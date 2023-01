A Magyar Kultúra Napja – könyvtárak elismerése

2023. január 21. 13:29

A Minősített Közművelődési Intézmény és a Minősített Könyvtár címekkel elismert intézmények képviselői a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen az Országos Széchényi Könyvtárban 2023. január 21-én.

Átadták a Minősített Közművelődési Intézmény és a Minősített Könyvtár címet, valamint a Könyvtári Minőségi Díjat szombaton a magyar kultúra napja alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) tartott díjátadó ünnepségen.

A kitüntetések azoknak a közművelődési intézményeknek és könyvtáraknak adományozhatók, amelyek a közművelődési és könyvtári szolgáltatások terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.



A Kulturális és Innovációs Minisztérium azokat az intézményeket díjazta, amelyek kiemelkedő feladatellátásukkal, munkájukkal, mindennapi tevékenységeikkel segítik, erősítik a közösségeket, az egyéneket, folyamatosan és tudatosan sokat tesznek a közművelődésért, a könyvtári szolgáltatásokért és azok megújulásáért.



Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára elmondta: Kölcsey Ferenc arra figyelmeztet, hogy a kulturális javak válogatása során legyünk igényesek, keressük a hitelest, a minőségit, az értékeset. "Ezért felbecsülhetetlen és kitüntetett figyelemre méltó az önök munkája, mindennapi szolgálata" - mondta a díjazottakat méltatva.



"Önök kézen fognak bennünket és vezetnek az értékek útvesztőiben. Élővé teszik a múltat, lüktetővé a hagyományokat, megszólítanak minket és olyan szellemi-lelki kalandokra hívnak, amelyek jelentős mértékben, gyakran észrevétlenül, alakítják identitásunkat, világlátásunkat" - tette hozzá.



Kiemelte: az egyik legfontosabb kultúrpolitikai célkitűzés a kulturális akadálymentesítés megvalósítása Magyarországon. Annak előmozdításán dolgoznak, hogy minden magyar ember számára elérhetővé váljanak a legelemibb kulturális-közművelődési lehetőségek - lakhelytől és jövedelmi viszonyoktól függetlenül.

Ebben nélkülözhetetlen a közművelődési és közgyűjteményi intézményhálózat szerepe, valamint ezen szakágazatok zászlóshajóinak módszertani és elvi szakmai irányítói munkája - hangsúlyozta.



Szólt arról is, hogy a könyvtári szakmának feladata és felelőssége beemelni a technika adta lehetőségeket szolgáltatásaiba, úgy, hogy közben ne veszítse el hagyományait, közösségformáló, nevelő, oktató és támogató küldetését. A közművelődés hasonló kihívásokkal néz szembe - tette hozzá.



Kiemelte: az Országgyűlés december 7-én hozott határozatában január 22-ét jogilag is a magyar kultúra napjává nyilvánította, Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye befejezésének 200. évfordulójára emlékezve. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza, hogy e nap alkalmából olyan rendezvényeket szervezzenek az intézmények, amelyek megjelenítik Magyarország gazdag kulturális életét és előmozdítják a nemzeti kulturális hagyományok megőrzését.



"Mi lehet méltóbb ünneplés annál, mint a kulturális élet hőseinek elismerése és fénybe helyezése?" - mondta, gratulálva a díjazottaknak.



Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója köszöntőjében a Himnuszról szólva kiemelte: immár 80 éve a nemzeti könyvtáré az a tisztesség, hogy Kölcsey műalkotását őrizze. A magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvénysorozatukon a Himnusz mellett egy másik emblematikus remekmű, a Szózat eredeti kézirata is látható - tette hozzá.



A főigazgató köszönetet mondott azért, hogy az ország első könyvtárában együtt ünnepelhetnek a kulturális akadálymentesítést a testvér-szakterületeken végző könyvtáros és közművelődési szakemberek.



Kiemelte: a Minősített Könyvtár Cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázatának lebonyolítását az OSZK egyik pillére, a Könyvtári Intézet végzi.



Az idén Minősített Könyvtár címet nyert el a siófoki Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház, a Ceglédi Városi Könyvtár, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a mosonmagyaróvári Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. - Huszár Gál Városi Könyvtár, a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a hajdúdorogi Mészáros Károly Városi Könyvtár, a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár, a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár, valamint a Szentes Városi Könyvtár.



Könyvtári Minőségi Díjban részesült a jászberényi Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Városi Könyvtár, valamint a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény.



A Minősített Közművelődési Intézmény Cím adományozásában és a teljes minősítési folyamatban kiemelt szerepet tölt be a Nemzeti Művelődési Intézet. A címet az idén tíz szervezet nyerte el.



Elismerésben részesült a debreceni VOKE Egyetértés Művelődési Központja, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, a váci Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft., a vésztői Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár, valamint a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár.



A címet továbbá elnyerte a dabasi Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központ, a Budapest XX. kerületében működő Csili Művelődési Központ, valamint a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár.



A minősítés folyamata folytatódik, a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2023-ban is meghirdeti a pályázatot, ez évtől már a közösségi színterek számára is - hangzott el a díjátadón.

