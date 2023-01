Ki lehet Soros György utóda?

Azonosítottunk egy tevékenységi kört, amelyet az életemen túl is folytatnom kell, és amelynek végrehajtásához valójában nincs szükség a jelenlétemre – erről a The Philanthropy of George Soros című könyvében írt az üzletember.

2023. január 31. 00:16

Ki viszi tovább a 93. évében járó, baloldali amerikai üzletember, Soros György majdani örökségét, és hogyan alakul a globális Soros-hálózat jövője. A CEU minden bizonnyal fontos szerepet játszik majd a Nyílt Társadalom Alapítványok fenntartásban.

Ezek pedig továbbra is a demokratikusan megválasztott kormányok destabilizálásán és a radikális baloldali mozgalmak támogatásán dolgoznak majd – írja a a Magyar Nemzet a Tűzfalcsoport nyomán.

„Úgy érzem, az alapítványok a mai formájukban nem maradhatnak fent a végtelenségig, helyükbe más intézményeknek – például a Közép-Európai Egyetemnek (CEU) – kell lépniük” – idézte Soros György Underwriting Democracy című, 1991-ben írt könyvét a Tűzfalcsoport.

Az üzletember hangsúlyozta azt is, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványokat (Open Society Foundations, OSF), vagyis a legnagyobb Soros-szervezeteket átható szellemiséget a változtatások ellenére is minden körülmények között meg kell őrizni, és át kell ültetni a „jogutód” intézményrendszer valamennyi intézményi szereplőjének működésébe.

Soros szerint a Nyílt Társadalom Alapítványoknak tovább kell működniük

Amikor létrehoztam a Nyílt Társadalom Alapítványokat, nem akartam, hogy túléljenek engem. De […] meggondoltam magam. Rájöttem, hogy az alapítványi hálózat halálomkor történő megszüntetése túlzott önzésnek minősülne. […] Azonosítottunk egy tevékenységi kört, amelyet az életemen túl is folytatnom kell, és amelynek végrehajtásához valójában nincs szükség a jelenlétemre – erről már a The Philanthropy of George Soros című könyvében írt az üzletember húsz évvel később.

Ki lehet Soros György utóda?

Alexander Soros a Nyílt Társadalom Alapítvány igazgatótanácsának elnöke. A 2022-es magyarországi országgyűlési választásokon Orbán Viktor vereségét jósolta, hazánkat rendszeresen bírálja. Dobrev Klára és Bajnai Gordon mellett tagja a European Council on Foreign Relations (ECFR) igazgatótanácsának.

Szintén igazgatósági tagja volt annak a berlini székhelyű Global Public Policy Institute-nak, amelynek vezetője korábban élesen bírálta Orbán Viktort.

Alexander Soros korábban arról vallott, hogy a jótékonykodással kapcsolatos ismereteit az apjával folytatott beszélgetések során elmélyítette, ezért jobban érdeklik azok a szervezetek, amelyek a nyitott társadalom koncepciójával foglalkoznak, mint azok, amelyek egészségügyi célokért dolgoznak.

Saját alapítványát 2012-ben hozta létre.

Számomra a politikai szintű érdekérvényesítés és szerepvállalás ugyanolyan fontos eleme a társadalmi változásoknak, mint a támogatások nyújtása. […] Emellett számos progresszív politikus lelkes támogatója vagyok, köztük Hillary Clintonnak – mondta a Forbes-nak. A 2016-os választásokon több mint 4,5 millió dollárral támogatta a liberális demokratákat. 2017-ben pedig a politikai adományai még az apjáéit is meghaladták. A Bend the Arc: Jewish Partnership for Justice elnevezésű szervezet neki köszönhetően hozhatta létre a Trump-kormányzattal és a Republikánus Párttal szemben baloldali politikai aktivizmust folytató Bend the Arc: Jewish Action nevű társszervezetet.

Andrea Soros Colombel, Soros György lánya tagja a Nyílt Társadalom Alapítványok igazgatótanácsának és a Nyílt Társadalom – Egyesült Államok (Open Society–United States) igazgatótanácsának is.

Számos olyan tevékenységet támogat, amelynek célja a kapitalizmus és a demokrácia mindenki számára jobb működésre való átformálása. Apjával és testvérével közösen 245 000 dollárt adományozott a J Streetnek.

Ez a baloldali zsidó politikai érdekvédelmi szervezet progresszív alternatívaként pozicionálja magát a fősodratú Amerikai–Izraeli Politikai Akcióbizottsággal (AIPAC) szemben.

A Planned Parenthood Votest, a Planned Parenthood abortuszklinika-hálózatot üzemeltető szervezet politikai szárnyát ugyanakkor ötszázezer dollárral támogatta 2017-ben.

Jonathan Allen Soros, Soros György másik fia a feleségével közös alapítványt hozott létre.

A Jennifer és Jonathan Allen Soros Alapítvány (JJASF) működési szempontból is nagyon hasonlít az OSF-hez, a pénzt a Soros családhoz kötődő cégektől kapja. 2010 és 2015 között több mint 22 millió dollárral támogatott negyven olyan baloldali szervezetet, mint a Nyílt Társadalom Intézet, baloldali-progresszív igazságügyi politikával foglalkozó csoportok vagy abortuszpárti szervezetek.

2014-ben egymillió dollárt kapott tőlük a Tides Foundation, 2015-ben 1,25 millió dollárban részesült az Obama-adminisztráció egykori tagjait is tömörítő baloldali szervezet, a New America Foundation, de 518 000 dollárt kapott a Planned Parenthood of America is.

Jonathan Soros ugyanakkor az amerikai Demokrata Pártot támogató, az Obama-kormánnyal szoros kapcsolatot ápoló Democracy Alliance-ben is tevékenykedett.

Robert Soros és Gregory Soros, az amerikai tőzsdespekuláns legidősebb és legfiatalabb gyereke kevésbé vállal szerepet a nyilvánosság előtt, bár előbbi korábban négyszázezer dollárt adományozott a Nyílt Társadalom Intézetnek.

A gendercentrikus CEU is a lehetséges utódok között van

A Tűzfalcsoport felidézte azt is, hogy a 1991-ben alapított CEU olyan globális közösségnek tartja magát, amelynek alapja az emberi jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartó, nyitott és demokratikus társadalmak szerepébe vetett szilárd hit. Ez abban is megmutatkozik, hogy az egzakt tudományokból kevés, míg a genderkurzusokból vagy a szociálantropológiából annál több van a Közép-Európai Egyetemen.

Soros szerint az alapítványi apparátusnak több pénze van, mint ötlete, ezért az ötletek generálásának folyamatát kiszervezné a Közép-Európai Egyetem Közpolitikai Iskolájának annak érdekében, hogy a pénzt hatékonyabban használják fel. Ehhez azonban a CEU-nak intézményesítenie kell azt a szellemet, amely a Nyílt Társadalom Alapítványt áthatja. Az üzletember ezért is fordít nagy figyelmet a CEU hosszú távú fejlődésére.

magyarnemzet.hu/tuzfalcsoport