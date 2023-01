Kulturális kihalás

A könyv központi témája a kereszténység leépítésének globális folyamata, és hogy ezek a jelenségek és folyamatok mennyire tudatosak bizonyos nemzetközi szervezeteken keresztül. A baloldal célja a társadalom atomizálása. A férfiakat a nők ellen, a fiatalokat az idősek ellen fordítja.

2023. január 26. 14:08

Kép: libri

Sajtótájékoztató keretében mutatta be csütörtökön az Alapjogokért Központ Marguerite A. Peeters: Kulturális kihalás című könyvét.

libri

A könyvről Párkányi Eszter, a központ elemzője és Kovács István stratégiai igazgató tartott előadást. Az igazgató köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Genderőrület után itt a második könyv Marguerite A. Peeterstől, amely csütörtöktől elérhető a könyvesboltokban. Az 1967-ben született Peeters belga újságíró, művészettörténész és teológus.



Kovács beszédében kiemelte, hogy a könyv központi témája a kereszténység leépítésének globális folyamata, és hogy ezek a jelenségek és folyamatok mennyire tudatosak bizonyos nemzetközi szervezeteken keresztül. Párkányi Eszter szerint, az egyre gyorsuló globalizmus és a progresszív kulturális forradalom már a fejlődő országokat veszélyezteti.



Az elemző hangsúlyozta, hogy ez a marxizmussal kezdődő forradalom az egyház és a nyugati civilizáció lerombolását vette célba, és az elmúlt száz évben ez a forradalom egyre hatékonyabban terjed a világban.



A baloldal célja a társadalom atomizálása. A férfiakat a nők ellen, a fiatalokat az idősek ellen fordítja - mondta Párkányi Eszter. Az elemző szerint a devianciák normálissá tétele a baloldal igazi szándéka, a multikulturalizmus, a tömeges bevándorlás, a genderizmus ennek a szándéknak az eszköze.



Az írónő, Marguerite A. Peeters megköszönte az Alapjogokért Központnak, hogy könyve megjelenhetett Magyarországon.

Marguerite A. Peeters – religionenlibertad.com

Szerinte Magyarország az egyik olyan szimbóluma a világnak, ahol még küzdenek a globalizmus ellen. Peeters szerint a magyar társadalom ellenállt az LMBTQ-mozgalom nyomásának, az egyház szekularizációjának, a posztmodernitásnak. Az írónő hangsúlyozta, hogy a hidegháború alatt és után a globalisták és marxisták leginkább a női, illetve emberi jogokat, a népesedéssel és környezetszennyezéssel kapcsolatos problémákat állították a figyelem középppontjába, így tematizálva a közbeszédet.



"Az ENSZ-ben a hetvenes évektől lettek egyre erőteljesebbek az abortusszal, mássággal kapcsolatos hangok, amelyek egyre inkább megjelentek a politikában is. A progresszív, nemzetközi erők partneri együttműködést kezdtek kialakítani a szórakoztatóiparral, az oktatás szereplőivel, különböző "think tank" intézetekkel, hogy a közbeszédet egyre inkább tematizálni tudják. Az NGO-k is ezt a célt szolgálták"- állította.



Az írónő szerint a globális, kormányzásra készülő erők három szakaszon keresztül kezdték el befolyásolni a világot és magukhoz ragadni a hatalmat. A könyv ezekről a több évtizedet átfogó próbálkozásokról szól, amelynek célja szerinte az egyház, a társadalom, a család szétrombolása.

MTI