Demokráciát! Cukorral vagy korbáccsal...

A demokráciára nyugati bevezetésére úgy kell tekinteni, akár az állatidomításra. Ne ők maguk alakítsák, küzdjék ki a számukra megfelelő mintát, hanem mi, az idomárok kényszerítsük ki azt. Ha kell, cukorral, de ha az kell, akár korbáccsal is – elemez Galló Béla.

2023. január 17. 08:40

A színes: narancsos forradalom mozzanata a kijevi Függetlenség téren – war.ukraine.ua

A színes forradalmak lehetővé tették, hogy egy-egy országban a demokrácia lehetőségeinek felhasználásával idegenek vegyék át a hatalmat. Galló Béla politológusnak tett föl kérdéseket a Gondola.



– Dél-Amerikában, Észak-Afrikában, majd Európa keleti, délkeleti részében külföldről besugárzott propagandával, majd precízen megszervezett színes forradalommal vették át idegenek a hatalmat egy-egy országban. Mindenütt a demokrácia lehetőségét használták ki: a pénzvilág fizetett ügynökei békétlenséget szítottak, majd hasznos idióták tömegével mozgalmat indítva elkergették a demokratikusan megválasztott vezetőket, és átvették a hatalmat. Még a látszatra sem adva: idegen állampolgárokat is ültetve miniszteri, esetleg miniszterelnöki székbe. Fájdalmasan állapíthatjuk-e meg, hogy az általunk vonzónak hitt demokrácia-változat ezzel megbukott?

– Régi, beidegződött gyarmatosítói attitűd, hogy mivel „mi, a Nyugat, mindenekelőtt az USA” vagyunk a fejlettek, ők meg az elmaradottak, tehát neki örülniük kellene, ha utánozhatnak minket. Ha pedig nem utánoznak, akkor rá kell szorítani őket – mindegy milyen eszközzel -, hogy utánozzanak. A fejlődésnek ez a törvényszerű menete, ami ellen csak az ostobák tiltakoznak, és csak a populista-terrorista-fasiszta, stb. erők állnak ennek ellen. Ha pedig ezeket legyőzve, mégis bevezetjük a demokráciát, ám az mégsem bizonyul gyümölcsözőnek, tovább kell fokoznunk erőfeszítéseinket.

Olyan velünk együtt mozgó elitet kell vezetői pozíciókba ültetni, amely nélkülünk is elvégzi a munkát. A demokráciára nyugati bevezetésére úgy kell tekinteni, akár az állatidomításra. Ne ők maguk alakítsák, küzdjék ki a számukra megfelelő mintát, hanem mi, az idomárok kényszerítsük ki azt. Ha kell, cukorral, de ha az kell, akár korbáccsal is. Lényegében ez a logikája annak, amit a Nyugat évszázadok óta a színes gyarmatokkal, de velünk, a fehér gyarmattal, Közép- és Kelet Európával szemben is érvényesít. Nem engedi, hogy mintáikból azokat az elemeket vegyük át, amelyek saját történetünkbe, kultúránkba illeszthetők, vegyük át az egészet. Szomorú történelmi tény ez, amin a rendszerváltozások sem változtattak lényegesen, sőt.



– Észak-Afrikában az ottani vezetőbuktatás – majd -meggyilkolás – a fölmérhetetlen embercsempészetnek nyitott utat, kelet-európában pedig a narancsos „forradalom" háborúba, legalábbis „különleges hadműveletbe" torkollott. A vezérlőpultnál ülők elégedetten dörzsölik-e a tenyerület, vagy ezt még ők sem akarták?

– Az hogy ennek az idomításnak, mi a költsége, nem érdekli őket. Saját költségeik még csak-csak korlátozhatják a bizniszt, de a tárgy-országok szenvedései nem sokat nyomnak a latban. Az arab „forradalmak” zűrzavara, az ukrán nép kivéreztetése bagatell „nemes” céljaikhoz képest. A migrációnak becézett népvándorlás hatalmas üzlet, tömi az embercsempészek zsebeit, megfelel az USA geopolitikai céljainak, nem utolsó sorban Európa betagolásának az amerikai világrendbe. A lépést vesztő oroszok legyengítése ugyancsak eminens törekvés, a Kína ellen készülő USA az Uralon inneni Európa egészét a saját kezében akarja tudni. Washington lehet, hogy máris elégedetten dörzsöli a tenyerét, de mindez még nyitott végű játszma, lehet, hogy elsieti.



– Újabban színes forradalom sem kell idegenek hatalomra juttatásához: a világ negyedik legnagyobb gazdasági hatalmánál az extrém külügyminiszter ültetett amerikai állampolgárt egy államtitkári székbe. Mitől bóbiskolt el ennyire egy nagy, korábban kétségetelenül demokratikus társadalom?



– Mindig vannak a főcsapástól eltérő mellékfrontok, úgy fest, ez is olyan.

~ A színes forradalmak katonai műveletnek is értelmezhetők, hiszen a fölkelést kognitív hadviseléssel szítják, majd a győzelem után vagyonokat foglalnak „privatizáció" címén. Nálunk 1994 és 98 között az akkori, még forradalom nélkül, csak propagandahadjárattal hatalomra vergődött garnitúra nyakló nélkül kótyavetyélte el a stratégiai közvagyont. Ezt a fajta – minimum gazdasági – területszerzést miképpen lehet demokratikis módon megfékezni?



Nyakló nélkül kótyavetyélték el a stratégiai közvagyont – flagmagazin

– Ha már beindult az idomítás, a „megfékezés” vagy akárcsak a lassítás is fölöttébb nehéz. A „színes forradalmak” és a magyar „kótyavetye” azonban más-más tanulságokat hordoznak. Nálunk a kiárusítás korántsem volt ad hoc jellegű, például Borvendég Zsuzsa kutatásai világosan kimutatják, hogy ennek milyen komoly előzményei voltak. A magyar rendszerváltozás gazdaságtörténete, ha megírja majd valaki, érdekes stratégiai mozzanatokra deríthet fényt, már ha nem a ködösítés lesz a célja. Hiánypótló munka lenne, egészen más fénytörésbe helyezné a politikai folyamatokat is.



– Idehaza a parlamentben is bent ül politikus, akik korábban azzal kérkedett, hogy végig hazudott másfél-két évet miniszterelnökként. Társai uniós beosztásokat is felhasználva rombolják hazánk lehetőségeit. A garnitúra le is bukott: kiderült, 3 milliárd forintnak megfelelő pénzt kaptak idegen érdekek szolgálatáért. Őket hogyan lehet szembesíteni a jogállammal?



– A jogállam értelmezésében nem rossz kiindulás József Attila értelmezéséhez tartani magunkat, mi szerint: „Jogállamban a pénz a fegyver.” A 3 milliárd, vagy ki tudja mennyi, ahhoz persze mindenképp kevés volt, hogy 2022-ben megint a hazudós exminiszterelnök szájíze szerint használhassák fegyverként a jogállamot.

Végig hazudtak másfél-két évet – hirado.hu

Az ellenzék önereje a külföldi pénzinjekciókkal együtt is kevés volt ahhoz, hogy lapot osszanak, még ha az idegen érdekek ezt is akarták, ezt is kívánták. Ugyanakkor a gyarmatosítók elszántság egyre jobban érezhető, és politikai befektetéseik összegei is emelkedhetnek. Azt persze nehéz elképzelni, hogy a hazudós úr visszajöjjön, de a mögötte lévő komprádor nómenklatúra lehet, hogy lázasan keres már egyéb személyi megoldásokat is. Észen kell lenni, ha az ő jogállamiság értelmezésüket, gyakorlatukat el akarjuk kerülni.

Molnár Pál

gondola