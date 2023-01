A létet kiteljesítő szépséget kell megtalálnunk

Nem minden értékes, ami korszerű, de az érték örökre korszerű marad. Ugyanakkor nem a mindenféle izmusokra és nem az ideológiákra, hanem az életvalóságra kell koncentrálni – vallja az irodalomtörténész.

Nem az ilyen-olyan ideológiákban kell keresni az életet, sokkal inkább az életben kell megtalálni az emberi létet kiteljesítő, a minket emberebb emberré tevő értéket és szépséget – fogalmaz Ködöböcz Gábor 2022-ben József Attila-díjjal kitüntetett irodalomtörténészt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Irodalomtudományi tanszékének docense. Őt kérdezte a Gondola.

– Tanár úr, a kézbe vehető könyv, s az abban olvasható szépirodalom keletje alábbhagyni látszik. Erre a kihívásra hogyan ad választ az irodalom?

– Amikor irodalomról beszélünk, akkor jó esetben a magyar nyelven született és magyarra fordított művek összességére gondolunk. A jelen kihívásaira tehát nemcsak a kortárs irodalom adhat választ, hanem példának okáért Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, Arany, Madách, Móricz, Babits, Kosztolányi, Ady, József Attila, s a többiek. Vagyis azon illusztris szerzők sora, akiket konszenzusos módon a klasszikusok között tartunk számon. A felsoroltak életműve legáltalánosabb szinten két fontos tanulsággal szolgálhat. A korszellem és a divat kapcsán azt üzenik, hogy nem minden értékes, ami korszerű, de az érték örökre korszerű marad. Ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy nem a mindenféle izmusokra és nem az ideológiákra, hanem az életvalóságra kell koncentrálni, hiszen - Csukás Istvánnal szólva - "nincs szebb, mint az élet, és nem is érdemes szebbet kitalálni." Ez azt is jelenti, hogy nem az ilyen-olyan ideológiákban kell keresni az életet, sokkal inkább az életben kell megtalálni az emberi létet kiteljesítő, a minket emberebb emberré tevő értéket és szépséget. Konczek József Férfibeszéd című verse így vall erről: "Ami por kavarog, / köd pörög vagy bármi, / szeretek férfimód / tiszta ingben járni. / Az élet nagy dolog. / Azt mondják: matézis. / Amit én gondolok, / más a dolgom mégis. / Amit én gondolok, / anyaföld és ég is, / az élet nagy dolog: / méltóság és fétis." Ami pedig a szépirodalmat illeti, mindig is a motivált és értő olvasók éltették. Ilyen olvasóból ma sincs kevesebb, mint régen.

– Az idén Petőfi születésének 200. évfordulóját üljük. Ez a jubileum hogyan vet fényt a minőségi költészetre akkor, amikor a világhálót elöntik a dilettáns klapanciák, a magyarul nyekeregösnek nevezett slampoetry förmedvényei?

– A slampoetry nagy ívben elkerül engem, ezért arról szólnék, amit ismerek. A kimagasló lírikusok garmadáját felvonultató magyar irodalmi hagyományban is egészen rendkívüli minőséget képvisel Petőfi Sándor géniusza, hiszen ő egy személyben volt költő, látnok, apostol, hős és mártír. Ha létezik a szabadságszerelemnek isteni kiválasztottságon alapuló sorsmodellje, akkor ez legérvényesebb és legteljesebb formában az ő pályáján nyilvánul meg. Lánglelkű habitusát és kérlelhetetlenségig menő következetességét már a kortársak is kiemelték. Ady híres esszéje már a címében is jelzi a nobilis jellem lényegi vonását: 'Petőfi nem alkuszik'. Babits centenáriumi verse ( Petőfi koszorúi ) sem véletlenül kezdődik így: "Hol a szem, szemével farkasszemet nézni? / Ki meri meglátni, ki meri idézni / az igazi arcát?" Utassy ikonikus költeménye éppen ezt az arcot idézi meg: "Zúg Március, záporos fény ver, / suhog a zászlós tűz a vérben. (...) Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: / szólj még egyszer a Szabadságról!" ( Zúg Március ). Számtalan reveláló erejű Petőfi-portré nyomán született meg Tornai József A XXI. század költői című verse, mely a szellemtelen konzumvilág, a kiábrándító fogyasztói morál látleletét adva az írástudók feladatát is megszabja: "Ha majd Ady, Weöres, Pilinszky / újra olvasókra talál, / ha majd a költészet a nézők / különbjeit elvonja már / a tévéktől: vér mosta filmek / eltűnnek igéink mögött, / akkor mondhatjuk, nézd, Petőfi, / elkergettük az ördögöt! // De addig? Addig tudni mindent / a nagy versekkel őrizni kell, / ami most még húsvéti lelkek / kis kertjeiben bújik el, / és egyszer majd a makkrügyekből / kisarjad az égboltnyi fa, / mert őrjönghet urunk, az undor, / a szépségnek van igaza."

Az irodalomtörténész.

– Kétszáz éves a Himnuszunk is. Legidőszerűbb üzenete: Szabadság nem virúl holtnak véréből. Hogyan sugallja a kortárs irodalom, hogy ma nem meghalni, hanem élni kell a hazáért?

– Ha a fenti prófécia valósággá válik, úgyszólván teljesen érdektelen, hogy a "megiramodott képzeletű macskajancsik" és a homályosan nyekergő póz modern igricek mit s hogyan csinálnak. Annál fontosabb, a liturgia költészetét a költészet liturgiájaként újra teremtő Nagy Gáspár-vers ( Október végi tiszta lángok ) amely - '56 hőseire fókuszálva - a szabadságért hozott áldozatot kozmikus távlatokban és egyetemes emberi összefüggésekben mutatja föl. S mindeközben a nemzetközpontú értékszemléletet és értékközpontú nemzetszemléletet tükröző lírahagyománnyal, ezen belül pedig Kölcsey Himnuszával és Vörösmarty Szózatával is érdemleges párbeszédet folytat. A tisztaságot sugárzó és tisztaságot követelő oratorikus emlékezés záró sorait idézem: "Élők: mutassátok föl a világnak, / s a hunyorgó égi csillagoknak / a mi hőseinket, szent halottainkat, / akik most már jobban ragyognak / és fényük is egyre fényesebb lesz, / ahogy megérti áldozatukat a nemzet, / ha századonként legalább egyszer / fölkel és nem riaszthatja semmi fegyver... // Ekkor nagy lesz és hatalmas, / tántoríthatatlanul forradalmas, / bukásaiban is büszke, méltóságos... // Azt súgja: csak a holtak igazára hallgass, / mert az október végi tiszta lángok / szívébe égették a szabadságot!"

