Az FTC szerezte meg a három pontot Zalaegerszegen

A címvédő és toronymagasan listavezető Ferencváros hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó NB I második fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.

2023. január 24. 23:56

A ferencvárosi Dibusz Dénes kapus (b2) és a zalaegerszegi Huszti András (b3) a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójából elhalasztott ZTE FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2023. január 24-én. MTI/Katona Tibor

A címvédő és toronymagasan listavezető Ferencváros hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó NB I második fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.

A zöld-fehérek immár hét kör óta veretlenek. A még mindig eggyel kevesebb találkozóval rendelkező fővárosi együttes újabb sikerével 11 pontra növelte az előnyét a második Kecskeméttel szemben, míg a ZTE maradt ötödik.



A meccset a Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtezői miatt halasztották el.

NB I, 2. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

ZTE FC-Ferencvárosi TC 1-2 (1-1)

--------------------------------

Zalaegerszeg, 5514 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Huszti (21.), illetve Marquinhos (18., 11-esből), Traore (91.)



sárga lap: Lesjak (94.)

ZTE FC:

-------

Demjén - Huszti (Lesjak, 86.), Mocsi, Csóka (Németh D., 93.), Bedi - Szendrei (Ubochioma, 75.), Szalay (Tajti, a szünetben), Sankovic, Gergényi - Ikoba, Manzinga (Szafronov, 86.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Botka, Kovacevic, Knoester, Civic - Besic, Vécsei - Mercier (Nguen, 61.), Zachariassen (Laidouni, 75.), Traore (Abena, 93.) - Marquinhos (Auzqui, 75.)

Kifejezetten jó iramban kezdődött az esztendő első élvonalbeli mérkőzése. A Ferencváros nagy kedvvel futballozott, így alig öt percet kellett várni az első komoly helyzetre, de Traore a kapus kicselezése után célt tévesztett. Noha a Zalaegerszeg nem adta fel a támadásvezetéseket, alapvetően a fővárosi csapat akarata érvényesült, veszélyes lehetőségei is akadtak. Demjén egy ízben bravúrral hárított, de bő negyedóra elteltével büntetőből vezetést szereztek a vendégek, igaz Marquinhos 11-ese szerencsés volt, mert elcsúszott a támadó és lehet, hogy saját lábát eltalálva perdült a labda a hálóba, azonban a videobíró végül megadta a találatot. A kék-fehérek viszont azonnal egyenlítettek, a gólváltást követően pedig az előtte látott mederben folytatódott a meccs. A játékrész derekán volt némi hullámvölgy, a szünet előtti percekben viszont ismét veszélyessé vált az FTC támadó játéka, Civic fejesénél újra Demjén hárított bravúrral.



Térfélcserét követően álmosabb tempóban folytatódott az összecsapás. A Ferencváros ugyan továbbra is irányította a játékot, de ebben a periódusban az utolsó passzok és lövések rendre pontatlanok voltak, így bár akadtak veszélyes akciók, mégsem sikerült befejezni azokat. A hajrában a sorozatban ötödik bajnoki címére hajtó FTC fokozta a nyomást, ám a hazai védelem eleinte állta a sarat, Botka jó lövését pedig Demjén védte. Amikor már úgy tűnt, hogy pontot szerezhet a Zalaegerszeg, akkor a hosszabbítás kezdetén Traore fejese döntötte el a meccset, így végül sikerrel kezdte az újévet a bajnokság egyértelmű favoritja, amely még a nemzetközi porondon is érdekelt, mivel az Európa-ligában nyolcaddöntős.



MTI