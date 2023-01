Óriási közbiztonsági rizikó a tömeges embercsempészet

2023. január 10. 16:32

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az Észak-Macedóniába induló 80. magyar rendőri kontingens búcsúztatásán a Készenléti Rendőrség budapesti központjában 2023. január 10-én. MTI/Balogh Zoltán

Óriási közbiztonsági kockázatot jelent a tömeges és illegális migráció Európában - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

Rétvári Bence az Észak-Macedóniába induló 80. magyar rendőri kontingens búcsúztatóján megköszönte a külszolgálatra induló rendőröknek, hogy segítenek feltartóztatni a nyugat-balkáni útvonalon azt a "korábban nem is látott, nem is gondolt embertömeget", amely illegálisan akar Nyugat-Európába jönni, és ezzel védik Magyarország érdekeit.



Hangsúlyozta, a magyar rendőrök nem olyan emberekkel fognak találkozni, akik a törvények betartásával akarnak Európába kerülni, hanem már az első - a kontinens felé megtett - lépést is illegálisan teszik meg.



Rétvári Bence kifejtette, hogy az illegális bevándorlás tekintetében nagyságrendi növekedés tapasztalható, ugyanis 2022-ben mintegy 270 ezer határátlépési kísérletet akadályoztak meg a rendőrök a déli határnál, ami naponta mintegy 750 kísérletet jelent.



Elmondta, hogy az illegális migráció kapcsán a megoldást az jelentené, ha minél távolabbi határszakaszon - például a görög-török határon - lehetne feltartóztatni a migránsok több százezeres tömegét.



Így "egész Európa biztonságosabb kontinens lehetne". "Sajnos az Európai Unió vezetőiben ez a döntés nem születetett meg" - hangoztatta az államtitkár.



Úgy vélte: ha az EU külső határait nem védik meg, akkor a belső határok fognak újra felépülni, miközben az unió gazdasági előnyét a belső határok átjárhatósága adja.



Rétvári Bence sajnálatosnak nevezte, hogy az EU a magyar határvédelem 1,5 milliárd eurós költségének is csak kevesebb mint két százalékához járult hozzá.



A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az illegális migránsok egyre agresszívabbak és a magyar határnál is egyre több riasztó jelenség látható. 2022-ben 485 esetben követtek el a határvédők vagy a határvédelmi berendezések elleni agresszív támadásokat a migránsok, és egyre többször van fegyver vagy annak látszó tárgy a migránsoknál és az embercsempészeknél - sorolta. Tájékoztatása szerint 51 esetben láttak fegyvert az illegális migrációban résztvevőknél, a határ szerb oldalán 104 esetben lövéseket, 24 alkalommal pedig sorozatlövéseket hallottak a határvédők.



Rétvári Bence ismertette, hogy a támadásokban többtucatnyi magyar határvédő megsérült, szerencsére azonban súlyos sérülés vagy haláleset nem történt. Ez is mutatja, hogy a magyar rendőröket kellő mértékben kell felszerelni és széles jogosítványt kell adni számukra - emelte ki.



Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy Magyarország hetedik éve nyújt segítséget az észak-macedón határ megvédéséhez, valamint Szlovéniában és Szerbiában is láttak el határvédelmi feladatokat a magyar rendőrök. Hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni fellépésben "nagyon szoros" együttműködést folytat Magyarország, Szerbia és Ausztria.



Rétvári Bence az illegális migráció következményeként utalt arra, hogy szilveszterkor több száz autót gyújtottak fel Franciaországban, Németországban pedig százas nagyságrendben tartóztattak le migrációs hátterű randalírozókat.



Összegzése szerint Európában óriási közbiztonsági és terrorizmussal kapcsolatos kockázatot jelent a tömeges és illegális migráció, ami szociális problémákat is előtérbe hoz, társadalmi feszültségeket okoz.



A külszolgálatra indulók tevékenysége tehát nagyon sokféle hátrányos következményt tud elhárítani, vagy csökkenteni - húzta alá az államtitkár, jelezve, hogy tavaly 350 fő, a korábbi években 300 és 400 közötti magyar rendőr vett részt ilyen missziókban.

MTI