Rengeteg korrupciós ügy lehet még Brüsszelben

Iitt már nincs mit mosdatni, nem lehet félremagyarázni, hiszen itt emberek ülnek előzetes letartóztatásban. Itt tényeken alapul az, amit eddig csak vélelmezhettünk: miszerint Brüsszel korrupcióval terhelt – rögzítette az elemzési igazgató.

2023. január 15. 13:23

Minél magasabb pozícióban van valaki, minél közelebb van a döntéshozatal befolyásolásához, annál nagyobb a valószínűsége, hogy érintett egy ilyen ügyben – mondta el Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója az Origónak azzal kapcsolatban, hogy kiderült, a korrupt brüsszeli politikus, Eva Kaili nemcsak Gyurcsányékkal, de az MSZP vezető politikusával is jó viszonyt ápolt.

Boros Bánk az interjúban kifejtette, hogy most az Eva Kaili-üggyel lebukott a dollárbaloldal, de nem tudjuk, hány ehhez hasonló ügy lehet az elmúlt évtizedekből, amelyekről nincs ismeretünk. Ez lehet politikai együttműködés, de lehet anyagi alapú együttműködés is – tette hozzá. Arról, hogy mi a véleménye a dollármédia hallgatásba való burkolózásáról, az igazgató azt mondta, hogy itt már nincs mit mosdatni, nem lehet félremagyarázni, hiszen itt emberek ülnek előzetes letartóztatásban. Itt tényeken alapul az, amit eddig csak vélelmezhettünk: miszerint, hogy Brüsszel korrupcióval terhelt.

A brüsszeli korrupciós botrány központi alakjáról, Eva Kaili letartóztatott baloldali EP-képviselőről már korábban kiderült, hogy Gyurcsánynéval kiváló kapcsolatban van. Most olyan képek kerültek nyilvánosságra, amelyek Kaili és az MSZP egyik vezető politikusának, Gurmai Zitának a kapcsolatát bizonyítják.

Meddig érhetnek a szálak, mennyire lehet érintett a dollárbaloldal ebben az ügyben?

Gurmai Zita aktív résztvevője volt a nemzetközi baloldalnak, több szálon kötődött hozzájuk. Összességében a brüsszeli korrupciós ügyet látva elmondható, hogy a nemzetközi baloldal hálózatként működik.

Úgy tűnik, hogy kellett ez a botrány ahhoz, hogy ráirányuljon erre a figyelem. Ezelőtt még a baloldal békében, teljes nyugalomban végezte ezt a tevékenységét, napi rutinná vált az együttműködés. A baloldalon természetessé vált az is, hogy segítik egymást, amelynek történelmi hagyománya a kommunizmus kezdeti időszakára nyúlik vissza. Emlékezzünk csak erre a mondatra: „Világ proletárjai egyesüljetek!". Tehát ez a fajta szoros kapcsolat nem most kezdődött, ez a baloldal egyik kulturális jelensége:

A dollárbaloldal kampánypénzbotránya fényében mi történne, ha kiderülne, hogy a brüsszeli ügyhöz is közük van?

Egyrészt már a 2010 előtti kormányzásukkal elérték, hogy elveszítették a hitelességüket az emberek többségének szemében, ugyanis az az időszak is különböző botrányokkal és korrupcióval volt terhelt, de feltételezhetően most ellenzékben is ugyanezt folytatják. Másrészt fontos hozzátenni azt is, hogy itt egy konkrét ügyről van szó, de valójában ennél vélhetően sokkal súlyosabb a helyzet a háttérben.

Most ezzel az üggyel lebuktak, de nem tudjuk, hány ehhez hasonló ügy lehet az elmúlt évtizedekből, amelyekről nincs ismeretünk. Ez lehet politikai együttműködés, de lehet akár anyagi alapú együttműködés is.

Elképzelhető, hogy Gurmai Zita érintett a brüsszeli korrupciós botrányban?



Ennek a hálózatnak a magyarországi tagjai bármilyen ügyben érintettek lehetnek, akik valaha is kapcsolatban álltak más országban vagy Brüsszelben tevékenykedő elvtársaikkal. Minél magasabb pozícióban van valaki, minél közelebb van a döntéshozatal befolyásolásához, annál nagyobb a valószínűsége, hogy érintett egy ilyen ügyben.

Mi áll annak hátterében, hogy ilyen mértékben hallgat a dollárbaloldal és a dollármédia is?

Mert rendkívüli módon kellemetlen ez az ügy. Itt már emberek ülnek előzetes letartóztatásban.

Itt a tényeken alapul az, amit eddig csak vélelmezhettünk: miszerint, hogy Brüsszel korrupcióval terhelt, és ilyenkor azt a technikát alkalmazza a baloldali média, hogy inkább próbálják elhallgatni. Egyébként a hálózat elsősorban nemcsak a baloldali politikusok között működik, hanem a politika és a holdudvar között is, ami Magyarországon most már egyre inkább dollármédiának nevezhető. Ennek az elhallgatásnak az a célja, hogy minél kevesebb káruk származzon ebből a botrányból.

