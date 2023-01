A háború információs frontja abszurd helyzeteket produkál

Abszurd helyzeteket produkál ez a háború. Az információs fronton mindenképpen. Ha a nyugati fősodor médiát nézi, olvassa az ember, akkor sokszor azt hihetné, hogy az ukrán erők már Moszkva alatt vannak. Most például apró utóvédharcoktól eltekintve az orosz erők bevették Szoledart – rögzíti a tényt Stier Gábor.

2023. január 13. 09:25

„A következő két-három hónap nagyon fontos és szinte döntő lesz ebben az ütközetben, amelyre mi, és ellenségünk, az agresszor is készülünk" – jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács (RNBO) titkára. Németország 40 Marder tankot ad át Ukrajnának még az első negyedévben, használatukra Németországban képeznek ki ukrán katonákat. A kiképzés két hónapig tart majd – közölte Robert Habeck német alkancellár. Stier Gábornak, a moszkvater.com főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, Kijev érzékelteti, hogy két-három hónap múlva valószínűleg vége a háborúnak, Berlin pedig közli, hónapokon belül ukrán katonákat fogad, akiket két hónapig képez ki. Vélhető-e, hogy a dezinformációs frontvonalon zajló, némileg infantilisre sikeredet csetepaténak vagyunk tanúi, miért?

– Abszurd helyzeteket produkál ez a háború. Az információs fronton mindenképpen. Ha a nyugati fősodor médiát nézi, olvassa az ember, akkor sokszor azt hihetné, hogy az ukrán erők már Moszkva alatt vannak. Most például apró utóvédharcoktól eltekintve az orosz erők bevették Szoledart. Erre mit olvasunk a médiában? Nem is igaz, mert még három árkot védenek az ukránok, meg különben is, ezt nem kell felfújni, hiszen ez csak egy 10 ezer lakosú kisváros, amelynek nincsen semmilyen stratégiai jelentősége. Hát persze! Aztán komoly szakértők állítják, hogy Oroszország nem a Nyugattal áll szemben Ukrajnában. Majd egy mondattal később elmondják, hogy 53 ország támogatja Kijevet fegyverrel, felderítési információkkal és dollár milliárdokkal. Szóval, akkor mi van? S a példákat még sorolhatnám. Az ok egyszerű. A vágyvezérelt média nagy része tényként közli a manipulatív céllal készült ukrán propaganda jelentéseket. Ide jutott az európai sajtó. Az egykori Szovjetunió stílusában morális felsőbbrendűséggel megspékelve adja elő a történteket. Itt tartunk, ne csodálkozzunk semmin! A háborúnak akkor lesz vége, ha valamelyik fél győz, vagy győzelemként eladható helyzetbe kerül, avagy mindkét fél kimerül, és patthelyzet alakul ki. E verziók egyikét sem látni.

– Olaf Scholz kancellár hangsúlyozta, el kell kerülni a NATO és Oroszország közvetlen összeütközését, majd rámutatott, hogy a német Marder típusú harcjárművek szállításáról is Washingtonnal együtt határoztak, és Ukrajna az amerikai hadsereg állományából Bradley típusú tankokat kap. Azaz a kancellár egyik szavával agyoncsapja a másikat. Ugyanakkor Moszkvának érdeke, hogy ezt a bődületes hazugságot színleg elhiggye, mert a teljes NATÓ-val nem képes harcolni. Ez a bohózat miképpen válhat tragédiává?

– Rögzítsük a tényeket. Az Egyesült Államok a tervek szerint 25 milliméteres gépágyúval, egy 7,62 milliméteres géppuskával és páncéltörő rakétákkal felszerelt, Bradley típusú gyalogsági harcjárműveket, Németország pedig 20 milliméteres löveggel ellátott Marder páncélosokat szállít Kijevnek. Az elsőből 50, míg a másodikból 40 darabot. S nem most, hanem majd valamikor az első negyedévben. De ami még fontosabb, ezek könnyű harckocsik, nem Leopardok vagy Abramsok. Ilyen nehéz harckocsiból kellene Ukrajnának Valerij Zaluzsnij vezérkari főnök szerint vagy 300. Szóval ezzel a nagy dérrel-dúrral bejelentett erősítéssel nem lehet harmadik világháborút kirobbantani, de még a háború menetét sem megfordítani. A háborút így csak el lehet húzni, és ez is a cél. Közben pusztulnak főleg az ukránok, de az oroszok is. A Nyugat, mindenek előtt az Egyesült Államok szempontjából ez ideális állapot. Persze, közben a proxy háború egyre közelít a valódihoz, ám arra mindegyik fél, az amerikai és az orosz is kínosan ügyel, hogy közvetlenül ne ütközzenek. Ettől még a tétek emelkednek, folyik a játék a tűzzel.

– Egy magyarországi tévéműsorban elhangzott, hogy atomhatalom vezetője nem állítható nyugati bíróság elé, de lehet, hogy Oroszországon belül lesznek változások. Ha felidézzük, hogy egy ukrán kémfőnök tavaly tavaszi nyilatkozata szerint a „beteg" Putyinnak már tavaly augusztusban meg kellett volna halnia, mennyire lehet valóságalakító hatásuk a televíziókban elhangzó blőd spekulációknak?

– Sejtem, hogy melyik műsorra gondol. Abban csak a reklámok nem visszhangozták az ukrán/nyugati narratívát. A probléma ezzel az, hogy a valóság más. S aki ezt el akarja mondani, abba belefojtják a szót. Belezavar a narratívába. Lehet arról álmodozni, hogy Putyint bíróság elé állítják, de ha nem, akkor otthon megbuktatják. Vagy ha ezt sem, akkor majd a már „biztos forrásból” felvezetett vagy 40 halálos betegsége majd elviszi. Nem tudom, meddig lehet hülyíteni az embereket! Aki józanul gondolkozik, az átlát ezen a propagandán, aki pedig e morális felsőbbrendűséggel átitatott, erősen ruszofób burokban érzi jól magát, az megerősítve érzi magát. Aztán majd meglepődik, mikor szembe jön a valóság. Azért kíváncsi lennék, hogy az ilyen műsorok készítői tisztában vannak-e azzal, hogy használják őket az információs háborúban, vagy éppenséggel e háború harcosainak érzik magukat. De ami a lényeg, az emberek egy részének gondolkodását lehet alakítani az ilyen blőd spekulációkkal, a valóságot azonban nem. A valóság megértéséhez és megmutatásához nem csak azt kell meghallani, amit hallani szeretnénk!

Molnár Pál

