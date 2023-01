A magyar honvédok helytálltak a doni áttörésnél

Utoljára frissítve: 2023. január 12. 22:39

2023. január 13. 00:01

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a doni áttörés 80. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Budapesten, a Szentháromság téren 2023. január 12-én. MTI/Máthé Zoltán

A magyar honvéd helytállt, a magyar honvéd jól harcolt a doni áttörésnél 1943-ban - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a 2. magyar hadsereg tragédiájának 80. évfordulóján rendezett megemlékezésen, a budapesti Szentháromság téren csütörtökön.

Két kötelességünk mindenképpen van a doni hősök előtt: az egyik, hogy emlékezzünk és méltassuk őket - hangsúlyozta a miniszter.



"Méltatnunk kell a helytállásukat, emlékeznünk kell arra, hogy a legdrágábbat, az életüket adták, számtalanul megsebesültek, megfagytak, elvesztek, hadifogságba estek, sokan soha nem értek haza, vagy csak megcsonkítottan. Honvédek és munkaszolgálatosok, számtalan sok ember" - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



A tárcavezető felidézte: 1943. január 12-én, pontosan nyolcvan évvel ezelőtt a Vörös Hadsereg harci felderítésnek indult, később azonban rendkívül sikeresnek bizonyult támadással katasztrofális vereséget mért a 2. Magyar Királyi Hadseregre.



"Nem kenyerem az, hogy vizsgáljam, milyen történelmi körülmények között, milyen helyzetben, milyen okokból és mit is kerestek a Don mentén a magyar katonák. Nekem annyi a feladatom, hogy megállapítsam, a magyar honvédek ott is, akkor is helytálltak. A megcsonkított ország teljesítőképességével arányosan, hiányosan felszerelt, az ország határain kívül homályos célok mentén odavezényelt katonák példásan tették a dolgukat. Jól harcoltak, de katasztrofális vereséget szenvedtek, ezzel számtalan magyar család veszítette el fiait, a jövőjét, ami előkészítette további nemzeti tragédiák bekövetkezését" - mondta a miniszter.



Erre a veszteségre való emlékezés és a gyász a mi feladatunk, miközben méltatnunk kell a helytállásukat - hangoztatta.



"A másik kötelességünk pedig az, hogy tanulságokat vonjunk le a magyar katonák áldozataiból, és átértelmezzük azokat a jövőbeli áldozatokra. A legjobb háború az, amit meg sem vívnak" - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



A meg nem vívott háború lehetőségét a tárgyalások, a diplomáciai megoldások jelentik - jelentette ki a honvédelmi miniszter, kiemelve: ehhez egy olyan elrettentő erőre, jól kiképzett, jól szervezett, jól felfegyverzett, erős hadseregre van szükség, amelyik semmilyen más lehetőséget nem hagy a lehetséges ellenség számára, mint a tárgyalásokat.



A nemzeti kormány ezért épít egy komoly, létszámában is tekintélyes, felszereltségében 21. századi, innovatív, modern, high-tech haderőt. Azért, hogy ez egyszerre legyen garanciája a békének és a magyar emberek biztonságának - hangsúlyozta a tárcavezető.



A budavári Mátyás-templom előtti téren megtartott megemlékezésen a különféle katonai alakulatok képviselői mellett hagyományőrzők is részt vettek, akik a honvédség nyolcvan évvel ezelőtti egyenruháiban rótták le kegyeletüket.



Az alakulatok képviselői nyolcvan emlékmécsest gyújtottak, miközben nyolcvan, a doni áttörésnél elesett magyar katona, illetve munkaszolgálatos nevét olvasták fel. A megemlékezés után a hős magyar honvédek előtt tisztelegve misét tartottak a Mátyás-emplomban.

Berta Tibor tábori lelkész misét mutat be a doni áttörés 80. évfordulója alkalmából Budapesten, a Mátyás-templomban 2023. január 12-én. MTI/Máthé Zoltán

MTI