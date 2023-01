Doni megemlékezés Kaposváron

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a magyar kultúra napja és a Petőfi-emlékév alkalmából a somogyi megyeszékhely Petőfi terén tartott ünnepségen hangsúlyozta, hogy a lánglelkű költő egy olyan haderőnek vált a hősévé, amely jóformán a semmiből, pillanatok alatt alakult, és vált képessé a nagy, professzionális, ám elbizakodott császári haderő legyőzésére.

2023. január 22. 21:02

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár doni megemlékezésén Kaposváron 2023. január 22-én. MTI/Kiss Dániel

A veszélyek korát éljük, amelyben Magyarország elkötelezett a béke mellett, de a békéhez erő, a fiatalok ereje kell, "ezért kezdtük el és folytatjuk a fiatalítást" a Magyar Honvédségben - mondta a honvédelmi miniszter Kaposváron vasárnap.

A magyar hadsereg letörésére az akkori világ legerősebb haderejét kellett behívniuk az osztrákoknak - tette hozzá.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: az 1848-as magyar haderő a fiatalok hadereje volt, az ő energiájukra, tettvágyukra, természetes lendületükre épült, és most is erre az energiára van szükség.



A honvédelmi miniszter Kölcsey Ferenc kétszáz évvel ezelőtt befejezett Himnuszát a nemzetek imái közül az egyik legkomorabbnak, egyben legfelemelőbbnek nevezte, Petőfi Sándorról pedig megjegyezte: bár a költő emléke elsősorban a nemzeti-irodalmi pantheonunkba illik, katona volt és katonaként esett el, így katonaként is fontos emlékezni rá.



A miniszter felidézte, hogy Petőfi Sándor 1839 és 1841 között közvitézként szolgált a 48. Császári-királyi Gyalogezredben, ahonnan "testi gyengeség" miatt le kellett szerelnie. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban a 28. Honvéd Zászlóalj századosa lett, ahol kiképzőtiszt és századparancsnok-helyettes is volt.



A költő később saját kérésére az erdélyi hadsereg tagjaként a harcok sűrűjébe vetette magát, Bem József honvéd tábornok segédtisztjeként naponta kockáztatta az életét - fűzte hozzá.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt arról is, hogy Bem József kedvelte Petőfi Sándort, rendszeresen futárszolgálatra küldte, megkímélve az életét, de a heves és büszke természetű költő visszatért a frontra: részt vett a medgyesi ütközetben és a bánáti hadjáratban.



Petőfi Sándor érdemeiért megkapta a Magyar katonai érdemrend III. osztályát, Bem József a csatatéren őrnaggyá léptette elő - mondta.



A miniszter kitért arra: Petőfi Sándor egy futárszolgálaton annyira összeveszett Klapka György tábornokkal, hogy lemondott tiszti rangjáról, kilépett a hadseregből, néhány nap múlva azonban visszatért, végül a segesvári csatában hősi halált halt.



Huszonhat éves volt, amikor elesett, műve a világtörténelem és a világirodalom legbecsesebbje, ezzel és hősi áldozatával vált örökre halhatatlanná minden magyar számára - hangoztatta.



Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a Himnusz befejezésének, valamint Petőfi Sándor és Madách Imre születésének kétszázadik évfordulója mellett a kaposváriak arra emlékeznek, hogy a somogyi megyeszékhely 150 évvel ezelőtt kapta meg a "rendezett tanácsú" városi rangot, s nyerte el önrendelkezését.



A politikus szavai szerint Kaposvár igazi katonaváros, büszke hagyományaira, katonai hagyományaira, azokat őrzi és ápolja.



"Katonáinkkal együtt Kaposvár polgárai a haza védelmében mindig állnak rendelkezésre" - hangoztatta a településvezető.



Az esemény zárásaként az ünneplők koszorúkat, virágokat helyeztek el Petőfi Sándor szobránál.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf kaposvári látogatásának részeként ellátogatott a Pannon Lovasakadémiára, ahol részt vett a Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár doni megemlékezésén.

MTI