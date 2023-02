Embercsempészés – egységes európai fellépés kellene

A nyugat-balkáni útvonalon gyakori az erőszak és virágzik a szervezett bűnözés; a bűnözői csoportok jelentős bevételekre tesznek szert az embercsempészésből, jelenleg 3,7 millió regisztrált szír menekült van Törökországban.

A biztonság érdekében egységes európai fellépésre van szükség az illegális bevándorlás megfékezésére - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György azt mondta: a 2015 óta tartó krízis súlyosan érinti a főbb migrációs útvonalakon fekvő államokat, így Magyarországot is. A nyugat-balkáni útvonalon gyakori az erőszak és virágzik a szervezett bűnözés; a bűnözői csoportok jelentős bevételekre tesznek szert az embercsempészésből - tette hozzá.



Jelezte, jelenleg 3,7 millió regisztrált szír menekült van Törökországban és több százezezer olyan, aki más országból érkezett.



Ezért is fontos kérdés, hogy az Európai Unió milyen kapcsolatot és megállapodásokat tud fenntartani Törökországgal a "migrációs elözönlés " megállítása vagy mérséklése érdekében.



Az is fontos kérdés - jegyezte meg -, hogy az Európai Unió képes-e megvédeni a külső határait és megakadályozni, hogy ismeretlen emberek, csoportosan, erőszakosan, szervezett bűnözők közreműködésével, illegálisan "behatoljanak" az unióba.





Bakondi György fontos és váratlan dolognak nevezte, hogy az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben úgy fogalmazott, Európa érdeke az erős külső határok biztosítása.



