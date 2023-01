EP-korrupció: mikulásos borítékban 50 ezer euró

Egy újabb ország is bekapcsolódott az egyre duzzadó brüsszeli korrupciós botrányba. Ezúttal Kuvaitról derült ki, hogy ott is lobbiztak a korrupt baloldali brüsszeli politikusok. Mikulásos borítékben is átadtak pénzt.

2023. január 25. 09:57

Illusztráció: mikulastol.hu

Egyre több részlet derül ki a brüsszeli korrupciós botrányról, amelyben akár magyar baloldali képviselők is érintettek lehetnek, hiszen többen is szoros kapcsolatot ápoltak Eva Kailival, a bukott korrupt baloldali EP-alelnökkel. A legfrissebb információk szerint Kaili nővére is benne volt a korrupciós ügyekben, az általa létrehozott vállalatok több olyan uniós pályázatért is pénzt nyertek el, amelyekért Kaili volt a felelős. Egy újabb ország is bekapcsolódott az egyre duzzadó botrányba. Ezúttal Kuvaitról derült ki, hogy ott is lobbiztak a korrupt baloldali brüsszeli politikusok. Az ügynek azonban még koránt sincs vége, hiszen az egyik megbukott belga politikus vádalkut kötött, és újabb neveket ígért a hatóságoknak. Mutatjuk a legfrissebb részleteket!

Közel sem tudunk mindent a brüsszeli korrupt baloldal botrányáról



Nemrég beszámoltunk róla, hogy új információk láttak napvilágot a brüsszeli korrupciós botránnyal kapcsolatban, ugyanis Eva Kaili nővére is eurószázezreket kapott illegálisan. Mantalena Kaili MADE néven alapított egy vállalatot, amely elméletileg nonprofit szervezetként működött, de több uniós pályázaton is elindult, amelyek során százezer eurós támogatást nyertek el.

A pályázást Eva Kaili felügyelte.

Nem a MADE volt az egyetlen vállalat, amelyet Eva Kaili nővére létrehozott. Az ELONTech 2020 októbere és 2022 májusa között volt jelen mint lobbiszervezet, ezt követően azonban törölték a céget, mivel nem tartották be az Európai Unió átláthatósági szabályait. Az ELONTech egyébként blokklánc technológiával foglalkozott, Eva Kaili pedig úgy tűnik, szintén érdeklődött a technológia iránt, hiszen 2021-ben 525 ezer eurót adott EP-alelnökként egy Blokkláncmegfigyelő Központ nevű projektnek.

A Politico friss cikkéből kiderült, hogy Mantalena megpróbált eltávolítani és töröltetni minden olyan adatot, amelyek összefüggésbe hozhatták volna a korrupciós üggyel kapcsolatban. Ugyan az ELONTech minden adatot eltávolított azzal kapcsolatban, hogy bármi közük lenne a Kaili testvérekhez, a LobbyFacts.eu adatbázisában továbbra is fellelhetőek az archívumok. Mint kiderült, Mantalena nemrég több üzenetet is küldött a platformnak, hogy távolítsák el az ELONTech-hel kapcsolatos adatokat, viszont mivel a platform semmilyen szabályt nem szegett meg, így nem törölték a céggel kapcsolatos adatokat.

Kalili Kuvaitban is lobbizhatott elképesztő összegekért cserébe

Az Eva Kaili körüli elképesztő botrányban egyéb fejlemények is voltak a napokban. Kiderült, hogy a baloldali korrupt politikus Kuvaitnak is lobbizhatott, legalábbis erre utalnak azok a frissen feltárt tények, amelyek még tavaly októberig vezethetőek vissza. Kaili októberben találkozott Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah kuvaiti miniszterelnökkel.

A találkozó után 16 nappal aztán Kuvaitban hét embert végeztek ki. Ennek ellenére december 1-jén az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága megszavazta, hogy a kuvaiti állampolgárokat mentesítsék az EU-ba való beutazás vízumkötelezettsége alól. Kaili hiába nem volt tagja a testületnek, elment és támogatta a kuvaiti érdekeket.

A legfontosabb kérdés az üggyel kapcsolatban az, hogy mit ígérhetett Kuvait a korrupt baloldali politikusnak a szavazatokért.

Ám egy másik kérdés is felmerül az üggyel kapcsolatban. Érdemes megemlékezni arról, hogy Eva Kaili ügyvédje, Michalis Dimitrakopoulos korábban arról beszélt, hogy Josep Borrell külügyi, valamint Ylva Johansson belügyi biztos által kialakított tervet követte Kaili, amikor Kuvaitba utazott lobbizni.

Azaz akár Borrel és Johansson is tudhattak a megvesztegetésekről.

Az ügy ráadásul egyre nagyobbra duzzad, hiszen már nemcsak Kaili és családja van a korrupcióval vádolt személyek között, hanem Francesco Giorgi parlamenti tanácsadó és Niccolo Figa-Talamanca, a "No Peace without Justice" nevű civil szervezet vezetője, valamint Pier Antonio Panzeri, volt baloldali európai parlamenti képviselő is részese lehetett a botránynak.

Panzeri mikulásos borítékban adott át 50 ezer eurót



Panzerivel kapcsolatban még minden bizonnyal lesznek fontos fejlemények, mivel újabb német, francia, olasz és belga európai parlamenti képviselőket fog megnevezni, akik érintettek a brüsszeli korrupciós botrányban. Mint ismert, alkut kötött a belga igazságszolgáltatással, hogy enyhébb büntetésért cserébe megszólal és pontosan leírja a botrány részleteit.

Panzeri egyébként már 2022 nyarán megfigyelés alatt állt a belga titkosszolgálat által.

Az Origo is beszámolt róla, hogy tavaly júniusban a hatóságok bekamerázták az egykori EP-képviselő brüsszeli otthonát. Az egyik felvételen az látszik, hogy a baloldali politikus mikulásos borítékban ad át ötvenezer eurót (húszmillió forintot) az olasz Luca Visentininek, aki a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség vezetői újraválasztására pályázott.

Illusztráció – mikulastol.hu

Visentinit később elengedte a belga rendőrség, viszont nem is tagadta, hogy átvette az említett összeget. Szerinte az csak adomány volt, cserébe senki nem kért semmit. Kiemelte, hogy a szabályoknak megfelelően az összeget átadta a szakszervezetnek.

Azonban ezt semmi se bizonyítja.

Meglehetősen nehezen hihető, hogy egy politikus húszmillió forintot kap csak úgy, és az "adományozó" ezért cserébe nem vár szívességet.

Magyar baloldali EP-képviselők is benne lehettek a brüsszeli korrupciós ügyletekben



Már korábban kiderült, hogy két baloldali politikusnő is szoros kapcsolatban állt Eva Kailival. Rajtuk kívül is volt, aki baráti viszonyt ápolt a korrupciós botrányba belebukó baloldali politikussal, ráadásul közös konferenciát is szerveztek, valamint egy EP-csoportban Kaili beosztottjaként dolgozott. Ő, amint ezek az információk kiderültek, egyből tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban állna a görög politikussal, ez viszont nehezen hihető a tények ismeretében.

Az üggyel kapcsolatban megvizsgáltuk az emberi jogi jelentést, amelyben Marokkó és Katar is szerepel, és amelyet magyar baloldali EP-képviselők is megszavaztak. Azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit tartalmaz a dokumentum, ITT írt az Origo, de röviden a célja a regionális stabilitás és biztonság tágabb értelemben vett közel-keleti régióban történő támogatása.

origo.hu