Dokumentumfilm Batthyány-Strattmann László életéről

Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök, az esemény másik fővédnöke arról beszélt, hogy "ezekben a nehéz időkben" külön köszönetet érdemelnek azok, akik egy olyan embernek, mint Batthyány-Strattmann László, nemcsak az emlékét őrzik, hanem az életét és példáját is hozzáférhetővé teszik a mai társadalom számára.

2023. január 27. 20:26

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök, az esemény fővédnöke, Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, a film producere és Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, dunamelléki püspök (b-j) Az orvosok hercege - boldog Batthyány-Strattman László című dokumentumfilm bemutatóján a Ráday Házban 2023. január 27-én. Kiss Stefán Mónika a "szegények orvosaként" ismertté vált és több ezer ember látását megmentő Batthyány-Strattmann László életéről készített 50 perces filmet. MTI/Máthé Zoltán

Az orvosok hercege - Boldog Batthyány-Strattmann László címmel dokumentumfilmet forgatott Kiss Stefán Mónika a "szegények orvosaként" ismertté vált és több ezer ember látását megmentő Batthyány-Strattmann László életéről; az 50 perces alkotást pénteken mutatták be Budapesten.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a premier előtt mondott köszöntőjében felidézte: 20 évvel ezelőtt avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa Batthyány-Strattmann Lászlót életútjának elismeréséül. Mint fogalmazott, az évforduló "arra világít rá, hogy a keresztény emberek összefogása mennyire szükséges a mai világban".



Mint kiemelte: Batthyány-Strattmann László jelszava a "Hűséggel és szeretettel" volt, életútja ma is példát mutat mindannyiunknak emberségből, önzetlenségből.



Balog Zoltán református püspök, az esemény fővédnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta: Batthyány-Strattmann Lászlót életművében az "orvostudomány eszközeivel való gyógyítás és a lélekkel, Isten lelkével való gyógyítás" nem egymásnak alternatívái voltak, hanem összetartoztak. "Ha a leginkább szenvedő emberekben nem fedezzük fel a megkínzott Istennek az arcát és nem úgy segítünk, mintha Krisztusnak tennénk jót, akkor nem vagyunk jó keresztények" - hangsúlyozta a református püspök.



Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök, az esemény másik fővédnöke arról beszélt, hogy "ezekben a nehéz időkben" külön köszönetet érdemelnek azok, akik egy olyan embernek, mint Batthyány-Strattmann László, nemcsak az emlékét őrzik, hanem az életét és példáját is hozzáférhetővé teszik a mai társadalom számára.

Az eseményen Batthyány-Schmidt Margit, az alapítvány elnöke, a film producere is üdvözölte az egybegyűlteket. Mint mondta, a Magyar Batthyány Alapítvány civil szervezetként feladatának tekinti a Batthyány család örökségének ápolását, amibe beletartozik az épített örökségen túl a szellemi, lelki örökség és értékek megismertetése és azok átadása a jelen és a jövő generációi számára.



Mint felidézte, Batthyány-Strattmann László (1870-1931) szemészorvosként vált híressé, akit a közvélemény a "szegények orvosaként" ismer, hiszen ingyenesen gyógyította a súlyos szembetegségben szenvedőket, több ezer ember látását mentve meg ezáltal. Élete során több mint harmincezer szemműtétet végzett.



Mint hozzátette, 2023 több szempontból is kiemelkedő év az alapítvány számára: egyrészt Batthyány-Strattmann László Boldoggá avatásának 20. évfordulójára készülnek, melynek mottója "Nyisd ki a szemed és láss!". Emellett ebben az évben indulnak felesége, Coreth Mária Terézia boldoggá avatásának előkészületei.



Elmondta azt is, hogy az eseménysorozat keretében számos vidéki helyszínen - egyebek mellett Körmenden, Szombathelyen Kaposváron és Felsőörsön kívánják megismertetni a nagyközönséggel az orvos életútját bemutató 50 perces dokumentumfilmet.

MTI