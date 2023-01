Egymásnak esett Jakab és Márki-Zay

Soha többé előválasztást! címmel tett közzé egy videót Jakab Péter. A bukott Jobbik-elnök a másfél évvel a baloldalnak végül vereséget hozó háziversenyre utalva azt állította: az előválasztás jó ötlet volt, és csak azért vesztett az ellenzék, mert Márki-Zay Péter nem volt megfelelő jelölt, pontosabban mert a fideszesek szavazataival lett belőle közös jelölt. A hódmezővásárhelyi polgármester nem hagyta szó nélkül volt szövetségese szavait, szerinte Jakab „nem a nép, hanem az előválasztást szintén ellenző Gyurcsány Ferenc pártján van”.

Közel egy évvel az országgyűlési választás után egyes ellenzéki politikusok még mindig a 2021-es, bukást eredményező előválasztás felelősét keresik. Így esett ismét egymásnak Márki-Zay Péter és Jakab Péter, miután a Jobbik volt elnöke a minap azzal rukkolt elő a közösségi oldalán, hogy

soha többé előválasztást!

Jakab a saját Facebook-oldalán megosztott videóban az előválasztásról beszélve azt mondta: „Vajon mit tartok én a 2022-es év legnagyobb tanulságának? 2021-ig kell visszamenni, mert ha engem kérdeztek, akkor a legnagyobb tanulság az, hogy soha többé előválasztást, és nem az én eredményeim miatt”. Mint fogalmazott, eleinte jó ötletnek tartotta az előválasztást, hiszen az egy olyan pálya volt, ahol végre nem volt jelen a Fidesz, minden az ellenzékről szólt és azok miniszterelnök-jelöltjeiről, a tervekről és az emberekről. Szerinte mindez működött, az ellenzéknek állt a zászló, a közvélemény-kutatók is úgy vélekedtek, hogy „ez a meccs meglehet.” Majd – mint mondta – lett egy közös miniszterelnök- jelölt, és ahelyett, hogy meglett volna a meccs, kétharmados győzelmet aratott a Fidesz. – Mert ha kinyitjuk az ajtót, akkor ne csodálkozzunk, ha a Fidesz jön be rajta – mondta.

Rossz volt a jelölt

Jakab eszmefuttatása szerint „a mindenkiben nyilván benne van a fideszes szavazó is, bőven előfordulhat az, hogy a Fidesz egész egyszerűen kiválasztotta az előválasztás lehetőségét felhasználva a számára legoptimálisabb, legkedvezőbb, legverhetőbb jelöltet, aztán lett ami lett. Tehát ilyen hibát még egyszer elkövetni nem lehet” – jelentette ki a bukott politikus, aki szerint az ellenzéki pártoknak kell hogy legyen annyi belátásuk és kompromisszum-készségük, hogy képesek legyenek kiállítani egy közös miniszterelnök-jelöltet. Vagyis, Jakab szerint a 2021-es előválasztás jó ötlet volt, és csak azért vesztett az ellenzék, mert Márki-Zay Péter nem volt megfelelő jelölt, pontosabban mert a fideszesek szavazataival lett belőle közös jelölt.

Jakab Gyurcsány oldalán állt

Márki-Zay Péter nem hagyta szó nélkül Jakab eszmefuttatását. – Azon túl, hogy Jakab úr már az előválasztási alkukban, majd az ellenzéki kampánytanácsban folyamatosan nyilvánvalóvá tette, hogy ő nem a nép, hanem az előválasztást szintén ellenző Gyurcsány Ferenc pártján van „(és emiatt legalább annyi volt jobbikos szavazót veszítettünk, mint az én hibás, könnyen kiforgatható szavaim miatt), fontos, hogy kijavítsuk az érvelésében szereplő tárgyi tévedéseket” – kezdte bejegyzését a hódmezővásárhelyi polgármester, aki négy pontban igyekezett cáfolni Jakab állítását.

A bukott közös ellenzéki jelölt szerint az előválasztás végére az ellenzék valóban népszerűbb lett, mint a Fidesz, „de ez kizárólag az előválasztás mozgósító ereje és az akkor még nem összegyurcsányozott, pártfüggetlen, a 2010 előtti és utáni korrupcióval is szembeállított jelöltségem miatt történt meg”, hozzátéve, akár Karácsony Gergely, akár Dobrev Klára lett volna a közös jelölt, a Fidesz már 2021 októberében is nyugodtan hátradőlhetett volna.

– Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc a legjobb példa arra, hogy az ellenzék tavaly sem állt be az előválasztáson győztes közös miniszterelnök-jelölt mögé: sem pénzzel, sem kampánnyal, sem a közös üzenetek megosztásával – sőt, nagyrészt ellenem kampányoltak – állította Márki-Zay, majd feltette a kérdést, „miből gondolja bárki, hogy legközelebb majd előválasztás nélkül is beáll minden ellenzéki egyetlen, pártalkuk során kiválasztott jelölt mögé?” „Ha a sötét, füstös szobákban meg is születik a megállapodás, azt vajon mindenki sajátjának érzi, elfogadja, senki nem kritizálja, minden erejével támogatja majd?” – fogalmazott. Végül a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője kitért arra, vajon „Jakab Péter miért áltatja követőit azzal, hogy – mondjuk az általuk erre a szerepre felépített Dobrev Klára – 2026-ban (vagy Jakab szerint máris, a parlament feloszlatása után) egy a Fidesz szabályai szerint megrendezett választáson legyőzheti a Fideszt? Kinek az érdeke azt hazudni, hogy a Fidesz rendszere szabad és demokratikus, ahol semmi akadálya a kormányváltásnak, csak a megfelelő jelölt hiányzott eddig?”

Választási csalás

Márki-Zay Péter úgy látja, „az előválasztás az ellenzéki politizálás legnagyobb és legsikeresebb innovációja volt az elmúlt 12 évben”, annak ellenére, hogy sokkolóan nagy arányban vereséget szenvedtek az áprilisi választáson. Szerinte a Fidesszel szemben „nincs más esély, mint egyetlen közös jelölttel indulni minden pozícióért – ennek pedig nincs átláthatóbb, igazságosabb, és hitelesebb módja, mint az előválasztás”. – A választási csalás lehetősége persze itt is fennáll – ezt Jakab Péternél és a Jobbiknak dolgozó, az M3-ason 18 millió forint készpénzzel és kitöltetlen szavazólapok százaival balesetet szenvedett Barta Lászlónál jobban senki nem tudhatja – tette hozzá a polgármester, hangsúlyozva, „aki tehát valóban a nép pártján van, az továbbra is az előválasztás mellett van – legközelebb azokon a településeken, ahol a 2024-es önkormányzati választásokon több helyi ellenzéki csapat is szeretne indulni a Fidesszel szemben”.

Magyar Nemzet