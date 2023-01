Magyarország a nyugat-balkáni országok legjobb barátja

Magyarország a nyugat-balkáni országok legjobb barátja - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök a Zeljka Cvijanoviccsal, Bosznia-Hercegovina államelnökségének soros elnökével tartott hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján a Sándor-palotában, Budapesten.

2023. január 23. 19:32

Zeljka Cvijanovic, Bosznia-Hercegovina Államelnökségének soros elnöke a Novák Katalin köztársasági elnökkel, tárgyalásuk után tartott közös nemzetközi sajtótájékoztatón a Sándor-palotában 2023. január 23-án. MTI/Bruzák Noémi

Novák Katalin üdvözölte, hogy Bosznia-Hercegovina 2022 decemberében megkapta az uniós tagjelölti státuszt. Ennek a folyamatnak nem szabad lassulnia, leállnia - fűzte hozzá.



Azt mondta: a Nyugat-Balkán kiemelten fontos, és kulcsa lehet az európai jövőnek. A nyugat-balkáni országok "számíthatnak ránk", Európában van a helyük, nemcsak történelmileg, értékrendjükben, eszmeileg és földrajzilag, hanem jogilag és gazdaságilag is - jelentette ki Novák Katalin.



A magyar államfő elmondta, hogy találkozójuk témája volt az orosz-ukrán háború, az illegális bevándorlás, a gazdasági együttműködés és a demográfiai válság is.



Novák Katalin kijelentette: Magyarország célja felgyorsítani Bosznia-Hercegovina EU-s tagságának folyamatát, szeretnék, ha mielőbbi teljes jogú európai uniós tagként üdvözölhetnék.



"Szükségünk van Bosznia-Hercegovinára az EU-n belül" - mondta, hozzátéve: az EU-nak is szüksége van a Nyugat-Balkánra, Bosznia-Hercegovinára.



Szólt arról, hogy Bosznia-Hercegovina elnökével megerősítették álláspontjukat az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban: mindketten kiállnak Ukrajna integritása és szuverenitása mellett, elítélik az orosz agressziót, a béke mielőbbi elérését tartják a legfontosabb célnak.



Hozzátette: kiemelt célkitűzés a Nyugat-Balkán stabilitása is, ezért is vannak ott magyar katonák; Bosznia-Hercegovinában 164 magyar katona szolgál misszióban.



A magyar köztársasági elnök elmondta azt is, hogy az illegális bevándorlás megállítása mindkét ország számára kiemelten fontos, emellett szövetségesek szeretnének lenni a demográfiai fogyás megállításában is.



A gazdasági együttműködés példás és egyre erősebb - jelentette ki Novák Katalin, rámutatva arra: Magyarország Bosznia-Hercegovinában vállalatokat és vállalkozásokat is támogat, valamint a koronavírus-járvány idején is segítséget nyújtott a védekezésben.



Kérdésre válaszolva Novák Katalin kifejtette: a Nyugat-Balkán kiemelten fontos és kulcsa lehet az európai jövőnek. Az, hogy a Nyugat-Balkán Európán belül vagy kívül lesz a következő évtizedekben, meghatározza az EU fejlődését is.



Azt mondta, a nyugat-balkáni országoknak az EU-n belül van a helyük, s ebben Magyarország kulcsszerepet játszhat.



"Ismerjük az ottani gondolkodást, az ottani sajátosságokat, így egyfajta fordítók lehetünk az EU és Nyugat-Balkán között" - közölte az államfő.



A másik szempont - folytatta - biztonságpolitikai, hiszen a Nyugat-Balkánon voltak, vannak és lehetnek is feszültségek. Ezek kirobbanását el kell kerülnünk, tehát fontos a térség biztonságának megőrzése, és Magyarország ebben is kulcsszereplő lehet.



Novák Katalin hozzátette: ezért is találkozik ezen országok vezetőivel, hiszen közös érdek a személyes kapcsolattartás. Jelezte, hogy a közeljövőben látogatást tesz Észak-Macedóniában is.

