Főrabbi védte meg Orbán Viktort

Csodálkozva olvastam a The Wall Street Journalban publikált írását, amelynek egy pontján Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort antiszemitának nevezte – fogalmazott a Magyarhoni Zsidó Imaegylet, a Zsima elnöke David Nirenberg publicistának címzett nyílt levelében, amelyet a közösségi oldalán tett közzé.

2023. január 16. 12:00

Róna Tamás főrabbi kiemelte: „Ezúton szeretném, ha megszívlelné a következő pár gondolatot, és ennek függvényében átgondolná az esszéje témáját, hogy pontosabb képe legyen a magyarországi zsidóság helyzetéről. Róna Tamás idézte levelében a Mandinernek adott korábbi nyilatkozatát, amelyben többek között arról beszélt, hogy a magyar zsidóság újabb virágkorát éli, Magyarország kormánya kiemelten támogatja a magyar és a magyar ajkú, határon túli zsidó közösségeket. A nyílt levelében a főrabbi úgy fogalmazott, hogy szerinte az antiszemitizmus valóban – sajnálatos módon – még mindig jelen van. Mint írja: „Ebben teljesen egyetértünk, ahogy abban is, hogy mind Nyugat-Európában, mind Izraelben vagy akár az Egyesült Államokban is számos hittársamat éri hátrányos megkülönböztetés vagy lesznek verbális, vagy fizikai erőszak áldozatai hitük miatt.” Hangsúlyozta, hogy Magyarországon rendszerszintű antiszemitizmusról beszélni komoly tárgyi tévedés és tájékozatlanságról vall. Szerinte a rendszerváltás óta ugyanis a mindenkori magyar kormány támogató együttműködésre törekszik a zsidó közösségekkel, ez különösen igaz az utóbbi 12 évre.

Kiemelte azt is, hogy David Nirenberg írása azonban a legjobb esetben is csak problémafelvetés, de leginkább problémagerjesztésnek minősül olvasatában. A főrabbi külön kiemelte a nyers fordításban a „zsidó hatalom”, vagyis „jewish supremacy” kifejezést, amit a publicista esszéjében használ. Róna Tamás szerint ez a fogalom eleve sértő, sőt antiszemita és a II. világháború, a holokauszt és a nácizmus legrosszabb pillanatait idézi meg. A főrabbi hangsúlyozta azt is: A pontatlansága mellett szeretném kiemelni, hogy Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort antiszemitának nevezni egy világhírű, több millió emberhez eljutó lapban szélsőséges megnyilvánulás, főleg annak tekintetében, hogy főrabbiként állíthatom, a kormányunk elmúlt 12, lassan 13 évben kiemelten támogatta a magyar, illetve külhoni magyar ajkú zsidó közösségeket Magyarországon és a szomszédos országokban.

A nyílt levelében Róna Tamás közzétett egy olyan listát, amely mutatja, miért is gondolja úgy, hogy a magyar zsidóság jelenleg virágkorát éli. „Az alábbi intézményeket, közösségeket támogatta a magyar kormány súlyos milliókkal, milliárdokkal. Nyilvános adatok, ön is bátran ellenőrizheti” – emelte ki Róna Tamás. Mint írja nyílt levelében: „Az Amerikai úti Mazsihisz Szeretetkórházban új szárnyat építettek, a Rumbach zsinagóga mellett számos Hábád zsinagóga újult meg, többek között az Óbudai zsinagóga, a Vasvári zsinagóga. A Milton Friedman Egyetem kiemelt támogatást kapott az államtól. A Gólem Központ támogatást kapott megalapítására és működtetésére. Debrecenben kóser éttermet nyitottak a kelet-magyarországi zsidóság számára. Megszületett a Magyarhoni Zsidó Imaegylet – a vidéki közösségek egyházi vezetőinek támogatására. Holokauszt Dokumentációs Központ megalapítása, Sorsok Háza megszületése, Breuerpress International – Zsidó televízió támogatása. A Közmédia csatornáin kiemelten foglalkoznak a zsidósággal, külön zsidó rádióműsor is hallható a Kossuth rádió csatornáján.”

Az ügy előzménye, hogy a The Wall Street Journal oldalán korábban megjelent cikk szerint az Egyesült Államokban és globálisan is erősödik az antiszemitizmus. A szerző, David Nirenberg úgy véli, a közelmúlt eseményei alapján világosan látszik, hogy a zsidógyűlölet nem egyetlen csoportra korlátozódik, ahogy az antiszemitizmussal kapcsolatba hozható politikusok is különböző körökhöz kötődnek. A cikk szerint egyaránt a „zsidó hatalom ellenzőjeként határozza meg magát Jeremy Corbyn brit baloldali politikus és Orbán Viktor jobboldali miniszterelnök”. Korábban, a nyílt levélben is említett, Mandinernek adott nyilatkozatában Róna Tamás az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott a magyar miniszterelnökre vonatkozó kitétel kapcsán: mélyen lesújtotta a cikk mind főrabbiként, mind magyarként. Két fontos aspektusát emelném ki ennek az irománynak; egyrészt az ilyen és ehhez hasonló újságcikkek még tovább gerjesztik az antiszemitizmust.

Másfelől, jómagam mindig is a mindenkori magyar kormánnyal való együttműködésre törekedtem – fogalmazott Róna Tamás. Hozzátette: az elmúlt években a magyar zsidóság újabb virágkorát éli, Magyarország kormánya kiemelten támogatja a magyar és a magyar ajkú, határon túli zsidó közösségeket, zsidó tankönyvek kiadását segíti, országszerte zsinagógákat újítottak fel, valamint a külhoni magyar zsidók hitéletét is folyamatosan támogatja. „Számomra ez a hozzáállás segítő és nem antiszemita” – vélekedett a Zsima vezetője.

Magyar Nemzet