európai integráció büszke tagja. Nem Nyugat és Kelet között kell választani, hanem azt kell látni, hogy a Kelet számára azért vagyunk érdekesek, mert a Nyugat része vagyunk, a Nyugat számára pedig azért, mert jó keleti kapcsolatokkal rendelkezünk.

Közép-Európa és a Kárpát-medence pedig a mi otthonunk, és ezért mi, magyarok az itt élő népekkel együtt komoly szerepet akarunk játszani annak jövőjében, békéjében és felvirágoztatásában. Egy erős Magyarország magyar és közép-európai érdek is. Vitatkozni lehet és kell is, de aki ezeknek a céloknak az életrevalóságát tagadja, az bizonyosan nem Magyarországról, hanem valamilyen távoli birodalmi központból kapja a zsoldját. Saját lelke rajta. Magyarországét ugyanis nem adjuk! – zárta sorait Orbán Balázs.

MH, Facebook, gondola