Mindig hálásak leszünk Duray Miklósnak

A levélben a kormányfő úgy fogalmazott: a magyar hős különös fajta, nem egyéni diadalra, mások fölötti aratott győzelemre törekszik, hanem még a legnehezebb próbatételek között is annak a módját keresi, hogy miként fordítsa jobbra nemzete sorsát.

2023. január 17. 12:14

A miniszterelnök – orbanviktor.hu

Orbán Viktor részt vesz Duray Miklós temetésén kedden a felvidéki Losoncon, a miniszterelnök a helyszínen részvétét nyilvánítja a családtagoknak - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.

Orbán Viktor levélben már korábban együttérzését fejezte ki Duray Miklós felvidéki magyar politikus közelmúltbeli halála kapcsán a gyászoló családnak.



Az MTI-nek is eljuttatott levélben a kormányfő úgy fogalmazott: a magyar hős különös fajta, nem egyéni diadalra, mások fölötti aratott győzelemre törekszik, hanem még a legnehezebb próbatételek között is annak a módját keresi, hogy miként fordítsa jobbra nemzete sorsát.



A miniszterelnök azt írta, Duray Miklós kétségkívül olyan ember volt, aki akkor sem félt szót emelni a felvidéki magyarság érdekében, amikor ezért börtön és meghurcoltatás járt, ő pedig a saját bőrét tapasztalhatta meg mindkettőt.



"Ennek ellenére mindenekfelett hitt abban, hogy hívják bár Csehszlovákiának vagy Szlovákiának, az ember hazája a szülőföldje, ahol neki kötelessége magyarként élni, dolgozni és ugyanebben a szellemben gyermeket nevelni" - írta a kormányfő.



Orbán Viktor hangsúlyozta: Duray Miklós az elsők között mondta ki azt is, hogy a Szlovákiában élő magyarok nem egy kisebbség, hanem a magyar nemzet tagjai.



"Elszántan küzdött az emberi és a nemzetiségi jogokért, hiszen számára gyermekkorától fogva ezt az utat jelölte ki Úristen. Mindig hálásak leszünk neki, hiszen az ő kezdeményezéseinek köszönhetően a határokon átívelő nemzetpolitika olyan sokáig elképzelhetetlennek tartott vívmányai születhettek meg, mint például a Magyar Állandó Értekezlet vagy a magyar igazolvány" - emelte ki a levélben Orbán Viktor.



A kormányfő azt írta, megrendüléssel értesült arról, hogy a felvidéki magyar közélet oszlopos tagja, Duray Miklós földi életútja végére ért, és őszinte együttérzését fejezte ki a gyászoló családnak küldött, január 9-én kelt levelében.



MTI