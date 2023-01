Újabb érintettek a brüsszeli korrupcióban

Hétfőn az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola kezdeményezte az intézmény "sosem látott korrupciós botrányában" érintett két szocialista képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A belga rendőrség szerint ugyanakkor mindez csak a "jéghegy csúcsa".

2023. január 16. 22:58

A korrupt politikusokat is magában foglaló Európai Parlament – eurochild

Újabb érintetteket vontak eljárás alá az Európai Parlament korrupciós botrányában - közölte az Alapjogokért Központ a közösségi oldalán hétfőn.

A bejegyzésben azt írták: hétfőn az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola kezdeményezte az intézmény "sosem látott korrupciós botrányában" érintett két szocialista képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

Tarabella – news360



A DK-val és MSZP-vel közös Szocialisták és Demokraták frakcióhoz tartozó belga Marc Tarabella és az olasz Andrea Cozzolino esetében a belga rendőrség kérvényezte az eljárás megindítását, mivel mindketten érintettek az Eva Kaili nevével fémjelzett vesztegetési botrányban - jelezték.

Cozzolino – europa- today



Hangsúlyozták: a görög baloldali politikusnőnél a kiadatási eljárásra nem volt szükség, mivel tetten érték. Rengeteg, vesztegetésből származó készpénzt találtak lakásán, és így azóta is előzetes letartóztatásban van, a szintén érintett élettársával együtt.



Szintén börtönben várja az ügy folytatását az olasz Antonio Panzeri, aki 2019 óta nem tagja az EP-nek, így mentelmi joga sincs.

Panzeri – italy 24 press news

Azóta megalapította a Harc a büntetlenség ellen nevű brüsszeli baloldali NGO-t, és ennek elnökeként tevékenykedett. A gyanú szerint az olasz politikus képviselőként, majd miután megalapította a civil szervezetét, több helyről is fogadott el pénzeket az európai döntéshozatal manipulálásáért cserébe - tette hozzá az Alapjogokért Központ.



Úgy fogalmaztak: "Brüsszel malmai lassan azonban őrölnek", ha sikerül tartani a hosszas és bonyolult felfüggesztési eljárás határidőit, akkor annak a legkorábban február 13-án lehet vége.



Szerencsének nevezték, hogy Roberta Metsola elsőbbséget kért az ügy számára; szerintük csak remélni lehet, hogy ez idő alatt nem tűnnek el úgy bizonyítékok, mint korábban Ursula von der Leyen bizottsági elnök esetében.



A belga rendőrség szerint ugyanakkor mindez csak a "jéghegy csúcsa" - áll a bejegyzésben.



"Vajon kezdhetnek a hazai dollárbaloldal képviselői is izzadni?" - tették fel a kérdést. Köztük említették az Eva Kailivel fenntartott kapcsolatát letagadó Ujhelyi Istvánt, aki "elfelejtette, hogy közösen konferenciázgatott a súlyos korrupciós ügybe belebukott szocialista alelnökkel", és a Külkapcsolatok Európai Tanácsa nevű Soros-szervezetben Kailivel együtt dolgozó Dobrev Klárát is.

MTI