Trenkwalder-üzem Gyöngyösön

Dolgozó a Trenkwalder új üzemében Gyöngyösön az átadás napján, 2023. január 18-án. A Trenkwalder, Magyarország egyik vezető munkaerő-piaci szolgáltatója, új üzemének fő tevékenysége a térségben működő vállalatok kiszervezett üzleti folyamatainak ellátása (outsourcing) lesz. MTI/Komka Péter

Új üzemet létesített Gyöngyösön a Trenkwalder munkaerőpiaci szolgáltató, az üzem fizikai és szellemi munkakörökhöz kapcsolódó kiszervezett feladatokat képes ellátni a térségben működő vállalatok számára.

G. Nagy Balázs, a Trenkawalder ügyvezető igazgatója az üzem szerdai avatásán ismertette: az összeszerelő üzem 30 fős létszámmal kezdte meg működését, de terveik szerint rövid időn belül 90-re futtatják fel a foglalkoztatottak számát.



A bécsi székhelyű Trenkwalder Csoport elnök-vezérigazgatója, Mark Pollok elmondta, hogy a cég Budapest és Zalaegerszeg után már a harmadik ilyen üzemet nyitja meg Magyarországon, amellyel hozzá tud járulni ahhoz, a foglalkoztatási piacon jelen lévő feszültségek csökkenjenek.



Hiesz György, Gyöngyös polgármestere a megnyitón méltatta azt a segítséget, amit a Trenkwalder a csökkent munkaképességűek, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásával nyújt. A cég sokat tehet azért, hogy a dinamikusan fejlődő Gyöngyös, ne szenvedjen munkaerőben hiányt, különösen most, hogy egy újabb ipari park várja a befektetőket - jelezte.



A Trenkwalder fő tevékenysége a térségben működő vállalatok kiszervezett üzleti folyamatainak ellátása (outsourcing) - hangzott el az avatás alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Emellett belevágtak saját gyártási megoldásokba is, amellyel meghatározóan megváltozott munkaképességűeknek és más, a munkaerőpiacon hátrányt szenvedőknek biztosítanak lehetőségét a munka világába visszatéréshez.



A Trenkwalder 25 éve van jelen Magyarországon. A cégcsoport 21 irodából álló országos hálózatot működtetve komplex szolgáltatásokat nyújt egyebek között munkaerőkölcsönzés, közvetítés, vezetőkiválasztás, bérszámfejtés kiszervezés, diákmunka területén. 2021-ben 24,2 milliárd forint nettó árbevétel mellett közel 14 ezer munkavállalót helyezett el 434 partnere körében.



A nemzetközi cégcsoport több mint 300 kirendeltségével Európa 14 országában van jelen és több mint 50 000 embert foglalkoztat. 2011 óta a Trenkwalder a német Droege International AG csoport tagja.



A sajtótájékoztatón tájékoztattak a Trenkwalder friss Mobilitási Index kutatásának megállapításairól, amelyet 3200 beérkezett kérdőív válaszai alapján állítottak össze. Eszerint a megkérdezett magyarországi munkavállalók 53 százaléka hajlik arra, hogy elköltözzön lakóhelyről, a legnagyobb arányban Pest (35 százalék) és Győr-Moson-Sopron megyébe (26 százalék), valamint Budapestre (18 százalék) költöznének. A többség a jobb megélhetés reményében menne el, de a stabilabb jövő és a több munkalehetőség is fontos szempont számukra. Ugyanakkor a megkérdezettek 75 százaléka nem költözött a vizsgálatot megelőző két évben.