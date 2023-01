Istenpártiak és emberszeretők vagyunk

Az idén ünnepli alapításának 975. évfordulóját a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia, ez nem a templom korát jelzi, hanem azt, hogy 1048 óta létezik itt folyamatosan keresztény közösség, "élő kövekből élő szentély" - hangsúlyozta az évfordulós eseményekről tartott keddi sajtótájékoztatón Osztie Zoltán plébános.

2023. január 24. 13:30

Mint elmondta: közösségük ebben az évben az alapítás mellett megemlékezik arról is, hogy a templom főoltára 1948-ban készült el, valamint szintén 75 esztendeje hangzott el ott Mindszenty József bíboros beszéde. A bíboros akkor úgy fogalmazott, ez a közösség "elbeszél, tanít és végül elvezet az örök élet felé" - idézte fel Osztie Zoltán.



A plébános a tanítással kapcsolatban kiemelte: mindenre megvan a válasz az egyházban, a társadalom összes mai kérdésére. "Egy istentelenné lett világban, amely megtagadja keresztény gyökereit, mi vagyunk a remény letéteményesei, istenpártiak és emberszeretők vagyunk, a jövőbe tekintünk, Krisztus követségében járunk" - fogalmazott Osztie Zoltán.



Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a templom zeneigazgatója kifejtette: a főplébánia zenei múltjához méltó, színes ünnepi programokat igyekezett összeállítani, úgy, hogy azok minél szélesebb kört tudjanak megszólítani, például kilenc tematikus koncerten felcsendül a Liszt-életmű.



Aranyossy Mihály turizmusért és kulturális eseményekért felelős helyettes gondnok arról beszélt, az emlékév eseményei három mérföldkő köré csoportosulnak: a Molnár C. Pál által alkotott főoltárt a festő születésnapján, április 28-án ünneplik majd, a 975 éves plébánia négynapos búcsúja augusztus 12-től 15-ig tart, Mindszenty József bíboros beszédét pedig november 3-án idézik fel.



A tájékoztatóra készült sajtóanyag szerint az említett fő programok mellett szerveznek számos előadást, zarándoklatot és lelkigyakorlatot, orgonafelvételeket adnak ki CD-n, lesz jótékonysági hangverseny az energiaválság károsultjaiért, filmvetítés, valamint könyvbemutató is.



MTI