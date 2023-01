A liberálisok frusztráltak

Az, hogy Magyarországon négyszer egymás után tudott győzni a jobboldal, Szánthó Miklós szertin félelmet vált ki a balliberális oldalból.

2023. január 14. 09:11

Az Alapjogokét Központ főigazgatója a One America News-nak adott minapi interjújában a magyar jobboldali konzervatív politikáról, a sikerekről, a CPAC Hungary-ról és Orbán Viktorról is beszélt. Szánthó Miklós szerint a liberálisok ahhoz szoktak hozzá, hogy a konzervatív kormányok csupán néhány évig vannak hatalmon, de utána a fősodratú média és a Soros-hálózat propagandája ellehetetleníti az újraválasztásukat. Az, hogy Magyarországon négyszer egymás után tudott győzni a jobboldal, szerinte félelmet vált ki a balliberális oldalból.

– Úgy vélem, hogy Magyarország vezető szerepet játszhat a konzervatív erők motorjaként, illetve iránytűjeként az egész világon – kezdte az amerikai One America News (OAN) hírcsatornának adott minapi interjújában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Mint folytatta, szerinte Magyarország jó példaként szolgálhat a nemzetközi térben, hiszen megmutatja, hogy az Isten, haza, család hármas alapértékét meg lehet védeni a balliberális erők folyamatos támadásától, mint ahogy a nemzeti hatásköröket a brüsszeli elit hataloméhségétől. Miközben van mód arra is, hogy megvédjük a zsidó–keresztény örökségünket, a nemzeti szuverenitásunkat, a családokat és a gyermekeket is.

Hozzátette: a magyar modell mindenképpen érdekes lehet a nyugati világ konzervatívjai számára.

A CPAC Hungary, a Konzervatív Politikai Akció Konferencia Magyarországon ugyancsak képviseli ezeket a gondolatokat, egyben hálózatépítő fórumként is szolgál. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy a liberálisok rémálmát próbáljuk valóra váltani, vagyis a nemzeti erők nemzetközi együttműködését – mondta.

Az OAN műsorvezetője elismerően szólt a Szánthó Miklós vezette munkáról, mint ahogy arról is, hogy a CPAC egyre inkább terjed a világban, Amerika és Magyarország mellett már Mexikóban és Japánban is tartva rendezvénysorozatokat.

A CPAC az idei évben tavasszal újra ellátogat Magyarországra, a felszólalókról és a meghívottakról azonban még keveset tudni. Szánthó Miklós sejtelmesen annyit elárult, hogy az idei CPAC Hungary legalább olyan színvonalas lesz, mint a tavalyi volt. Hozzátette, hogy a tavalyi esemény nagy médiafigyelmet gerjesztett.

Biztos vagyok abban, hogy ha a The New York Times vagy a CNN rosszat ír rólunk, az számunkra siker – emlékeztetett, hogy fősodratú amerikai lapok és hírcsatornák hogyan próbálták bírálni a CPAC-et a konzervatívok sikere miatt. Mint folytatta, reméli, idén is érkezik majd felőlük kritika, mert az továbbra is a siker jele lesz.

A műsorvezető szerint az említett amerikai lap és hírcsatorna mellett az amerikai kormányt is érdemes megemlíteni, amely gyűlöli Donald Trump korábbi republikánus elnököt. Hozzátette: ám az egykori elnök mellett Orbán Viktort sem szeretik, nemrégiben pedig arról szóltak a hírek, hogy a magyar miniszterelnök politikai ellenfeleit különböző amerikai szervezetek dollármilliókkal pénzelik a leváltása reményében.

A magyar miniszterelnököt ért támadások és kritikák kapcsán az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, hogy mindezt azért teszik, mert frusztráltak, és elkeseríti őket Orbán Viktor és Magyarország sikere.

A liberálisok ahhoz szoktak hozzá, hogy a konzervatív kormányok csupán néhány évig vannak hatalmon, de nem tovább, mert a fősodratú média, az álcivil szervezetek és a Soros-hálózat aktív propagandája hadjáratot indít ellenük, és ellehetetlenül az újraválasztásuk – húzta alá Szánthó Miklós.

Hozzátette: Magyarországon nem ez a helyzet, itt ugyanis négyszer tudott nyerni a jobboldali-polgári oldal, amely nemcsak beszél a konzervatív értékekről, hanem a gyakorlatban is érvenyre juttatja azokat, mint látható, sikeresen – említve az új alaptörvényt és a keresztény örökség fontosságát.

Szánthó Miklós szerint a balliberális erők félnek attól, hogy Magyarország példaként szolgálhat, és más országokban is segítheti a politikai fordulatot.ű

Mint ahogy az néhány hónapja Olaszországban is történt, ahol a választók egy jobboldali kormányt választottak.

