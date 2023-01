Benedek pápa elkötelezetten kereste a párbeszédet

2023. január 9. 20:37

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek beszél a XVI. Benedek nyugalmazott pápa emlékére celebrált gyászmisén, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) megemlékezésén Budapesten, a Szent István-bazilikában 2023. január 9-én. MTI/Bruzák Noémi

XVI. Benedek pápa elkötelezetten kereste a keresztények egységét és a párbeszédet minden jóakaratú emberrel, és ennek során tisztelettel meghallgatta és figyelembe vette mások véleményét - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek hétfő este a budapesti Szent István-bazilikában.

Benedek pápa ugyanakkor rendületlenül hűséges volt Krisztus tanításához - fogalmazott a bíboros azon a szentmisén, amelyet a december 31-én elhunyt nyugalmazott katolikus egyházfőért mutattak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai.



Erdő Péter homíliájában arról beszélt: Benedek pápa életműve Krisztus igazságának kifejtése volt, de nem elvont spekuláció formájában, hanem a szeretet szavaival.



Kitért arra is: Benedek pápa különösen is átérezte korunk nagy problémáit, így például az idős kor, az emberek életkorának növekedése miatti kihívásokat. Személyesen is megélte ezt a problémát, hiszen már pápává választása előtt betöltötte 78. évét.



Nem gondolta, hogy neki kell még Péter utódának hivatalát átvennie. Amikor megválasztása után kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére és a hívek üdvözlésére emelte két kezét, a fehér reverenda alól kilátszott fekete pulóvere. Aligha gondolta tehát, hogy ő ezen az estén ilyen helyzetbe kerül - idézte fel a bíboros.



"Mégis alázattal vállalta a szolgálatot, amit erejét meghaladó tehernek tekintett" - tette hozzá Erdő Péter.



A bíboros szólt arról: Benedek pápa ismerte és értette Közép-Európa népeit. Tisztában volt hazánk és nemzetünk sorsával.



"Többször elmondta nekem, hogy különös szeretettel imádkozik a magyarokért" - fogalmazott Erdő Péter, arra kérve a híveket, hogy most ők imádkozzanak az emeritus pápáért.



Michael Wallace Banach apostoli nuncius a szentmise végén arról beszélt, XVI. Benedek pápa pontifikátusa különleges ajándék volt az egyház és a világ számára.



Az elhunyt emeritus pápa mint briliáns tanár és teológus bölcsességgel és valódi lelkipásztori gonddal vezette az egyházat a kételyek, a zűrzavar és a provokatív ideológiák viharos tengerén, "mindig felmutatva katolikus hitünk alapelveit" - mondta.



A szentmisén koncelebráltak az MKPK tagjai, számos pap és szerzetes. A szertartáson részt vett mások mellett Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a testvéregyházak képviselői, köztük Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

MTI