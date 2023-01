Bővül a Szülőföldön magyarul program

A határon túli magyarság oktatási-nevelési támogatásának átfogó megújítása a következő, 2023-24-es tanévtől várható, de Orbán Viktor miniszterelnök már tavaly novemberben, a 20. Magyar Állandó Értekezleten bejelentette, hogy az összeget emelni fogják.

2023. január 18. 21:42

A Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig – archív

Kibővül a Szülőföldön magyarul program, első lépésben januártól 100 ezer forintos támogatást kapnak a magyar oktatási-nevelési intézménybe járó kárpátaljai magyar gyerekek - mondta el Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán szerdán este.

Az államtitkár ismertette: a két évtizede indult programnak köszönhetően 22 ezer 400 forint jár a határon túli családoknak minden gyermek után, aki magyar nyelvű iskolába jár. Az utóbbi években a programba bevonható gyermekek számát növelte a kormány azzal, hogy már nemcsak az általános iskolások, de a középiskolába, illetve bölcsődébe, felsőoktatásba járók után is jár a támogatás.



A határon túli magyarság oktatási-nevelési támogatásának átfogó megújítása a következő, 2023-24-es tanévtől várható, de Orbán Viktor miniszterelnök már tavaly novemberben, a 20. Magyar Állandó Értekezleten bejelentette, hogy az összeget emelni fogják. Így a Kárpátalján háborús körülmények ellenére is kitartó magyar családok már januártól 100 ezer forint oktatási-nevelési támogatást kapnak minden gyermek után, akit magyar intézménybe íratnak. A támogatást két részletben folyósítják, először 22 ezer 400 forintot, majd a fennmaradó 77 ezer 600-t. Ez mintegy 19 ezer gyermeket érint - ismertette Potápi Árpád János.



Arra a kérdésre, hány magyar maradhatott a háború kitörése után Kárpátalján, az államtitkár elmondta: a háború előtt mintegy 130-150 ezer magyar élhetett ott, az oktatási nevelési intézménybe íratott gyerekek száma azonban a háború kitörése óta 18,3 százalékkal csökkent. A gyerekek, anyák, nagymamák nagy része azonban így is szülőföldjén maradt. Feltehetően a 23 és 65 év közötti hadköteles férfiak hagyhatták el nagyobb arányban otthonukat.



Potápi Árpád János a negyedszázaddal ezelőtti jugoszláviai háború tanulságai alapján azt kérte a kárpátaljaiaktól: minden családból, ha teheti, legalább egy fő maradjon otthon, hogy az ingatlan egyértelműen a család használatában maradjon.



Annak kapcsán, hogy a munkácsi járásban az utóbbi hónapokban egyre több magyarellenes atrocitás történt, az államtitkár azt mondta, ezt elfogadhatatlannak tartják. Remélhetőleg az ukrán adminisztráció változtat a helyzeten, és európai módon kezeli az ott élő kisebbségeket - jegyezte meg Potápi Árpád János.

MTI