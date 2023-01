Dobrev Klára eltűnt - a korrupciós botrány az oka?

A kezdeti lendületet követően, több mint két hónap szünet után tart ma sajtónyilvános árnyékkormányinfót a DK. Az eseményen nem vesz részt Dobrev Klára, akit feltűnő módon azóta nem kérdezhetnek az újságírók, amióta kirobbant a brüsszeli korrupciós botrány. Mindezt a napokban szóvá tette Deutsch Tamás is, aki szerint Dobrevnek Brüsszelben és Strasbourgban hetek óta hírét-hamvát sem lehet látni. – Hová tűnt Gyurcsány Ferencné? – tette fel a kérdést a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője.

2023. január 30. 09:44

A DK tavaly szeptember 28-án nagy csinnadrattával jelentette be, hogy Dobrev Klára hivatalosan is megalakította árnyékkormányát. A téma sokáig uralta a politikai közbeszédet, amire Gyurcsány Ferencék rá is erősítettek azzal, hogy az igazi Kormányinfó mintájára, nagyjából kéthetente ők is elkezdtek úgynevezett árnyékkormányinfókat tartani – ezeken pedig részt vehettek és kérdezhettek a média munkatársai is. Ilyenre azonban több mint két hónap után csak ma kerül sor, az utolsó, sajtónyilvános árnyékkormányinfót ugyanis november 14-én tartották meg Dobrev részvételével. Azóta az árnyékkormány tagjai, illetve Gyurcsány Ferenc felesége is csupán videóüzenetekben közölte mondanivalóját. Dobrevet azonban ma sem lehet kérdezni, az árnyékkormányinfót ugyanis Molnár Csaba és Kálmán Olga tartja.

A korábban az Európai Parlament alelnöki tisztét is betöltő, jelenleg is EP-képviselő Dobrev hallgatása feltűnő módon egybeesik a brüsszeli korrupciós botránnyal, ami december elején – azaz az elvileg következő árnyékkormányinfó idején – robbant ki, amikor kiderült: a belga hatóságok négy, az Európai Parlamenthez köthető embert tartóztattak le egy Katart is érintő korrupció és pénzmosás ügyében folytatott nyomozás részeként. Az eljárás során őrizetbe vették az EP alelnökét, a görög szocialista Eva Kailit, aki mellett a belga szocialista Maria Arena és Marc Tarabella irodáiban razziázott a rendőrség, és összesen hatszázezer eurónyi készpénzt, számítógépeket, illetve mobiltelefonokat foglaltak le. Noha a brüsszeli korrupciós botrány egyre csak dagad, és egyre szélesebb kört érint, Dobrev Klára, illetve árnyékkormányának tagjai a mai napig egyetlen szót sem ejtettek az ügyről, gyakorlatilag úgy tesznek, mintha nem is létezne.

Mindezt a napokban Deutsch Tamás is szóvá tette. – Hová tűnt Gyurcsány Ferencné? Kirobbant ez a korrupciós ügy, és az árnyékkormány árnyék-miniszterelnöke a nyilvánosság előtt hetek óta nem szerepel, Brüsszelben és Strasbourgban hírét-hamvát nem lehet látni – fogalmazott a Fidesz EP-képviselője a Hír TV-ben. Hangsúlyozta: mindeközben kiderült, hogy a magyar dollárbaloldal EP-képviselői a teljes európai baloldallal együtt megszavazták a Katar és Kuvait állampolgárainak vízummentességére vonatkozó javaslatot, illetve hogy könnyítsék meg a régióból származó diákok Erasmus+ programhoz való hozzáférését. – Történt ez úgy és akkor, hogy a mostani brüsszeli korrupciós botránynak a lényege a teljes európai baloldal megvétele – mondta Deutsch. Kitért arra is, hogy amikor „tizenhat forint negyven fillér erejéig” az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban valamilyen vélt szabálytalanságról van szó Magyarországon, akkor a teljes dollárbaloldal az európai ügyészség után kiált.

– Hallottunk egyetlenegy olyan nyilatkozatot, ahol most bármelyik dollárbaloldali azt mondta volna, hogy hol van az európai ügyészség vizsgálata? Pedig európai politikusok, parlamenti képviselők eurómilliós nagyságrendben érintettek a korrupciós ügyben. A belga rendőrség már azt mondja, hogy másfél millió eurónyi készpénzt foglaltak le, ehhez képest most nincs szükség az európai ügyészségre – fogalmazott Deutsch Tamás.

Magyar Nemzet