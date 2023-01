A Vodafone-nal magyarokként is gazdagabbak lettünk

Ha a francia állam akár más országokban is tulajdonolhat víziközműveket és energiaszolgáltatókat, akkor a magyar államnak is természetes joga, hogy a 21. század technológiájában, a nemzetbiztonsági értelemben is jelentős távközlési szektorban is résztulajdonnal rendelkezzen.

2023. január 9. 21:53