Egymással találkozva Jézussal találkozunk

A másik emberrel találkozva magával Jézussal találkozunk, aki várja válaszunkat - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét megnyitóján vasárnap este Budapesten, a Kálvin téri református templomban.

2023. január 15. 20:29

Novák Katalin köztársasági elnök (első sor, j) és Nagy István agrárminiszter (első sor, j3) az ökumenikus imahét megnyitóján Budapesten, a Kálvin téri református templomban 2023. január 15-én. MTI/Mónus Márton

A bíboros kiemelte: Jézus azt várja, hogy minden ember iránt olyan szeretettel legyünk, amilyennel neki tartozunk.



Erdő Péter szerint nagyon szegény annak az embernek az élete, aki csak a saját pillanatában él, csak saját életkorának és élethelyzetének szemszögéből nézi a világot, elmerülve napi feladataiban.



Az életet az éli a maga teljességében, aki képes szeretetet adni mindazoknak, akikkel találkozik. Aki nem kerüli el az öregeket és a betegeket, aki vállalja és szeretettel veszi körül a gyerekeket - tette hozzá a bíboros.



Ehhez a teljes élethez azonban szükség van arra, hogy Jézus elkezdjen uralkodni a szívünkben. Újra meg újra kérni kell őt, hogy vegyük észre a helyzeteket, amikor szól hozzánk, amikor vár tőlünk valamit.



Erdő Péter azt is mondta: Jézus csöndjébe belemerülni, az ő szempontjait elsajátítani az tudja, aki rendszeresen időt szán a vele való találkozásra.

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke (b) és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek érkezik az ökumenikus imahét megnyitójára Budapesten, a Kálvin téri református templomban 2023. január 15-én. MTI/Mónus Márton

Ha reggelenként átgondoljuk a nap feladatait, azt, hogy kikkel találkozhatunk és kiken segíthetünk, este pedig megvizsgáljuk a lelkiismeretünket, hogy tényleg Jézus szándéka szerint tudtunk-e élni aznap, "állandóan korrigáljuk magunkat". Ebben a munkában pedig lassanként kibontakozik, kirajzolódik bennünk az az ember, akit majd Jézus az utolsó ítéletkor a "jobbjára állíthat" - mondta a bíboros.



Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke arról beszélt: csak akkor hiteles a mai istentisztelet és az ökumenikus imahét, ha azon "szót emelünk az üldözöttekért, a szenvedőkért, az elesettekért". "Ha nemcsak az istentiszteleten dicsőítjük az Istent, hanem a hétköznapokban is róla tanúskodunk" - fogalmazott az evangélikus püspök.



Amikor egy-egy istentisztelet végén elhangzik az áldás és a küldés, hogy "menjetek békével", legyen ez valóság. Ne csak a szívünkben legyen béke, hanem vigyük ezt a békét mások közé, adjuk tovább egy békétlen világban - kérte Fabiny Tamás.



Fabiny Tamás Ézsaiás próféta sorait magyarázta. A próféta Isten szavait tolmácsolva úgy fogalmazott: "Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. (...) Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, mert a kezetekhez vér tapad".



Az evangélikus püspök rámutatott: ebben a bibliai szakaszban nem Isten vagy a próféta az ünneprontó, hanem azok, akik képmutató módon, csak a külsőségekre figyelve mutatják be az áldozatot, élik hitéletüket.



Ugyanez a tanítás jelenik meg abban az evangéliumi történetben, amelyben Jézus kiűzi a kufárokat a templomból.



Hangsúlyozta: minden korban előfordulhat, hogy meg kell tisztítani a templomot, a vallást, mert könnyen kommercializálódik az egyház, marketingé silányul a misszió. Ézsaiás tehát nem az istentiszteleti életet bírálja, hanem azt, hogy miközben folyik az istentisztelet, könyörületlenség és igazságtalanság uralkodik kívül a templomon - magyarázta.



Ézsaiás tanítása, hogy az istentisztelet és a társadalmi igazságosság összefügg egymással, ezért "feladatunk, hogy minden üldözöttért, minden szenvedőért imádkozzunk, rájuk irányítsuk a közvélemény figyelmét és ténylegesen is segítsünk nekik - mutatott rá Fabiny Tamás.



A résztvevők az istentisztelet végén közösen imádkoztak az üldözött keresztényekért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) közös programsorozatának kezdőnapja ugyanis 2018-tól egyben az üldözött keresztényekért imádkozás vasárnapja is.



A liturgiai szolgálatban részt vettek a MEÖT tagegyházainak vezetői.



A szertartáson jelen volt - mások mellett - Novák Katalin köztársasági elnök és Nagy István agrárminiszter.



Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért.



Az ez évi imahét anyagát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa készítette.



Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Az esemény Magyarországon több évtizedes hagyományra tekint vissza.

MTI