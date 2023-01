A korrupt EU Tiranából nézve (is) nevetséges

Teljesen nevetséges szituációt okozott a brüsszeli korrupciós botrány. A jó példaként tündökölni akaró EU-központ hemyzseg a megvesztegetett politikusoktól.

2023. január 31. 12:44

Korrupt politikusok gyülekezője, ajándékokat eltitkoló elnökkel – europarl.europa.eu

A korrupciós botrány kirobbanása azért is okozott nevetséges szituációt, mert az elvárás szerint a mostani tagjelölteknek – így Albániának is – az Európai Uniótól kell megtanulniuk a demokratikus intézmények felépítését, attól a blokktól, amelynek a parlamentje soha nem látott korrupciós botránytól hangos, és azoktól a nyugati országoktól, ahol hemzsegnek a korrupciós ügyek - így értékelte a Brüsszelben kialakult helyzetet Edi Rama albán kormányfő.

Edi Rama albán kormányfő a kontinenst alapjaiban megrengető brüsszeli korrupciós botrány kapcsán szúrt oda az Európai Parlament elnökének.

A miniszterelnök azt mondta, hogy a karma végül utolérte Roberta Metsolát és az Európai Uniót.

Rama élesen bírálta az EU-t, amiért arcátlan kettős mércét alkalmaz a tagjelöltekkel szemben. Véleménye szerint ugyanis képmutató módon a tagjelöltektől lényegesen többet vár el az Európai Unió, mint a saját tagjaitól, ahol egymást érik a korrupciós botrányok.

Az Európai Unió országainak több mint fele ma már is nem léphetne be az EU-ba. Nem csak a volt kommunistákról beszélek, hanem az alapító országokról is, higgyétek el – jelentette ki az albán miniszterelnök a V4NA cikke szerint. Az Európai Parlament jelenleg egy széleskörű vizsgálatnak a középpontjában áll, mert a gyanú szerint külföldi kormányok, köztük Katar és Marokkó pénzért és egyéb juttatásokért cserébe gyakorlatilag megvásároltak néhány parlamenti képviselőt, cserébe hogy lobbizzanak ezen országok érdekeiért az uniós színtéren.





Edi Rama, albán kormányfő alaposan kiosztotta az EP-t – AFP/Kenzo Tribouillard

Bár Roberta Metsola korábban erről "elfelejtett" hivatalos jelentést írni, a botrány kirobbanása után röviddel kénytelen volt bevallani egy terjedelmes listát arról, hogy elnökként mely nemzetközi személyektől milyen ajándékot fogadott el.

125 tételt „felejtett el" bevallani.

Metsola ajándéklistáján olyan tételek szerepeltek, mint egy aranyból készült makett-torony, amelyet Naam Mayara vezető marokkói politikustól kapott.

Metsola: aranyhímzéses fehér ruhát kapott, elfelejtette bevallani – archív

Vagy egy fehér ruha arany hímzéssel Fawzia Zainaltól, a bahreini parlament elnökétől.

origo.hu