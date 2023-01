Baumann Péter rendőr főhadnagy hősi halott

Soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki a néhai Baumann Péter rendőr főtörzsőrmestert a tárcavezető - tudatta a Belügyminisztérium pénteken az MTI-vel.

Utoljára frissítve: 2023. január 13. 19:46

2023. január 13. 08:58

Jáger István XI. kerületi rendőrkapitány (b) és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál tartott megemlékezésen 2023. január 13-án. Január 12-én este három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy férfi Újbudán, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte, és elfogták. A három sérült rendőrt, illetve a lábon lőtt támadót kórházba vitték. Baumann Péter, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette. MTI/Lakatos Péter

Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánította és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki a néhai Baumann Péter rendőr főtörzsőrmestert - tudatta a Belügyminisztérium pénteken az MTI-vel.

A tárca azt írta, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály körzeti megbízottja pénteken kórházi ellátása közben vesztette életét, miután egy, a XI. kerületi Lecke utcában lévő társasházban - rendőri intézkedés közben - egy férfi egy 17 centiméter pengehosszúságú, recézett élű tőrkéssel mellkason, szívtájékon szúrta.

A közlemény szerint Pintér Sándor részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr hozzátartozóinak.

A gyilkos elfogása:

video



Baumann Péter temetéséről - amelynek költségeit teljeskörűen a rendőrség viseli - később intézkednek, "a hátrahagyottakról történő kegyeleti gondoskodás összes lehetőségét a Belügyminisztérium biztosítja" - írták.



Közölték azt is, hogy a rendőri intézkedés során egy másik rendőr a bal combján, egy harmadik rendőr pedig a mellkasának jobb oldalán és jobb karján szenvedett szúrt sérüléseket.



A sérült rendőrök - rövid üldözés után - támadójukat a helyszín közelében elfogták.



A két megsérült rendőrt a belügyminiszter elismerésben részesíti - tették hozzá.



A tárcavezető - a rendészeti államtitkár, az országos és a budapesti rendőrfőkapitány kíséretében - pénteken a "közelmúltban példa nélkül álló bűncselekmény" helyszínén tájékozódott a történtekről, majd meglátogatta a még megfigyelésen kórházban tartózkodó megsérült járőrt (társa ellátását követően már otthonában lábadozik), akinek a rendészeti vezetőkkel közösen mielőbbi felgyógyulást kívánt - áll a közleményben.

Együttérzés a hozzátartozókkal

A rendőrség elindította a csütörtök este megölt Baumann Péter körzeti megbízott hősi halottá nyilvánítási folyamatát - jelentette be a rendőrség szóvivője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf azt mondta, hogy együttérzésükről biztosítják kollégájuk hozzátartozóit.



Csütörtök este tíz óra után többen is bejelentést tettek a rendőrségen, hogy a főváros XI. kerületében, egy Lecke utcai társasházban egy lakó egy másikra próbálja rátörni az ajtót.



Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kialakított szigorú protokoll szerint több rendőri egység is elindult a helyszínre, az egyik a sértettel vette fel a kapcsolatot, míg a másik, egy három férfi rendőrből álló csoport a támadó férfi elszámoltatását, elfogását kezdte meg - közölte a szóvivő.



A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a támadó egy késsel három rendőrt megszúrt, majd az utcára menekült. Ott az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte őt, majd elfogták.



A mentőszolgálat munkatársai a három sérült rendőrt, valamint a lábon lőtt támadót kórházba vitték. Az egyik rendőr, Baumann Péter, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban meghalt.



A pénteki sajtótájékoztatón Gál Kristóf közölte, hogy a belügyminiszter, a rendészeti államtitkár, valamint az országos és a budapesti rendőrfőkapitány is tájékozódtak a helyszínen, ezekben a percekben pedig a kórházban látogatják meg a sérült rendőröket.



A szóvivő jelezte, hogy a parancsnoki kivizsgálások még folynak, de a rendelkezésre álló adatok szerint a rendőri intézkedés, benne a lőfegyverhasználat szakszerű, jogszerű és arányos volt.



A nem sokkal éjfél után elhunyt Baumann Péter kilenc és fél éve szerelt fel a XI. Kerületi Rendőrkapitányságnál. Pályáját járőrként kezdte, az elmúlt időben azonban már körzeti megbízottként dolgozott. A munkatársai és parancsnokai által egyaránt kedvelt Baumann Péter szakmaisága kimagasló volt, személyében egy tapasztalt és jó rendőrt veszítettek el - mondta Gál Kristóf.



A sajtótájékoztatón a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője hangsúlyozta, hogy nem terrorcselekmény történt.



Fürcht Pál főügyész közölte: a KNYF több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyomoz, amely bűncselekmény két sértett esetében kísérleti szakban maradt.



Az ilyen esetekre kiemelt figyelmet fordít az ügyészség - mondta, hozzátéve: aki rendőr sérelmére ilyen súlyos bűncselekményt követ el, az fokozottan veszélyes a társadalomra.



A támadót őrizetbe vették, ezekben a percekben hallgatják ki - közölte Fürcht Pál.



A legfőbb ügyész döntése alapján a KNYF-en nyomozócsoport deríti fel az ügyet.



Fürcht Pál az ügyészség nevében az elhunyt családjának és a rendőrségnek is kifejezte a részvétét.



Az intézkedő rendőrök hősök voltak, Baumann Péter hősi halott - jelentette ki. Fürcht Pál, aki maga is nyomozott a helyszínen, kiemelte: a rendőrök akár civilek életét is megmenthették intézkedésükkel.



A főügyész a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel többet nem kívánt közölni.

Késsel gyilkolt

Orbán Viktor együttérzését fejezte ki a meggyilkolt rendőr hozzátartozóinak

Együttérzésünket fejezzük ki a meggyilkolt rendőr hozzátartozói felé - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A miniszterelnök hozzátette, a tegnapi esetből is látszik, hogy a rendőri munka veszélyes munka, de mivel igen ritka a tegnap esti, rendőrgyilkossággal végződő, újbudai eset, a rendfenntartók jól végzik a munkájukat.

ORFK: kitűzték a fekete lobogókat a rendőrségi épületekre

A rendőrségi épületeken fekete zászlóval, a szolgálati gépjárműveken gyászszalaggal tisztelegnek Baumann Péter rendőr főtörzsőrmester, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának helytállása előtt, aki szolgálatteljesítés közben halt meg, miután egy támadó késsel megsebesítette csütörtökön Újbudán.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata azt közölte pénteken a police.hu oldalon, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság és Magyarország rendőrsége mély megrendüléssel osztozik az elhunyt kolléga családjának fájdalmában.



A főtörzsőrmester februárban lett volna 30 éves - tették hozzá.

"Nyugodj békében, Péter!" - írták.

KNYF: panasszal élt gyanúsítása ellen a rendőrökre támadó

Nem tett vallomást, de panasszal élt gyanúsítása ellen az a férfi, aki csütörtök este késsel támadt intézkedő rendőrökre Újbudán - közölte Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivője pénteken az MTI-vel.

Az ügyészség honlapján kiadott pénteki közlemény szerint a rendőrségre egy budapesti XI. kerületi társasház lakói tettek bejelentést csütörtökön 22 óra körül arról, hogy az egyik lakás zárva lévő ajtaját egy, a házban lakó férfi kalapáccsal betörte azért, hogy a lakásba bemenjen.



A helyszínre érkező rendőrök közül hárman a társasház folyosóján intézkedtek a 35 éves férfivel szemben, majd megkezdték bilincselését, ám ekkor hirtelen az intézkedő rendőrökre támadt, ütésekkel és rúgásokkal próbálta akadályozni a kényszerintézkedést. Eközben a férfi egy 17 centiméter pengehosszúságú késsel a rendőrökre támadt és annak érdekében, hogy őket megölje, mindhárom rendőrt megszúrta - áll a közleményben.



Hozzátették: az egyik rendőrt a bal combján, a másikat a karján és a mellkasán szúrta meg, míg a harmadik rendőrt szívtájékon érte az egyik szúrás, aki emiatt életét vesztette.



A tájékoztatás szerint a Központi Nyomozó Főügyészség a bűncselekmény mielőbbi teljes körű kivizsgálása érdekében nyomozócsoportot hoz létre.



Jelezték: a nyomozó főügyészség elrendelte a férfi őrizetét, és gyanúsítotti kihallgatását követően kezdeményezték letartóztatását.



Fürcht Pál főügyész az ügyben pénteken tartott budapesti sajtótájékoztatón azt közölte: a KNYF több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés miatt nyomoz, amely bűncselekmény két sértett esetében kísérleti szakban maradt.



Csütörtökön este három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy férfi Újbudán, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte, és elfogták. A három sérült rendőrt, illetve a lábon lőtt támadót kórházba vitték. A XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja azonban súlyos sérüléseket szenvedett és a kórházban életét vesztette.







