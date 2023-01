Protestáns küldetés a teremtésvédelem

A Protestáns Műhellyel karöltve tudjuk erősíteni a nemzeti összetartozást: a műhelyen belül létrehozott összejövetelekkel, programokkal ki tud alakulni egy szerves közösség, mely képes átadni az életigenlést – fogalmaz dr. Birkás Antal.

2023. január 21. 17:26

Dr. Birkás Antal – flickr

A teremtett világ megóvását emeli egyik céljává a Kereszténydemokrata Néppárt Protestáns Műhelye. E belső pártszervezet elnökét, Dr. Birkás Antalt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, „Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet gyönyörű virágokkal, Mezők illatoznak jószagú rózsákkal, sok színű violákkal" – írta Balassi, a protestánsnak született, felnőttként katolizált költőóriás. Az ő életművét hogyan vonják be a teremtett világ őrzésének szellemi megalapozásába?

– A több nyelven beszélő költő katolizált, de versei részben kötődnek felekezetekhez: egyetemes mondanivalójuk van a haza védelméről, és azokról az érzésekről, amelyek örök témaként fogalmazódnak meg a világirodalomban. Ami a teremtésvédelmet illeti: lesznek tagjaink által írt tanulmányaink a kdnp.hu Protestáns Műhely menüpontjában – később talán füzetünk is. Olyan tanulmányokra gondolok, amelyek témája a teremtésvédelem. Az egyik tanulmány kimondottan Balassi Bálint életművével foglalkozik. A költő alkotásra inspiráló gondolatai által keletkezett kortárs írásmű őrzi azt a szellemi örökséget, amelyet a Balassi Emlékkard átadása is szimbolizál minden esztendőben. Az Emlékkarddal jutalmazott költől életműve példamutató számunkra is.

– Petőfi is protestáns volt: evangélikus. Az ő születésének 200. évfordulója milyen rendezvényeket hív életre a Protestáns Műhely körében?

– A Protestáns Műhelyben kreatív munka folyik művészeti vonatkozásban is. Tűzjelek címmel daljátékot írt Kálmán Zsolt tagtársunk, a mű történelmi hátterében a szabadságharc bukása van.

A lángelme – wikipedia

Nemzeti irányultságú rendezvényünkön ez a darab kerül majd bemutatásra tavasszal. A daljátékban protestáns és katolikus énekek közismert dallamai hangoznak fel, tehát az ökumenizmus szellemiségét tükrözi a zenés színmű. Fegyverrel le tudtak bennünket győzni, de szellemi értelemben nem, ezért a zenés darab végén a hit győzelme nyilvánul meg. A hit szimbólumaként egy gyermek szólít meg bennünket. Az ő lelki békéje a jövő alapja. Az egyik dalszöveg, amelyet Kálmán Zsolt írt, úgy utal a szabadságharc bukására, hogy Trianont is eszünkbe juttatja a két szereplő:



Anasztázia



Volt idő, amikor szótlan voltam,

mégis rám figyeltél szüntelen.

Nem tudtam, hogy amit elveszel tőlem

hagyod, hogy végleg elvesszen.



Másoké lesz a szülőföld...?!

Arra kérlelt, hogy ne gyűlöld.

Angyalok csillagot hullatnak

Napkeletnek, Napnyugatnak.

Titkos égi jel, kinek tárja fel,

hogy mit hallgattam el?



Szendrei Júlia

Volt idő mikor nem mutattam

rajzokon, és fényképeken,

hogy meg tudtam, amit elveszel tőlem

hagyod, hogy végleg elvesszen.



Másoké lesz a szülőföld...?!

Arra kérlelt, hogy ne gyűlöld.

Angyalok csillagot hullatnak

Napkeletnek, Napnyugatnak.



Titkos égi jel velem tárja fel, hogy mit hallgattam el.

Országok országát velem tárja fel a szó,

hitet ígér, életet az Örökkévaló.

Tervezzük továbbá Petőfi kevésbé ismert verseinek megküldését a tagjaink számára több alkalommal az év során. Petőfi egy hős zseni, a versei pedig lenyűgözők.

– Nemzeti imádságunk, a Himnusz is 200 éves. Költője református nemesi családból származott. A költemény legfontosabb sora: „Szabadság nem virúl holtnak véréből.” Az Önök munkálkodása hogyan emeli fénybe azt a felismerést, hogy ma nem meghalni, hanem élni kell a hazáért?

– Őseinkért a lehető legnagyobb tisztelet és köszönet az, ha testünkkel, lelkünkkel óvjuk mindazt, melyet ránk hagytak. Ha mi magunk is szeretnénk tovább örökíteni a jövő nemzedékének mindazt, amelyet őseinktől mi is megkaptunk, ahhoz élnünk kell és alkotnunk. Ehhez kell egy erős kultúra, erős hit, melyet szívből-lélekből vállalunk, és közösség. Ebben fontos számunkra a Műhely. A Protestáns Műhellyel karöltve tudjuk erősíteni a nemzeti összetartozást: a műhelyen belül létrehozott összejövetelekkel, programokkal ki tud alakulni egy szerves közösség, mely képes átadni az életigenlést. Ennek érdekében a helyi és most alakuló vármegyei szervezetek mellett életre keltjük a közösségen belül a „szakos” munkacsoportokat is, hogy ez is újabb kapcsolódási pontokat adhasson a tagjaink számára. Zárásként fontosnak tartom megemlíteni, hogy idén ősszel leszünk 30 évesek! Ez már politikatörténeti távlatokban tekintve is idő! Szeretnénk erre is méltóan megemlékezni.

Molnár Pál

MTI