Javaslat a Korrupcióellenes Munkacsoportnak

A Korrupcióellenes Munkacsoport idei első ülésén az állami szervek és a civil szektor delegáltjai elfogadták a testület ügyrendjét, és kijelölték a 2022-es éves jelentés előkészítéséért felelős öt almunkacsoportot - közölte az Integritás Hatóság az MTI-vel szerdán. Ismertették: a tavaly felállított hatóság mellett működő Korrupcióellenes Munkacsoport az ügyrend elfogadása mellett befogadta a civil szereplők részéről érkezett javaslatok jelentős hányadát.

Ez utóbbiakról egyelőre nem tudni semmit, vélhetően fontos kérdéseket fogalmaztak meg, ám minden bizonnyal kiegészíthetők.

A hazai közélet előtt csaknem két évtizede lebeg egy különleges korrupciós talány.

2004 augusztusában az akkori miniszterelnök, Medgyessy Péter nyilatkozta a Népszabadságban, hogy „Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel…”

A Nol achívuma – http://nol.hu/archivum/archiv-329794-148012 – 2004. augusztus 19-én reggel 7 óra 57-percre keltezi az anyagot, az interjúkészítő Nagy N. Péter és Tóth Ákos volt.

A hvg.hu erre ráerősített: Medgyessy „Néhány nappal később, a köztévé A szólás szabadsága című műsorában úgy fogalmazott: az SZDSZ-nek is szembe kell nézni azokkal a zavaros ügyekkel, amelyek körbelengik.”

Ez a miniszterelnöki bejelentés a történelemben valószínűleg páratlan. Medgyessy Péter ugyanis azt a pártot nevezte meg, amelyikkel saját pártja, az MSZP kormánykoalíciót alkotott. Tehát kormányának a létét kockáztatta.

Ezért hiába, hogy már 19 év eltelt az eset óta, annyira különleges az ügy, hogy a korrupció mély belső törvényszerűségeire vethet fényt a kivizsgálása.

További különlegesség az is, hogy sem az európai szervezetek, sem a később nagy hanggal föllépő korrupcióellenes civil szervezetek – NGÓ-k – nem foglalkoztak ezzel az üggyel.

Miért?

Féltek valamilyen következménytől?

Vagy belső politikai érdeknek tartották a két baloldali párt kivizsgálandó ügyeinek ejtését?

Akár így, akár úgy volt: utólag is tisztázni kell, és a felszínre jövő tényeket rögzíteni, a jövőbeli vizsgálatokhoz a szerzett ismeretanyagot felhasználni.

A Korrupcióellenes Munkacsoportnak ki kell derítenie, hogy a hírbe hozott párt hogyan reagált a nyilvánosságban elhangzott miniszterelnöki bejelentésre.

A demokratikus szellemű reagálás ebben az esetben az: megkérdezni a miniszterelnöktől, milyen információkat kapott, s azokat felhasználva belső vizsgálatot lefolytatni a pártban, és a megállapított tények alapján intézkedni.

A nem demokratikus megoldás az, hogy a tényállítással előálló miniszterelnököt a lehető leghamarabb megpuccsolni.

A Korrupcióellenes Munkacsoportnak ki kell derítenie, hogy a két lehetséges reagálás közül melyiket választotta 2004 augusztusában az SZDSZ.

Az ügyben még egy egészen különleges fejlemény kiált tényfeltáró vizsgálat iránt.

Medgyessy Péter ugyanis 2015. szeptember 29-én egy online újságnak az ügyre utalva a következőket mondta: „Amúgy nem azt mondtam, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Hanem azt, hogy az SZDSZ is tele van korrupciós ügyekkel. Fontos az az is.”

Egészen különleges üzenet ez a veterán politikustól.

Önmagát is kérdőjelessé teheti, hiszen neki mint miniszterelnöknek munkafeladata lett volna fellépni a rendellenes ügyek ellen.

Ugyanakkor rombolta két Nészabadság-újságíró szakmai tekintélyét: ők hagyták volna ki azt a fontos is-t a szövegből?... A két újságíró azonban nem csorbította a szöveget, hanem pontosan adta azt vissza.

Nézzük csak a teljes mondatot: „Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, miközben néhány politikusának olyan erősek a személyes ambíciói, hogy azok kielégítése érdekében semmilyen árat nem talál túl soknak."

Ebből a mondatból nem hiányzik semmiféle is. Egyértelműen az SZDSZ-re, és nem a többi pártra vonatkozik. Maga az interjú az MSZP-vel és az SZDSZ-szel foglalkozott.

Ráadásul a hvg által említett tévéműsorban – az emlékezetes élő adás riportere egyébként Friderikusz Sándor volt – Medgyessy Péter a Népszabadság-interjú utóbb felhozott csorbításáról nem tett egy szó említést sem. Azt hangsúlyozta, hogy ő mint miniszterelnök tájékozott.

És fölvetődik a kérdés: 13 évvel az eset után mi motiválta Medgyessy Pétert arra, hogy kellemetlenséget okozva két Népszabadság-újságírónak átalakítsa szövegét.

Van-e olyan mögöttes erő, amely erre a veterán politikust udvariasan fölkérte, vagy teljesen önkéntes volt az átfogalmazás? És mi lehetett a cél? Az SZDSZ utólagos mosogatása, egyben a többi akkor párt hiteltelenítése? Ha a többi párt is olyan volt, akkor az SZDSZ bűne nem akkora...

Ezt azért lenne fölöttébb fontos tudni, mert ha 2015 szeptemberében volt és hatást gyakorolt ilyen mögöttes erő, akkor most is lehet, és működhet... Ez pedig a demokráciára vet árnyékot: a demokrácia ugyanis ha nem is a teljes, de a lehető legnagyobb átláthatóságban tud megerősödni.

"Annak ellenére, hogy a rövid működés okán a feladatellátáshoz és az antikorrupciós tevékenységek nyomon követéséhez szükséges adatokhoz történő hozzáférés módja még nem körvonalazódott, bizakodásra ad okot, hogy az állami szervek képviselői is kifejezték ezirányú együttműködési szándékukat. A rendelkezésre álló hat hétben a soron következő mérföldkő teljesítéséhez a tagok és a meghívottak konstruktív együttműködése elengedhetetlen" - hangsúlyozta a Korrupcióellenes Munkacsoport alelnöke a közleményben.

Molnár Pál

